Definitivamente si los candidatos en campaña piensan en enriquecerse con los puestos que logren ganar están muy equivocados, estamos en tiempos de vacas flacas, ya llegando a los huesos y la austeridad que impera en esta administración nunca vista ha dejado muy mal a todas las autoridades ante el desabasto generalizado en todos los rubros del gobierno. Pero oh sorpresa, tampoco cambiando de gobernante sea el que fuere, a nivel nacional, estatal o municipal se llenaran las arcas automáticamente, por lo que no hay que creerle a los mesías que prometen mucho, ya que esta crisis nos llevara remontarla varias décadas.

“El compromiso con el pueblo chiapaneco no ha sido cumplido dejando en mal muchas de las promesas de gobierno y sus gobernantes”

Pero que ha pasado, cualquiera que fuera sus antecedentes los gobiernos actuales en sus tres niveles han culpado a sus antecesores de la ruina y bien es cierto que ha nivel estatal la culpa ha sido de Juan Sabines quien endeudo demás al estado, otros tratan de emular los discursos cuando ellos también contribuyeron a dejar malas cuentas, pero eso si ya están de nuevo en campaña, haciendo de las suyas, ojalá que el pueblo no crea una vez más en sus mentiras. En el caso específico del gobernador Velasco es por todos sabido que le costó demasiado el de llevar una administración en ceros y contracorriente, como podemos pensar que el próximo 09 de diciembre un día después de que tome protesta el nuevo gobernador van a cambiar totalmente las cosas.

El panorama es incierto y hasta avasallador porque en materia de inseguridad, desempleo, desabasto de medicamentos, escuelas con reconstrucciones inconclusas, adeudos de pagos a maestros y proveedores la deuda sigue subiendo y por más que se les ha abonado solo llegamos a cubrir los intereses de los intereses, muchos años pasaran para que los chiapanecos y no sus gobernantes acabemos de pagar la deuda de la cual muchos ya no estaremos aquí para verlo.

Así las cosas, desalentadoras, por eso es por lo que ahora se afanan en prometer hasta lo que no pueden, pero ciertamente se está viendo que ni la experiencia de que hayan sido buenos gobernantes en sus épocas porque a mas de uno que quiere repetir, le garantizara el que salga avante de ganar esta nueva elección en tener con buenas cuentas a los chiapanecos.

Un discurso recurrido por ejemplo en nuestra ciudad capital es, Fernando Castellanos Cal y Mayor dejó malas cuentas porque sus antecesores tuvieron la culpa, Vicky Rincón endeudo al Ayuntamiento con cien millones de pesos, Juan Sabines con 234 millones y Yassir con más de 300 millones, para el famoso proyecto “Que Viva el Centro” tachando a quienes les antecedieron la culpa de lo que ahora no pueden revertir; y talvez tengan razón, pero si no mas no recuerdo Fernando Castellanos fue parte también, cuando estaba al frente del Congreso de signar el apoyo y la cuenta publica de Juan Sabines de diferentes adeudos que dejaron al pueblo de Chiapas sumido en la tragedia. No podemos beatificar a quien no es un santo, cubrirlo con un manto para que mágicamente todos sus pecados se absuelvan, cuando son de la memoria colectiva ya que por mas efervescencia electoral ninguno de los chiapanecos es tonto y seguramente No olvida.

Por ello el voto razonado tiene que ser nuestra mejor arma para decidir nuestro futuro este primero de julio, no podemos irnos por los carros completos, por las líneas partidistas, porque existen invaluables opciones en la vía independiente, el voto cruzado es nuestra mejor opción, sin escuchar espejitos, ni cantos de las sirenas, porque nos puede costar mucho y en lo más sagrado que es el futuro de nuestras familias.

Finalmente: “Soy fanático de la serie de Luis Miguel y de la incondicional y como odio a Luisito Rey” lo dijo Fernando Castellanos Cal y Mayor. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx