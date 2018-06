Linotipeando / Marco Antonio Cabrera Alfaro

PRIISTAS RENUNCIAN A SUS PARTIDOS EN TAPACHULA, SE VAN A “MORENA”…APOYARAN A GURRIA PENAGOS

En Tapachula, priistas se adhirieren a la campaña de Oscar Gurria Penagos, según se supo un numeroso grupo priistas y del verde ecologista decidieron irse a poyar al candidato de MORENA, al decir de varios ex colaboradores de Samuel Chuecón que antes eran priista y del verde ecologista señalaron que ante el panorama político que se vive en la entidad y que en Tapachula no los toman en cuenta departe del candidato a la presidencia municipal tomaron la sabia decisión de irse apoyar al candidato de MORENA, así mismo otro grupo de simpatizantes y militantes priistas que habían estado caminando al lado de varios líderes morales del tricolor han decidido apoyar al abanderado de MORENA Oscar Gurria Penagos porque dicen es la mejor opción para Tapachula, cabe destacar que los simpatizantes del verde Ecologista, de igual forma optaron por irse a MORENA toda vez que la mediocre lideresa del verde actúa con soberbia y prepotencia, solo basta ver a su hija rodeada de varios Gorilas que hacen el papel de Guaruras, los cuales no permiten que se le acerquen a esa energúmena mujer que se siente más que una “gaviota” una boya de oro dentro del mar, en ese tenor el candidato del PRI la tiene muy difícil, aunado a su actuar de soberbia no se ve como puedan ganar la elección del 1º de julio, la verdad es que la estulticia del abanderado del tricolor y verde en Tapachula, sumado a la mediocridad de su síndico y el actuar de la señora Chayo, los pone en una mesa de fracasados, un grito a tiempo salva vidas y si no hay que lo vean, por lo pronto la estructura de Samuel Chuecon ya opera con Oscar Gurria, además de gente de líderes morales del tricolor…sin comentarios

TODO EL PESO DE LA LEY CONTRA AGRESORES DE MUEJRES: RAG

El abanderado del tricolor al gobierno de Chiapas Roberto albores Gleason realizó una gira por municipios de la Costa-Soconuscos en busca del voto popular, en pijijapan el ex presidente del priato en esta entidad manifestó que con su gobierno empleara mano dura contra todos aquellos que abusen o den maltrato a las mujeres, en ese sector no nos tiembla la mano para aplicar la ley, sea quien sea. Así mismo Albores Gleason señaló que a las mujeres vamos a dar un cuidado especial en mi gobierno, “porque es lo más valioso que tenemos, cero discriminación, cero violencia, el que toque a una mujer o violente sus derechos, tendré la mano firme para castigarlo”. Así mismo aseguro que la inseguridad no tendrá cabida en su sexenio político administrativo y sobre todo vamos aplicar la ley contra quienes cometan actos de corrupción. De igual forma el abanderado del PRI se comprometió a gobernar de manera plural y equitativa, con la mitad de mujeres y la mitad de hombres y echar a andar el programa social más vanguardista de Chiapas, “Chiapas te Protege” donde la mujeres contarán con apoyos para sus bolsillos. Lo único que les digo y se los puedo firmar ante cualquier notario es que en mi gobierno vamos a darle paz y tranquilidad a los hogares chiapanecos, vamos a cuidar y proteger a las mujeres “Seré un gobernador de mano firme pero también de carácter para asegurar el Estado de derecho y que las leyes se cumplan”, sentenció…ver para comentar

MI GOBIERNO SIEMPRE ESTARA PENDIENTE DE LOS PORDUCTORES: FERCAST

Me comprometo a impulsar diversas líneas de acción en busca de elevar la producción, comercialización y la competitividad ganadera, en beneficio de miles de familias ganaderas, así lo señaló el candidato a gobernador del partido verde ecologista, Fernando Castellanos, al mismo tiempo de enunciar que la ganadería en Chiapas ocupa el tercer lugar a nivel nacional, por eso su agenda de trabajo contemplara buscar esos mecanismos y esas líneas de acción en aras de lograr poner al sector ganadero en lo más alto de su producción. En gira por los municipios de Emiliano Zapata, Suchiapa e Ixtapa, Castellanos Cal y Mayor, advirtió e Chiapanecas tenemos manos de buena calidad y sobre todo trabajadores que le echan ganas todos los días y con ese entusiasmo trabajan para poder sostener a sus hogares por ello -dijo mi compromiso será fortalecer el respaldo a los sectores productivos de cada región; sabemos que es un gran reto pero juntos saldremos adelante, porque la Fuerza de Chiapas somos nosotros, su gente”. Más adelante en medio de aplausos de miles de simpatizantes que se dieron cita para recibirlo Fernan Castellanos aseguro, que las fortalezas más grandes que tenemos en Chiapas, son las actividades agrícolas, agroindustrial y pecuaria, por ello el día de hoy me estoy comprometiendo con este sector, el más productivo de nuestra entidad a impulsar programas y crear estrategias para seguir apoyando a nuestros amigos los productores los cuales nunca estarán solos porque siempre tendrán mi apoyo, el apoyo de mi gobierno. Por último el candidato al gobierno de Chiapas por el verde también hizo el compromiso de visitar periódicamente los ranchos, fincas y criaderos, para conocer el progreso y escuchar de viva voz de los ganaderos sus necesidades más urgentes, a fin de tener un gobierno cercano a la gente y resolver puntualmente cada una de las problemáticas…sin comentarios

MORENA PIERDE SU CANDIDATO EN MAPASTEPEC SE SUMA AL PCHU…

Sorpresivamente hace unos días la candidata del partido MORENA a la presidencia en Mapastepec, decidió abandonar ese partido toda vez que existe una seria pugna al interior ya que no los dirigentes no han sabido aplicar una política de unidad, por el contrario han sembrado la discordia y la desunión, la que iba como candidata a la alcaldía por el partido MORENA en el municipio de Mapastepec decidió dejar ese partido y sumar al candidato de Chiapas unido Amando Espinosa, quien día a día aglutina más simpatías por su honestidad y humildad, el abanderado de Chiapas unido a la alcaldía dará la sorpresa en ese municipio no pierdan de vista a ese candidato…ver para comentar

CHIAPAS HOY MÁS QUE NUNCA, MÁS CONECTADO: MVC

Tras destacar que hoy en día Chiapas está más conectado más que nunca

Con el inicio de operaciones de Viva Aerobús en la ruta Mérida y Tuxtla Gutiérrez, se incrementa la oferta para que los viajeros recorran la Ruta Maya, el gobernador Manuel Velasco Coello, adujo que la confianza de esa empresa aérea, es un ejemplo del crecimiento de la entidad como un destino exitoso, ya que amplía el flujo de visitantes al conectar a Chiapas con la península de Yucatán. Así mismo el popular gobernante destaco que, “Esa nueva ruta que arranca con dos frecuencias semanales: lunes y jueves, fue anunciada en el Tianguis Turístico Mazatlán 2018 y permitirá a los turistas disfrutar de las riquezas naturales, tradiciones y cultura que distingue a Chiapas, aunado a la conexión que se tendrá con los demás destinos, pues el proyecto turístico de la Ruta Maya impulsa una mayor conectividad entre los estados y países involucrados, dando a conocer todas las maravillas que ofrecen Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras”…sin comentarios

LETRAS MAYUSCULAS NEGIRTAS…

Durante su visita por el municipio de Tonalá, el candidato de MORENA, al Senado por la coalición “Juntos Haremos Historia”, Eduardo Ramírez Aguilar, señalo que “el próximo 1 de julio, escuchen lo bien, nuestras urnas se vestirán de gloria nacional”. Ramírez Aguilar de igual forma subrayo que con la unidad del pueblo se logrará la verdadera transformación de México y de Chiapas…ver para comentar…El director general del Colegio de Bachilleres, Jorge Enrique Hernández Bielma dio a conocer vía celular a este columnista que se dio el inicio de la colecta 2018 “Chiapas nos une en la lucha contra el cáncer”. Agrego el funcionario educativo que a través de la Dirección de Vinculación, del Cobach, se invitó al personal a contribuir, de manera voluntaria, con aportaciones económicas, y ser parte de esta noble iniciativa que promueve el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, (DIF Chiapas)…sin comentarios…Allá en la Villa de las Hortensias, el candidato del Verde Carlos Enrique Álvarez, está cada día ganando mayor adeptos y es muy posible que sea el ganador el próximo 1º de julio, sus opositores no logran levantar en las encuestas porque traen historiales nada transparentes, por cierto Julio Sen ya se hizo rodear del ex alcalde oriental al que todos conocen como El Conta, al igual que el ex alcalde Romeo Bernabé Ochos Acosta, es decir le quieren echar montón al Doc del Partido verde, pero no les alcanzara ni porque consulten al Brujo Mayor de Tuxtla, Chico, sino ahí lo verán…ver para comentar…La Bola 8, mejor conocido como Cesar Ramírez, allá en Tapachula, no hace campaña lo que hace es estar peinando a empresarios de giros rojos o de bebidas embriagantes ya van muchas quejas de personas que se dedican a ese giro en el sentido de que el bola ocho los están peinando dizque cooperación voluntaria, pero todos saben que es para su campaña, habría que investigar ese dato…sin comentarios…bueno pero por hoy hasta aquí la dejamos amigos, no leeremos en la próxima entrega de esta sus gustada columna, no se les olvide que en linotipeando6310@hotmail.com estamos para recibir todos sus comentarios, tips, y demás cosas…”Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos”…OK

