PRIMER ANIVERSARIO LUCTUOSO

Hoy se cumple un año de la lamentable perdida del gran periodista y amigo Miguel González Alonso. Su viuda Kendra y sus hijos Xavi & Regina han recordado esta fecha memorable con una misa en honor de quien fuera su ser más querido. Familiares y demás amigos del gremio periodístico también los acompañaron en este momento, en el cual se recordó al gran ser humano, al compañero de parrandas y al talentoso profesional quien partió a lo etéreo el pasado 16 de Agosto del 2017.

“ayer fue recordado Miguel González Alonso, en lo que fuera su primer aniversario de su muerte”

Gran amigo de mi padre, además vecino siempre tuve la cercanía de Don Miguel, a quien frecuentaba en familia, siempre atento con mi padre, era común verlo tomar el café en la casa, cuando nosotros éramos pequeños, mi hermano y yo jugábamos con él. Pasó el tiempo y siempre nos saludábamos en la esquina, en la farmacia y en las tiendas que teníamos en común por el rumbo y muy atento nos preguntaba por mi papá quien siempre era pata de chucho, enviándole afectuosos saludos, que dábamos al llegar a casa.

Lo recuerdo también muy claramente después de que falleció mi padre, el me busco ante la noticia de que seguiría la columna y se puso a la orden, me ofreció su total apoyo, me apreciaba mucho y para mí era un honor que alguien que había sido amigo de mi padre ahora me confiara su amistad.

El verlo en sus redes sociales como un excelente padre de familia, admirador de los Minions quien se vestía del famoso Gru solo para hacer felices a sus hijos, escucharlo en medios radiofónicos con sus programas de análisis, ver su trabajo y distintas pugnas en el Instituto de Acceso a la Información Pública y el convivir con él en los interminables jueves cevicheros, hizo que lo admirara más. Recuerdo que cuando él me pidió una foto me sentí tan nerviosa, por ser quien era Premio Nacional de Periodismo con más de 34 años de trayectoria siendo también Director de diversas emisoras en el Estado de Chiapas, Asesor del gobernador, Consejero del IAP, vicepresidente de la FAPERMEX y recordado porque en el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía mantuvo una férrea defensa a favor de la Libertad de Expresión en Chiapas, recibió también el Premio Nacional “México” de Periodismo por la mejor entrevista, otorgado por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX), 2004. Premio por entrevista del Foro de Periodistas Chiapanecos en 2005. Premio “Doctor Belisario Domínguez Palencia” otorgado en la tierra natal del prócer “por ejercicio de periodismo vertical y crítico en 2006”. Premio “A la Excelencia Profesional” de la Asociación Nacional de Locutores 2007 y el primer lugar internacional de Periodismo “Don Ruma” (organizado por la Asociación de Redactores y Reporteros de Prensa Chiapas A.C.) en Prensa, Radio y Televisión, otorgado por un jurado integrado por comunicadores de: Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Belice, Costa Rica, Honduras, Venezuela y Perú (2007), entre otros, esto y más lo llevo sin duda a ser un grande entre los grandes.

Su último cumpleaños allá en el Recreo de los jabalíes con don Marquitos quienes ahora ya están juntos en el cielo, nunca lo podre olvidar, canto como nunca, se despidió de todos, se divirtió a lo grande, era mucha su alegría y convivio con todos sus amigos, él era muy querido y por eso hoy es recordado a un año de su partida.

Merecido reconocimiento le otorgo la plataforma periodística Publico & Privado al instituir un premio que reconoce a lo mejor del periodismo chiapaneco con su nombre, la presea Miguel González Alonso que en este año que transcurre reconoció a los más distinguidos chiapanecos del medio periodístico. Desde aquí mi fraternal apoyo a toda su familia.

"La instrucción del gobernador Manuel Velasco Coello, es brindar atención a la ciudadanía hasta el último día de su administración y con mayor prioridad a los grupos vulnerables" lo dijo Enoc Hernández Cruz.

