Identidad Política / Carlos Rojas

¿Quiénes van por pluris?

Aunque la rivalidad política diga lo contrario quienes tienen en mano constancia de mayoría son ya las nuevas autoridades electas; y es que según los titulares del Instituto Electoral y Participación Ciudadana en Chiapas IE y PC el proceso electoral 2018 quedó atrás al entregar una constancia de mayoría al cargo de Gobernador; 24 constancias de mayoría al cargo de Diputados y Diputadas locales y 119 al cargo de Presidente y Presidenta Municipal, las únicas constancias pendientes son de los municipios de Chicoasén, San Andrés Duraznal y Tapilula, debido a que así lo determinaron los Consejos por no contar con los elementos suficientes para validar la elección respectiva, pero salvo contadas excepciones el proceso electoral quedó planchado y si de partidos políticos hablamos, el PVEM se queda con 31 alcaldías, el PRI con 18, Nueva Alianza con 5; Partido Mover a Chiapas gana 13 alcaldías, el PAN 4 alcaldías, el PRD obtiene 7, Morena gana en 21, Encuentro Social se queda con 2 alcaldías, el Partido del Trabajo se lleva 3, Partido Chiapas Unido gana 12 y Movimiento Ciudadano una alcaldía, mientras que, candidatos independientes obtuvieron el triunfo en los municipios de Tzimol y Soyaló. Ahora sólo falta saber a quienes dará diputaciones y regidurías pluris los partidos políticos pues en esta cena de negros también serán muchos los llamados pero poco los escogidos, y aunque la ley dice que deberán ser seleccionados de las planillas derrotadas, un acuerdo de cúpula partidista igualmente puede definir el cargo. En Comitán – por ejemplo-; suena que una de estas regidurías podría ser para Estrella Yamileth quien si bien no va inscrita en planilla si rajó lomo y corazón para sacar a delante los 14 mil votos que no alcanzaron para la reelección tricolor, otra más para los del Partido Verde Ecologista de México ¿Quién recomendará el doctor Paniagua para que represente sus 12 mil votos alcanzados? Sayuri Yomoguita? O quién? En la Trinitaria Montserrat Palomino será el equilibrio del ayuntamiento Tricolor de Ervin? En este municipio 400 votos separaron el triunfo de la derrota ¿Quién recomendará Manuel Culebro en Las Margaritas? Bueno en fin, en todos los ayuntamientos habrá equilibrio en oposición si así se puede llamar a los regidores plurinominales que habrá de estar designando la cúpula de los partidos políticos que mordieron polvo. Lo estará también en la próxima legislatura pues el congreso del estado igualmente dará lugar a una fila de curules plurinominales que esperan designación del titular. Nombres como los de Janeth Ovando Reazola, Ilse Sarmiento Gómez, entre otros aparecen en la lista presentada por los partidos ante el órgano electoral pero puede haber cambios sorpresivos de última hora hay que estar pendiente. Como se puede apreciar el proceso electoral culminó ya sólo falta completar representaciones pluris en ayuntamientos y diputados, pero además que la rivalidad política apague de una buena vez el ruido de inconformidad. Así las cosas. Pasando a otro tema, el alcalde electo de Comitán Emmanuel Cordero Sánchez no logra meter freno y sigue caminando por los rincones de Comitán como si fuera campaña, pero no es tanto el proselitismo, sino que le falto visitar muchos lugares por eso no para de hacer su recorrido con el fin de amalgamarse con el pueblo que le dio su voto de confianza, ojalá y que en un futuro inmediato continúe en la misma dirección y no después se divorcie de quienes lo favorecieron, sería triste repetir la historia de quienes pensaron que el poder institucional es para siempre y no de paso, una oportunidad de servir y no de servirse con la cuchara grande como algunos que les conté. Y es que por ahí anda circulando en las redes de internet una historia titulada no hubo-re-elección en su parte una y dos, revelando tanto infierno dentro de un ayuntamiento que termina uno buscando agua bendita para evadir los demonios que danzan en el documento. Por otra parte, retomando información del Instituto Electoral y Participación Ciudadana en Chiapas, sabemos que derivado de los resultados de la elección tendremos 32 mujeres gobernando alcaldías contra 87 hombres y en el ámbito legislativo 13 mujeres y 11 hombres, faltando contar los espacios pluris que moverán estos números en el congreso chiapaneco. En cuanto a los 26 alcaldes que pretendieron re-elegirse sólo 7 ganaron; lo cual dice que su mayoría terminaron mal calificados. No hicieron bien su trabajo, y como dice el refrán se dejaron llevar por el canto de las sirenas. Ni modos. DICEN QUE ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR el Presidente de la República electo propuso eliminar todas las delegaciones de dependencias federales en los estados y sustituirlas por 32 coordinaciones generales de Gobierno para ahorrar presupuesto y desburocratizar las instituciones y que en ellas estarán a cargo pura gente de alto perfil, de su entera confianza y que hayan marchado en el movimiento desde el principio. En Chiapas no hay mucho donde escoger , pero seguramente Eduardo Ramírez Aguilar, Rutilo Escandón y Manuel Velasco Coello serán piezas claves para otorgar estos nombramientos, a lo mejor por eso Enoch Hernández anda levantando mano en Sedesol, desde que anduvo levantando la mano a Albores Gleason pedía voto cruzado para el Peje y además ahí lo enviaron sus padrinos políticos del estado, en una de esas lo ratifican en alguna área de la coordinación general de gobierno federal que como novedad surgirá en los diferentes estados de la República. Otra. Que el Gobernador electo Rutilo Escandón Cadenas ya anda en busca de un terreno donde se va a construir la nueva sede de Comisión Federal de Electricidad. Una de las promesas del Peje que habrá de cumplir en los primeros meses de su mandato…// Muchas dudas surgen en la promesa pejista de bajar la gasolina porque para lograrlo tendría que habilitar más de un par de refinerías si lo que se busca es no importar el energético a otros países que imponen precio. Hay datos que en 2014 los mexicanos consumíamos un promedio de 123 millones de litros de gasolina todos los días, para el 2018 la cifra incrementó en 190 millones de litros, esto sin contar diésel y otros petroquímicos, habría que hacer cuentas si una o dos refinerías desmanteladas y en un futuro reparadas cubren la demanda en un sexenio, de lo contrario solo estaremos soñando con la autosuficiencia petrolera, pero como dicen algunos no hay que perder la esperanza y apoyar al proyecto. Todos a caminar y pedalear la bicicleta contribuyendo a la causa. YA PARA SALIR. El pasado fin de semana me encontré con Mauricio Cordero Rodríguez a quien vi tranquilo, contento, disfrutando de una cabalgata con amigos, el joven empresario demostrando estatura política reconoció su derrota, pero también su visión y servicio el que seguirá ejerciendo desde cualquier trinchera, no se sorprendan si en breve tiempo lo vemos de nuevo en los rejuegos de la función pública estatal o federal.

LA PREGUNTA DE HOY.

Qué siempre si, que Manuel Velasco será Senador de la República. Salió premiado el muchacho.

De esto y más…Nos leemos en la próxima.

