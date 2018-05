Café Avenida / Gabriela Figueroa Díaz

PIFIA JURISDICCIONAL.

El problema no es un quinto candidato sea quien fuere, si no que este mandatado desde arriba se impuso y hace que jurisdiccionalmente sea validado cuando a leguas no lo es, demostrándole a los chiapanecos que las cosas son al gusto y que con tal de que el favorito este en la boleta las canonjías se acomoden para que este ocupe un puesto de último minuto en el proceso electoral actual.

El que este, no significa que gane, ni que sea nuestro próximo gobernador, él se sentirá el mejor, el ungido, el único, pero su estancia en la boleta es efímera, tiene que ir el todo por el todo ya que puede ser su última oportunidad de aparecer en la política aldeana bajo el cobijo del uno y nótese el fin de todo esto no es que gane, si no debilitar a quien por cinco siglas estaba fortalecido además se prevé que el ungido es precisamente el que ha sido favorecido por AMLO, el que acompaño el abuelo, aunque no despunte y quien es la apuesta del número uno en Chiapas.

El problema no es dejar en la orfandad a uno u a otro, si no los alcances que se han tenido en este proceso electoral para poner a modo o hacer cumplir la voluntad de alguien, hasta el pobre del Flaco de Oro ya se la había creído, y hoy por hoy, triste y meditabundo abandona sus aspiraciones gubernamentales ante el espejismo de su futuro en Chiapas.

Eso si no dudamos que haya negociado bien, porque el Flaco de Oro no da paso sin huarache, llevábamos dos días sin noticias suyas y ayer por la noche ya era el virtual coordinador de Campaña de Fernando Castellanos Cal y Mayor, por lo que ya era cacareado por todos y vanagloriado por su millón de amigos.

Mientras tanto los demás contendientes a la gubernatura están de espectadores, el único que se ha pronunciado es el PRI, donde su dirigente estatal señalo: “Se ha violado las normativas y reglamentos del Código de Elecciones, al aprobar la candidatura común de los partidos Verde Ecologista, Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido, a favor de Fernando Castellanos Cal y Mayor, quien no cumple los requisitos de elegibilidad, ni cumple con la ley para ser abanderado a la Gubernatura del estado, por lo que impugnaremos la resolución del TEECH”. Los demás no sé si están muy ocupados en lo suyo que Tío Ruti ha brillado por su ausencia y ya le está fallando la convocatoria a sus eventos, Josean incansable sigue caminando el Estado, Tío Chus sigue con su racha mediática imparable; Roberto Albores Gleason la nueva izquierda en este proceso electoral desgastando el caite y con la presencia de su dirigente nacional quien refrendo el apoyo a su candidato recorriendo la meseta comiteca y bueno que decir del nuevo y excelentísimo candidato tirando la casa por la ventana en estos tres días de campaña ya que en un mes pretende dar alcance a la ventaja que tienen los demás candidatos sobre él.

Esto no acaba aquí, se tiene claro que la estrategia es la pulverización del voto como táctica para ganar con muy poco; así que podemos seguir cuestionándonos cosas como: ¿No habría que apoyar al candidato designado por el centro, ya que Albores representa la línea priista de EPN? ¿Si hay simpatía con AMLO, el meter a la nómina verde a Morena significa compromisos mayores en Chiapas? ¿Por qué ERA acepto una senaduría, cuando tenía todo para ir en primer lugar, ya que al haber una vacante verde porque no ser el, él beneficiado con la tan ansiada candidatura? ¿Cachetada con guante blanco? ¿Realmente los verdes avasallaran en estas elecciones? Mientras tanto mañana iniciaran campañas a diputaciones locales y miembros de ayuntamiento, por lo que a 33 días de la contienda electoral, mucho habrá que ver.

Finalmente: “Somos los únicos capaces de transformar a Chiapas, representamos el proyecto de ustedes, que Chiapas avance, que Chiapas mejore, los otros despistados representan retroceder, que Chiapas siga igual” lo dijo Roberto Albores Gleason. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

