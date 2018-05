Identidad Política / Carlos Rojas

No hay quinto malo.

Tronó y retumbó fuerte el asunto de la quinta candidatura al gobierno chiapaneco hoy encabezada por Fernando Castellanos Cal y Mayor, de tal manera que el mensaje de distanciamiento entre el gobierno de Manuel Velasco Coello y Roberto Albores Gleason aún sigue repiqueteando en la clase política del estado y en el grueso de la sociedad en la que nos desenvolvemos; es decir “las navajas están casadas” entre ambos y pese a que los números no cuadran para el candidato del Partido Revolucionario Institucional, éste sigue echado para adelante y remarcando que ni se asusta ni se raja; por si esto fuera poco, envalentonado y acuerpado por Claudia Ruiz Massieu secretaria general del PRI, el diablito subió de tono al discurso en contra de quien todavía manda y ordena en Chiapas queriendo posicionarse como redentor de causas sin darse cuenta que el mismo es producto de las mismas instituciones y partidos que lo rechazan, a estas alturas del juego es riesgoso y hasta peligroso someterse al escrutinio de la oposición y al rechazo social que aquilataron tanto uno como el otro durante estuvieron frente a un cargo público, pero más riesgoso y peligroso es promover una ruptura política en contra del recién nombrado Presidente de la Comisión Nacional de Gobernadores CONAGO porque si otra cosa no sucede, podría ser el interlocutor más eficiente entre López Obrador y los gobernadores en caso de que el primero llegará a ser Presidente de la República, pero en fin, allá el diablito y sus desafíos, el relanzamiento de su solitaria candidatura parece un infiernito que a su paso todo va incendiando, en primer lugar porque no puede ocultar el rechazo o desaire que el Verde Ecologista, Podemos Mover a Chiapas y Chiapas unido le propinaron desde un inicio, -con todo y que se diga todo lo contrario-, estos partidos políticos cuentan con un capital electoral de buen pelo que se le desprendió; y en segundo lugar porque sus jefes nacionales que llegaron a Chiapas a tratar de fortalecerlo, hicieron todo lo contrario, lo incitaron a torpedear en en medio de una campaña presidencial tricolor que no levanta y pues de esta manera ni como poder considerarlo redentor de causas sociales, las puras fallas por este lado. Por el otro tampoco se cantan mal las rancheras, por principio de cuentas la candidatura de Fernando Castellanos Cal y Mayor esta impugnada, habría que esperar el fallo de los Magistrados del Tribunal Electoral para asegurarlo pues hay quienes dicen todavía que la quinta candidatura con Fercaca está en veremos; pero no solo los priístas están tronándose los dedos para que el candidato de la FUERZA CHIAPAS se desplomé, los hay también quienes dicen tener una carta bajo la manga en caso de que Fernuchis lo bajen del caballo, puras especulaciones, pero de éstas se han venido construyendo las candidaturas al puesto de gobernador que hoy registra el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en Chiapas ¿O que nóóóóó?, sean peras o manzanas, el caso es que el proverbio taurino de que no hay quinto malo se materializó en Chiapas, un truco que creaba expectativas en el público y los obligaba a quedarse durante una corrida de todos, pero se dice que la gente siempre sospechaba que ese quinto toro no era tan “malvado” como se pensaba. Así es la percepción que los chiapanecos tienen también para el cuestionadísimo ex alcalde tuxtleco que tiene del rabo la quinta candidatura que tanto ha dado de que hablar.

ARRANCARON

A estas horas del día los candidatos a diputados locales y miembros de ayuntamientos ya han de haber arrancado campaña en sus respectivos distritos y municipios, acuerpados o acompañados de multitudes, principales correligionarios, así como jefes de partido y porque no también de candidatos a diputados federales y a gobernador de Chiapas. En Comitán Francisco Paniagua Morgan y Mario Antonio Guillén Domínguez arrancaron encomendándose a San Sebastián y otro a la virgen de Guadalupe, porque desde sus plazas y parroquias partieron para recorrer las principales calles y avenidas de la zona urbana del municipio.

MAURICIO CORDERO

El candidato a la diputación local de la alianza TODOS POR CHIAPAS, Mauricio Cordero Rodríguez también arrancó campaña en respeto de los tiempos y condiciones de las leyes electorales, un joven comiteco apartado de la bulla y de los enconos partidistas, de buena visión política y de gran entrega en el servicio público y representación popular. Hay la lleva y por lo que se ve y observa con altas probabilidades de repetir curul en la próxima legislatura federal.

MARGARITAS

En las margaritas el Verde anda más intenso que nunca, con estos aguaceros y con la llegada de Fernando Castellanos a la candidatura del gobierno estatal el panorama reverdece con Manuel Culebro a la cabeza en la preferencia de los electores y de inmensa cantidad de organizaciones de la cañada tojolabal. Hay lo ven.

LA TRINITARIA

En la Trinitaria se han llevado a cabo multitudinarias concentraciones a favor de los candidatos Ervin López Alfaro y Montserrat Palomino quienes puntean las preferencias populares. En una justa electoral gana quien tiene mejor afilada las estructuras electorales, vamos a ver por donde se mueven mejor las piezas en este municipio fronterizo.

DE SALIDA

Conforme se estrechan los tiempos de la contienda electoral las presiones y estallidos sociales se convierten en pan de todos los días, no es raro, son los forcejeos de quienes controlan grupos, sindicatos y organizaciones bajo el yugo interesado de permanecer en la mamazón. Así de sencillo.

LA PREGUNTA DE HOY.

¿A quién beneficia realmente el surgimiento de la quinta candidatura?

De esto y más…Nos leemos en la próxima.

