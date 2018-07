Identidad Política / Carlos Rojas

¿QUE PLANES TIENE LOPEZ OBRADOR PARA EL SISTEMA DE PARTIDOS?

El proceso electoral ya casi culmina, será cuando los triunfadores reciban en sus manos sus respectivas cartas de mayoría que los órganos electorales entregarán en breve tiempo, solo es cuestión de resolver detalles y los últimos coletazos que todavía se palpitan en pocos municipios de la entidad, mientras tanto el tiempo corre y los entendidos dicen que de acuerdo a los resultados la chiquillada de partidos políticos perderán su registro al no lograr el tres por ciento de la votación que demanda la ley electoral, pero eso es lo de menos, porque a partir del triunfo lopezobradorista a ninguno más le interesará tener un cascaron como partido cuando todas sus estructuras e inventarios de la militancia serán absorbidos por las estrategias del principal cabecilla de MORENA ya que el recién electo Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador tiene planes para el sistema de partidos y no dudo que éstos comenzarán a sufrir una transformación que será difícil reconocerlo próximamente, de entrada el Partido Encuentro Social PES y Partido Alianza Social ya están en la lista de desaparecidos, con probabilidades también el Verde Ecologista y no dudo que hasta el PRI se tenga que renovar y hasta cambiar de nombre ante los cismas que han roto todo tipo de equilibrio interno y que dejan atados de manos en las cámaras legislativas donde no podrán continuar con la vida acomodada que ha llevado siempre. Tal parece que llegó el tiempo donde los diputados y senadores no tendrán chance de llegar a dormir o tomar siestas en las sesiones legislativas, hay que tomar en cuenta que el nuevo presidente de la República ha dicho y subrayado que será el primero en llegar temprano a trabajar y ese ejemplo deberán seguir no sólo sus colaboradores, sino también todos los representantes populares que tienen que ver con el trabajo de la nación, asimismo se debe observar detenidamente su discurso respecto de someter a una consulta ciudadana su cargo de Presidente, una acción bautizada como “Revocación de mandato cada dos años”; Es decir, si el mismo presidente se va a someter a una calificación ciudadana por su trabajo realizado, también los gobernadores, diputados y alcaldes tendrán que arriar bandera bajo la misma dirección, ni modos que éstos naveguen contra corriente o pretendan gozar privilegios que ni el mismo Ejecutivo de la Nación tolera. Otro punto importante que prometió dentro de sus primeras acciones es modificar el artículo 102 de la Constitución para que el presidente de México pueda ser juzgado por delitos de corrupción. Si el Presidente es el primero en botarse el fuero pues los demás representantes populares tendrán que hacer lo mismo de lo contrario estaría desafiando la espada de Demócles. En fin. Lo que quiero darles a entender amables lectores, es que todas estas disposiciones que a raja-tabla impondrá en los primeros días de su gobierno Andrés Manuel López Obrador rebasan todo tipo de leyes y estatutos sobrepuestos en todos los partidos políticos que hay en México, máxime, la de aquellos partidos alcahuetes productores de políticos corruptos, haraganes, ineptos los cuales -con contadas excepciones-; carecen de estos principios de servicio, honestidad y responsabilidad. Así entonces no hay que sorprenderse y preocuparse que algunos partidos políticos sean borrados del mapa después del conteo final de votos, si el PES se va, si Nueva Alianza también y si todos los demás igual, no hay porque hacer olas, bajo el régimen del próximo gobernante de la nación vendrán otros tipos de instrumentos para vincular la sociedad con las elecciones, MORENA dio buenos resultados al devorar militancia de todos los colores, incluyendo hasta quienes se han servido con la cuchara grande, fue sólo el principio, ya se irán disciplinando en el camino. –digo-; si es que al final de cuentas las promesas lopezobradoristas se materializan y logran dar el cambio verdadero que tanto anhelamos todos los mexicanos, de lo contrario las cosas seguirán igual o quizás peor de lo que ya estamos. Mientras tanto, permanece la esperanza.

GOLONDRINAS

A poco tiempo que culmine la administración, tirios y troyanos de la clase política hacen último corte de caja y comienzan a tocar las golondrinas a todos los alcaldes quienes en lugar de darles los buenos días les dan los “Menos días” licenciados. Ni modos, en política, elecciones como en todas las competencias hay ofertas del abarrote, a veces te ofrecen pan y otras puro garrote.

ATENTOS

La ciudadanía en general se encuentra atenta para saber quiénes serán los cuadros y colaboradores de los próximos alcaldes de la región quienes tendrán que ponerse las pilas para elegir a los mejores perfiles y no volver a repetir la improvisación y la falta de visión que algunos exhibieron de manera escandalosa durante los tres años que se fueron.

BUEN VIAJE

Mi amigo Humberto Trujillo Carreri partió al viaje eterno, me duelo y entristece que los que apreciamos y queremos se nos anden adelantando, pero nada contra la voluntad de Dios y del destino. Me solidarizo en el dolor con su familia a quienes deseo muy pronta resignación. Mucha luz en el viaje querido amigo.

LA PREGUNTA DE HOY.

¿Será cierto que aún hay candidatos que se resisten a reconocer su derrota?

De esto y más…Nos leemos en la próxima.

Saludos

