Epistolario / Armando Rojas Arévalo

Patrocinio rompe el silencio

YAELI: En una cosa coinciden todos los mexicanos adultos: El país requiere un cambio. ¿Por qué? PATROCINIO GONZÁLEZ-BLANCO GARRIDO responde: “El sistema tradicional está agotado, cada día genera más injusticia y se requiere un cambio, un cambio con rumbo”. ¡Cuánta razón tiene! Mira que no soy dado a los halagos, pero cuando alguien con esa autoridad moral habla, lo respeto. La próxima elección, dice, no es una más. Su trascendencia radica en que servirá “para definir y precisar el rumbo y destino de los mexicanos”.

En serio (la opinión es mía). Este país ya no aguanta. Lo hemos expoliado y sangrado (hablo en plural porque de una u otra manera somos cómplices por omisión o voluntad) tanto que estamos al borde de un estallido social que sólo las elecciones podrían detener.

PATROCINIO rompe hoy el silencio para una entrevista que salió publicada recientemente en el periódico chiapaneco “Contrapoder”. Aclara que ahora es un “priista en sueños”, ‘porque el Presidente Peña privatizó a mi partido, lo entregó a un candidato posiblemente respetable, pero sin compromiso ideológico con el PRI, más afín al panismo y vinculado a gobiernos llenos de irregularidades’. Ese candidato tiene nombre y apellido.

“José Antonio Meade, tiene en su actuación el haber duplicado la deuda externa sin que sepamos a dónde se fue ese dinero, el haber estado cerca del saqueo brutal de Sedesol, de la Estafa Maestra y no detectó ni frenó las pillerías de muchos de los gobernadores, y más y más cosas graves e irregulares que se han dado en los dos últimos gobiernos. Tampoco ha expresado estar comprometido en la lucha por la justicia social, que debe de ser el eje de un gobierno priista. Como decían las viejitas del catecismo, por lo menos comete pecado de omisión, no pecado venial, aunque no creo en esas cosas.

“Meade no puede ser mi candidato porque en esencia ese no es de mi partido, pero no abandonaré el barco ni cambiaré de lealtades, simplemente seguiré “en sueños”, lejos de esta farsa, pero sin buscar acomodos por ningún otro lado y esperando volver al PRI cuando nos lo devuelvan quienes lo han desviado y desprestigiado”.

A PATROCINIO, quien fue senador y después gobernador de Chiapas, de mano dura pero sutil al mismo tiempo, autor de una iniciativa para despenalizar el aborto duramente criticada en su momento que años más tarde aprobada, le tocó descubrir y denunciar ante el entonces Presidente SALINAS DE GORTARI, dónde estaban los campamentos de entrenamiento y el escondite del arsenal del EZLN en las cavernas de una zona conocida como “La Garrucha”, en la selva lacandona. Pidió licencia como gobernador para ser secretario de Gobernación en sustitución de don FERNANDO GUTIÉRREZ BARRIOS en 1993, y al año siguiente, 1994, precisamente con el alzamiento de los “zapatistas” el Presidente SALINAS le pidió su renuncia para darle el cargo a JORGE CARPIZO MCGREGOR. Curioso. Lo traen al D.F. para luego botarlo. Obvio. Sabía mucho.

CARLOS HIRAM CULEBRO SOSA le hizo recientemente a PATROCINIO una entrevista para el diario “Contrapoder” que se edita en Tuxtla Gutiérrez, bajo la dirección de JOSÉ ADRIANO. De ella recojo algunas afirmaciones que me parecen imperdibles. Muy claro y preciso: “El panorama político y social de México es sumamente preocupante y grave por deficiencias y desviaciones que acentúan el gran rezago que padecemos.

“La corrupción, la impunidad y la incapacidad han rebasado todos los límites, el gobierno federal perdió la autoridad política y moral que son necesarias para dar legitimidad a sus actos”, dice.

PATROCINIO, un día decidió retirarse de la política como lo hacen los masones cuando optan por estar “en sueños”. Se fue a sus terrenos en Palenque y fundó el ecoparque de “Los Aluxes”, para dedicarse a la conservación, rescate y reintroducción de la flora y fauna de la región y en especial de las especies en peligro de extinción o gravemente amenazadas; por ejemplo: la guacamaya roja, el quetzal, el águila elegante, monos saraguatos y aulladores, el tepezcuintle, loros de cabeza azul, el tapir y el manatí. Un largo etcétera.

Cierto día me lo encontré en el aeropuerto de la Ciudad de México con su señora esposa, iba a Tuxtla de “ida y vuelta” a un asunto legal y regresaba de inmediato porque no quería que se fuera a interpretar mal su visita. ¿Y el cigarro?, le pregunté. Respondió: Lo dejé definitivamente, porque ya era demasiado. ¡Fumaba hasta cuando me bañaba!

Acerca de las campañas electorales, señala en la entrevista periodística, “los candidatos a puestos de elección popular tienen que decir qué van a hacer, cómo y con quiénes van a desarrollar sus programas de gobierno. No se les puede dar un cheque en blanco para que luego metan a sus cuates y cómplices para saquear al país y, más grave aún, mal conducir los destinos de la Patria”. Confiesa: “Yo no hubiera votado por Peña Nieto de haber conocido a su equipo, aunque hay dos o tres excepciones. Eso aplica también para Chiapas”.

Del desgarriate político que viven los chiapanecos, PATROCINIO es directo:

“Los aspirantes cambian de partido como de guayabera, los ataques entre ellos no son constructivos y bajo cuerda se denigran y denigran a la política. Parece que no entienden claramente la gravedad de la situación de Chiapas y el riesgo de convertirnos en un grave problema de seguridad nacional. “El Güero” Velasco era el máximo carisma, pero nadie conoció a su equipo hasta que era tarde y no quedaba más que arrepentirse”. VELASCO COELLO, afirma, “fue el candidato a gobernador más popular que ha tenido Chiapas en su historia. Ya está al final de su recorrido y el pueblo está opinando con juicios severos que deben de ser escuchados y analizados”.

Las declaraciones de PATROCINIO no tienen desperdicio. Proceden de un hombre que sabe de lo que habla y lo hace sin timideces. La próxima vez que lo vea, en el aeropuerto, en Los Aluxes o en cualquier otro lugar donde la circunstancia nos reúna le daré un abrazo sincero.

DE OTRAS COSAS, ¿cómo ves que LÓPEZ OBRADOR quiere incorporar a su equipo a GUILLERMO ORTÍZ y a SANTIAGO LEVY. Aquel, ex director del Banco de México, forjador de generaciones itamitas, y éste ex subsecretario de Hacienda cuando ORTIZ fue titular de la dependencia entre 1994 y 1998.

LA ONG Acción Ciudadana frente a la Pobreza denunció en la Agencia EFE, que al menos en 20 entidades se ha reportado el reparto de dinero a cambio del voto. Las cotizaciones del sufragio están entre los 150 pesos hasta los 5 mil. ¿Y EL INE? Bien. Gracias.

P.D.- AZCÁRRAGA sabe por dónde “masca la iguana”. Lo del azteca es una señal.

armandorojasarevalo@gmail.com

rojas.a.armando@hotmail.com

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx