Linotipeando / Marco Antonio Cabrera Alfaro

ROTUNDO E INOBJETABLE TRIUNFO DE AMLO, RUTILIO, CARLOS MORALES Y GURRIA, TODOS DE MORENA

Pues no hay fecha que no se cumpla, amigo lector y ya se despejaron todas las dudas, este domingo primero de julio se vivió una elección como nunca antes en la historia de nuestro país, deja comentarte que por primera vez en todas las elecciones que ha tocado vivir y tomar parte vimos como la sociedad salió a votar, esa gente indecisa le dio muerte a la abstencionismo, esa gente que no salía a votar, los indecisos, ahora si salió a votar y lo hizo contra las malas decisiones cupulares que gobernaban o gobiernan aun, hoy ya no se vale hablar de fraude, hoy toca hablar de una verdadera democracia, porque así lo decidió una sociedad que esta sedienta de transparencia, honestidad y democracia, pero sobre todo, que está harta de acciones que vulneraban los derechos de todos los mexicanos al contar con autoridades que anteponen sus intereses personales, que a los de la colectividad, hoy se esperamos que haya con el nuevo Gobierno democracia, honestidad, transparencia y justicia social, porque por eso la gente salió a votar, en busca de esos factores que no se dan en la sociedad, este domingo la gente ya decidió el destino que debe tomar el país, y el estado de Chiapas y del municipio de Tapachula, hemos de reconocer por este medio, con la anuencia de nuestro director general, Gerardo Toledo, que hay ocasiones que el ser humano se equivoca y es de humanos rectificar y por eso esperamos que el nuevo presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador, logre dar fiel cumplimiento a sus promesas de campaña, sabemos de antemano que existen algunas que serán imposibles de cumplir, pero tiene en sus manos la responsabilidad que de cambiar el rumbo de nuestro país y nosotros como mexicanos bien nacidos de darle todo el apoyo para que pueda lograrlo, adelante presidente electo haga todo lo posible e imposible para enderezar el rumbo de nuestro país, México merece mucho más, en referencia a nuestra entidad, déjame decirte amigo lector que el gran ganador en esta jornada electoral también fue es el número uno, como se le conoce a nuestro gobernador quien dio muestras de ser un excelente estratega político, que conoce el ABC de las políticas públicas, entrega cuentas claras tal y como lo planeo y guiso a fuego lento, sin quietarle los méritos al gobernador electo Rutilio Escandón Cadenas que puso en práctica una política de respeto y civilidad, porque nunca se subió al ring contra de sus adversarios, aguanto a tambor batiente algunas denostaciones, ataques, señalamientos y vituperios a su persona e imagen, empero, aguanto callado y camino pie a tierra, Rutilio Escandón, no realizo eventos masivos más que el día de su cierre de campaña, camino siempre de frente y creo que eso le dio un valor agregado a la ola morenista que venía creciendo como un alud con la figura e imagen de AMLO, en suma el gobernador electo trae y tiene su mérito y nuestro pleno reconocimiento y deseamos éxitos y que haga el mejor esfuerzo para seguir sacando a Chiapas adelante, hacia el desarrollo y progreso camino donde Manuel Velasco lo ha estado llevando y conduciendo. Hoy le toca a Rutilio Escandón cadena conducir los destino de Chiapas y esperamos lo haga con un gabinete donde aparezcan los mejores hombres, jóvenes y mujeres de nuestra entidad, que tengan una amplia solvencia moral y sobretodo profesionalismo, responsabilidad y entrega al trabajo fecundo, por Chiapas todo para adelante, para atrás, ni para tomar impulso y a nosotros nos toca darle el beneficio de la duda al nuevo gobierno que encabezara Rutilio Escandón Cadena, es momento de sumar, es momento de unidad por el bien de Chiapas. El efecto MORENA con AMLO llego hasta las doce diputaciones federales, y alcaldías de Chiapas, se pierde la capital del estado, Tuxtla, Gutiérrez) con Carlos Morales, se pierde la capital económica (Tapachula), con Oscar Gurria Penagos y se pierden varias curules estatales (diputaciones locales), es así como termina una jornada electoral donde históricamente la gente salió a votar, y como lo decía una persona en la casilla donde nos tocó votar, Cuando la gente sale a votar, pierde el PRI, y así quedó demostrado, no hay nada que alegar, ni que discutir, al PRI y al Verde y Nueva alianza a les ganaron la partida y bien, por lo que a partir de este día en México, Chiapas y Tapachula, se escribirá otra historia, todo sea por el bien del País, de Chiapas y Tapachula…NO hay pretexto, se acabara la impunidad, se dará fin al cacicazgo y a la corrupción, al menos esas fueron las principales promesas de AMLO y como dijera un ciego, vamos a ver…sin comentarios

MANIFIESTA GRATITUD RACIEL LÓPEZ…

El ex candidato a la diputación Federal por el distrito con cabecera en Tonalá, dio un mensaje a todos su equipo de colaboradores y a la sociedad en general, el ex candidato manifestó en su gratitud a todos, buenos días amigas y amigos de la Costa, desde este giro de tierra, desde aquí, quiero felicitar y desear el mayor de los éxitos a quien será nuestro próximo Gobernador del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, quien estoy seguro impulsará programas y acciones para generar el bienestar de las familias chiapanecas. Asimismo, felicito y reconozco el triunfo del próximo Diputado Federal por el Distrito 7 del partido Morena, a quien exhorto a seguir trabajando por las causas que unen a los costeños para llevar hasta el Congreso sus legítimas demandas…Gracias a quienes confiaron en este proyecto y a mi gran equipo de campaña. Eternamente agradecido sus amigos, Raciel López Salazar…ver para comentar

CHIAPAS PREPARADO PARA LA TEMPORADA DE LLUVIAS: MVC

Bueno ya pasaron las elecciones y hay que seguir en la chamba y quiero comentarte amigo lector que el gobernador del estado Manuel Velasco Coello aseguró que las acciones de prevención y preparación ante la temporada de lluvias y huracanes, se impulsan desde las comunidades, al mismo tiempo Velasco Coello destaco la importancia de la participación de la ciudadanía. En ese sentido el popular Güero Velasco enuncio, que el Programa Preventivo de Protección Civil, único en México, está soportado por cerca de seis mil Comités de Prevención y Participación Ciudadana, los cuales difunden información a las familias chiapanecas para evitar riesgos y fortalecer las tareas preventivas. Al finalizar acoto, “Los Comités permiten estar alerta y salvaguardar la integridad de las y los chiapanecos, por ello es muy importante que la gente participe y colabore con las autoridades, pues lo primordial es salvar vidas, y ese es el mensaje que se lleva a cada localidad a través de estos Comités”…sin comentarios

RECONOCEN FERCAST Y ALBORES TRIUNFO DE RUTILIO ESCANDÓN…

En diferentes tiempos y momentos los ex candidatos al gobierno de Chiapas, Fernando Castellanos del Verde Ecologista y Roberto Albores Gleason, del PRI-Nueva Alianza, reconocieron que las tendencias electorales no les favorecían y exhortaron al gobernador electo a trabajar en unidad y sobre todo con profesionalismo por el bien de Chiapas y su gente…pues amigo lector, creemos que el nuevo gobernador está comprometido con todos los chiapanecos y a empezar una campaña de operación cicatriz…ver para comentar

PRIMER MENSAJE DEL GOBERNADOR ELECTO RUTILIO ESCANDÓN…

Luego de haber obtenido el triunfo inobjetable en las lecciones del pasado domingo 1º de julio Rutilio Escandón cadenas gobernador electo de Chiapas, señalo ante los medios de comunicación que, “Conozco, veo, siento y llevo grabadas en el corazón las necesidades del pueblo de Chiapas y toda su gente, por eso, estamos –dijo- no solamente obligados a hacer historia, sino pasar a la historia”. Rutilio Escandón Cadenas fue claro al enunciar que, “No les quepa la menor duda, quiero expresarle al pueblo de Chiapas que vamos a trabajar de manera seria y responsable, de forma comprometida, para sacar adelante el desarrollo y el progreso del estado”, agregó ante los medios de comunicación. Al finalizar, acompañado por su esposa Rosalinda López Hernández, el gobernador electo afirmo Escandón Cadenas manifestó su agradecimiento tanto a las fuerzas políticas que lo respaldaron como a la ciudadanía por la confianza depositada y recalcó que el triunfo que se logró este domingo es gracias al trabajo coordinado y la gran unidad que caracteriza a este movimiento. al mismo tiempo –adujo- es invaluable la oportunidad brindada para expresar las ideas y propuestas de este proyecto que, dijo, busca la transformación de la vida pública del estado y del país, lo que se logrará de la mano del próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador…sin comentarios

Letras mayúsculas negritas…

Con la venia de nuestro director general Gerardo Toledo, daremos a conocer un mensaje que distribuyo en redes una gran amiga que siempre se condujo con profesionalismo y respeto, va el mensaje con su permiso señor director…Estimados compañeros de los medios: Buenos días, muchas gracias por su cobertura, por siempre darle espacio a nuestra comunicación. Un gusto trabajar con ustedes. Segura que seguiremos coincidiendo en el camino, me reitero a sus órdenes. Su amiga: Daniela Kanter M…ver para comentar…Los que se salvaron de la derrota fueron, Enoc Hernández del Morado, Roberto Rubio Montejo, secretario técnico del gobierno, y el maestro Jorge Llave Abarca, secretario de seguridad pública Estatal, aquí aplica el dicho aquel que dice, “dios sabe por qué hace las cosas”… y de última hora los bajaron y miren no quedan tatemados…sin comentarios…El popular Güero Velasco, gobernador chiapaneco envió sus sinceras felicitaciones a Andrés Manuel López Obrador por haber obtenido el triunfo en las elecciones del pasado este 1º de julio para Presidente de México. El joven gobernante dijo, “Expreso mi mayor felicitación al Lic. Andrés Manuel López Obrador, quien de acuerdo a las tendencias electorales será nuestro próximo Presidente de México”, dijo Velasco. En su mensaje el joven chiapaneco indico que AMLO hará un buen papel como Jefe del Ejecutivo Federal…pero bueno este arroz ya se coció y por hoy hasta aquí la dejamos, ya saben que en: linotipeando6310@hotmail.com estamos recibiendo todos sus comentarios, mentadas, aunque esas mentadas no sean de mentas precisamente, tips, opiniones y datos, no recibimos anónimos porque eso es de cobardes, por eso escribimos esta columna con nuestro nombre dando la cara siempre…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK

