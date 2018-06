Sonará el pito y empezará el partido definitivo. Ya cada vez falta menos. Este 27 de junio se terminarán las campañas y vendrá entonces el período de “reflexión” del voto, claro, en medio de la fiebre que provoca el futbol a miles de kilómetros de distancia.

Entre pitos, pelotas y urnas nos colocarán este fin de semana, cuando habremos de elegir, en el caso de Chiapas: todo.

Por primera vez coinciden la elección del Presidente de México, el Gobernador de Chiapas, los presidentes municipales, diputados locales, diputados federales y senadores.

Bueno o malo, por la demasiada “efervescencia” política, tendremos que acudir a las urnas o dejarnos seducir por las pelotas, en un mundial en el que México ha dado la sorpresa y podría terminar con paso perfecto en la primera ronda del Mundial Rusia 2018.

LA FIEBRE FUTBOLERA

El sábado 30 de junio a las 9 de la mañana sonará el pito en Rusia. Propios y extraños estaremos prendidos al televisor para ver si el colombiano Juan Carlos Osorio, a quien ahora ya quiere la afición, consigue lo inesperado: nueve puntos en la primera fase del mundial.

Si México clasifica logrando el triunfo en los tres partidos, incluyendo la histórica derrota a Alemania, no habrá Ley Seca que impida los festejos. Si México clasifica de panzazo o sufriendo de más, también habrá fiesta, no lo dude. Si por azares del destino quedara fuera, porque puede suceder, entonces también habrá pretexto para burlar la Ley Seca.

De una u otra forma, varios cientos o quizá miles de mexicanos, tendrán que tomarse un caldo bien caliente antes de ir a las urnas el primero de julio desde las 8 de la mañana; algunos, esperamos que sean los menos, se quedarán relajados en sus aposentos.

¿Quién ganará este fin de semana? ¿El pito y las pelotas? ¿O ganará el deber cívico, las urnas y las propuestas de los candidatos a más de 2 mil cargos de elección popular?

¿EL DIABLO EN CALZONCILLOS?

La dirigente nacional de Morena, Yeidkol Polevnsky, lanzó ayer una advertencia que resonó en los diversos medios de comunicación, principalmente los electrónicos que van tras la noticia minuto a minuto.

“Que no se atrevan a querer hacer un fraude, porque sí se van a encontrar con el diablo, no les vamos a permitir un fraude a ningún precio, no lo vamos a aceptar”, afirmó.

Dijo que quizás el candidato presidencial no se meta, pero ella sí irá “a fondo” porque es la dirigente del partido.

“Tenemos preferencias entre 50% y 60%, y remontar esa diferencia no se podría hacer más que mediante un fraude, no se puede hacer de otra manera”, indicó la ex senadora de Morena, confiada en las encuestas.

MORADOS CON MORENA

Siguen los reacomodos en Chiapas, a unos días de las elecciones del primero de julio.

Apenas el domingo, la cúpula del Partido Podemos Mover a Chiapas, creación de Enoc Hernández, anunció que va derechito y sin paradas para empujar al candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador.

Los del “morado” consideran que las propuestas del aspirante presidencial, aunque sea de Morena, beneficiarán a Chiapas, pues bien sabido es que AMLO es tabasqueño.

CANDIDATO DE CHIAPAS UNIDO CON RUTILIO

El que sigue avanzando en “caballo de hacienda” es Rutilio Escandón Cadenas, quien ayer, en gira por la región Frailesca, sumó la adhesión del candidato a la presidencia municipal de Villa Corzo por el partido Chiapas Unido, Beto Saavedra.

El aspirante a la alcaldía de ese municipio maicero tomó la decisión de sumarse al candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, PT y PES.

“Sigamos caminando todas las comunidades de Villa Corzo, hablando con la gente para que sigamos fortaleciéndonos, no importa cuál sea su profesión, nivel socioeconómico, creencia religiosa o si son militantes de otro partido político…”, expresó Escandón Cadenas, a unos días del pitazo final para los comicios.

Será este 27 de junio en Tuxtla Gutiérrez, cuando el oriundo de Venustiano Carranza, cerrará campaña en compañía del candidato presidencial, López Obrador. Después estaremos entre pitos, pelotas y casillas…



