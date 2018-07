Identidad Política / Carlos Rojas

¿Podrá AMLO contra el NEPOTISMO?

Si lo que propone López Obrador tiene un buen comienzo poniendo en su lugar a todos aquellos que no hagan eco a uno de los lineamientos de combate a la corrupción, estaríamos dando un paso hacia adelante porque si algo ha molestado o enfurecido a la sociedad en la que nos desenvolvemos, es que el poder en todos los niveles se convierta en una sucursal de contrataciones familiares, y lo peor que éstos no devenguen los altos sueldos asignados, así pues, los alcaldes electos -por mencionar el nível más bajo de poder-; deben tener mucho cuidado para no caer en tentación de contratar familiares , ni padres, hermanos, tíos, primos, cuñados, esposas y mucho menos a las queridas o los queridos pues aunque estos pasan desapercibidos en la relación pública familiar, también podrán ser señalados e investigados porque se ha detectado que éstos o estas gozan de muchos más privilegios que las esposas o maridos oficiales, yo creo que lo que dice López Obrador en este punto no tiene el interés de coartar la tentación carnal entre los seres humanos porque cada quien puede hacer de su vida y todo lo demás un papalote, pero la seriedad que exige la función pública se debe enaltecer evitando que los ayuntamientos municipales o cualquier dependencia de gobierno se convierta en un centro de escándalos sexuales y de relaciones extra- maritales, sobre todo que no se haga uso de los recursos públicos y del esfuerzo institucional para privilegiar estos estados de relación, y es que no lo va usted a creer amable lector pero hay casos que las queridas se convierten en el poder tras el trono, no sólo en la cúpula principal, sino en cualquier dirección o coordinación donde el que manda y ordena no es titular asignado, sino el segundo frente que esta disfrazada de oficinista o encargada de alguna otra dirección o coordinación donde amalgaman mejores dividendos económicos y políticos entre amantes y familiares, bueno fuera que esta unión o complicidad fuera para servir al pueblo y los ciudadanos que diariamente llegan a las oficinas gubernamentales a solicitar apoyos y exponer demandas, pero desgraciadamente ni en eso han reparado quienes han caído el pecado porque son los trabajadores de más abajo quienes les toca hacer lo que ellos les corresponde, y esto sucede igualmente con familiares de los alcaldes y regidores haraganes que cobran jugosos sueldos pero cuando se trata de trabajar o de ir a sacar la chamba nomás se sienten generales mandando a su tropa a trabajar mientras ellos descansan o inventan viajes de placer disfrazados de trabajo. Pero esto del NEPOTISMO no es novedad, es un padecimiento trillado y revisados durante varias décadas que no se ha logrado superar. Para quienes les parece nuevo el término, les podemos decir que se conoce como NEPOTISMO a la predilección exagerada que algunos funcionarios en actividad que ocupan cargos públicos poseen respecto a su familia, allegados y amigos a la hora de realizar concesiones o contratar empleados estatales. En estos casos, el individuo que accede a un empleo público logra el objetivo por su cercanía y lealtad al gobernante o funcionario en cuestión, y no por mérito propio o capacidad, hasta donde se tiene conocimiento esta práctica en el poder no es gravosa hasta el momento, hay cantidad de casos de nepotismo revelados a partir de publicaciones de nóminas ficticias, (aviadores) salarios disfrazados y los fiscales anti corrupción dicen que no constituyen delitos ante la ley vigente, y si alguna vez hubo alguien queriendo sancionar, el castigo se redujo a la mínima expresión, es por eso que la práctica persiste de manera gigantesca en todos los niveles de poder, sin temor a equivocarnos podemos asegurar que no hay ayuntamiento o gobierno que no esté plagado de NEPOTISMO. La promesa de que AMLO atacará el problema de fondo es buena, bien recibida y aplaudida, pero la pregunta obligada y de fondo es: ¿podrá con el paquete la Fiscalía Anti-Corrupción? , o más bien si ¿los puestos en el gobierno que viene no serán otorgados bajo favoritismo, sino por medio de una comprobada capacidad para ejercerlo? No hay que perder de vista que habrá muchos favores políticos que cubrir y también que habrá familiares capaces de los futuros gobernantes que podrían ser contratados por méritos obtenidos y no por favoritismo. ¿Se podrá en su caso distinguir entre unos y otros? Una salida que ofrecieron anteriores gobernantes fue la creación de una Ley denominada del Servicio Profesional de Carrera para evitar que los puestos se otorgaran como pago a facturas políticas, a través de un examen o concurso respaldaría su capacidad todo aquel que quisiera trabajar en gobierno, pero tampoco funcionó, por el contrario el problema empeoró. Por citar un solo ejemplo: El ayuntamiento de Comitán tiene en nómina real y ficticia una larga lista de aviadores, líderes de organizaciones que no aportan más que el retroceso en desarrollo y derrotas políticas producto de los excesos y la ambición del poder pero tampoco pasa nada, ni la función pública, ni el Órgano Superior de Fiscalización han detectado la anomalía, ni en este, ni en todos los ayuntamientos de Chiapas y de los que se encuentran más allá de estas fronteras pues el NEPOTISMO como un “mal necesario” genera redes clientelares en política y aunque el ejercicio de éste es ilegal, lamentablemente las sanciones no son penales, sino más bien disciplinarias y como dicen los leguleyos “si no hay pena no hay ley, y si no hay ley, no hay delito”, así que eso de prohibir la contratación de familiares en los próximos poderes del estado y la federación no suena tan firme y sólido como quisiéramos, pero de cualquier manera hay que dar el beneficio de la duda, no sólo a López Obrador, sino a todos los gobiernos que en breve asumirán su responsabilidad republicana, hay que dar tiempo al tiempo para saber si después de un determinado período no nos sale más caro el remedio que la enfermedad.

