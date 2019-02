Café Avenida / Gabriela Figueroa Díaz

PAN PIERDE A SU MESÌAS.

Se desmorona el blanquiazul en Chiapas, si bien es cierto la militancia de Acción Nacional en nuestro estado pondera más en la ciudad capital, vemos que ahora está más que dividida por intereses mezquinos que no han dejado llegar a quien debería representarlos, quien sumo más votos en la pasada elección y que ha sido su representante más emblemático de los últimos tiempos, hablo del Dr. Francisco Rojas Toledo, alias del Dr. Marzo quien a pesar de su carisma, talento y que tiene la camiseta bien puesta, no ha podido ni siquiera inscribirse para contender a la dirigencia estatal de este partido por falta de votos de su militancia, ¿se le habrá acabado el rating? ¿Será que este mediático personaje desde que esta como regidor tuxtleco no ha dado ni una?, al no ser lo que se esperaba en esta administración de la 4T.

“En conferencia de Prensa el Dr. Paco Rojas renuncia a su militancia en el PAN, echándole la culpa a Ovando Reazola, Ricci Diestel, Palomeque Archila y a Carlos Albores, declarándose independiente”

Recordado por todos el Dr. Rojas Toledo ha sido el contrapeso en muchas de las elecciones, olvidándonos de los moches cuando ha decidido participar lo ha hecho férreamente sumándole muchos votos a Acción nacional, por el simple hecho de servir, pero no sabíamos que trae una piedrita en el zapato, precisamente de sus mismos compañeros de bancada quienes no dejan que siga brillando con luz propia, lo anterior a decir de los que saben tanto Gloria Luna suplente de Josefina Vázquez Mota y Cesáreo Hernández amiguísimo de Marko Cortes, fueron quienes metieron su cuchara aliados con Carlos Palomeque a fin de que asumiera la dirigencia panista y pudiera una vez más comercializar a su gusto con el partido que en Chiapas esta como en la quinta posición del ranking general.

Y es que el médico de profesión es sin duda quien debería asumir la dirigencia del partido ante la nula dirigencia que no ha sabido conducir al partido por beneficiar a intereses religiosos y solo buscar beneficios para sí mismo, es más ahora que los tribunales le dieron a Jannette Ovando Reazola la razón y la retornaron al puesto como dirigente estatal del PAN ahora se vuelve a dar el conflicto cuando en medio de un proceso amañando solo Carlos Palomeque Archila con el beneplácito de Marko Cortes “fue el único inscrito en la convocatoria” dejando fuera a quien acaba de festejar su 63 aniversario de vida.

Siempre acompañado de su señor padre el Dr. Valdemar Rojas, en conferencia de prensa deslindó de responsabilidades al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, también aseguro que el director del Conalep había intervenido ofreciendo plazas con amenazas y recursos económicos a militantes del PAN para beneficiar a Palomeque Archila, además de que señalo como responsables a Janette Ovando y Fabiola Ricci Diestel como las orquestadoras del malévolo plan para sacarlo de la jugada.

Lo que es cierto es que en dicha convocatoria podrían registrarse como candidato si es que lograbas tener el 10% de la militancia, lo que significarían al momento de la inscripción un total de 361 firmas de militantes, dicha convocatoria salió para llevarse a cabo la elección el día 10 de marzo del año en curso, más de un mes todavía, por lo que tanto Fabiola Ricci Diestel y paco Rojas no alcanzaron el total de firmas y solo lo hizo Carlos Palomeque y como los estatutos dicen que por ser el único candidato entonces solo lo tendrán que ratificar hasta esa fecha.

Así mismo el panista Enoch Araujo Sánchez impugnó esta convocatoria, a lo que se suma una segunda contradicción por parte de la actual dirigencia estatal ya que también en sus estatutos dicen que el periodo de administración es de tres años, incurriéndose en una falta ya que la administración de Ovando Reazola termina hasta el mes de Julio del 2019, por lo que una estará en los tribunales y otra en el CEN del PAN quien tiene fecha límite para contestar el 14 febrero del año en curso. A pregunta expresa el Dr. Paco Rojas dijo que él no se quería meter en asuntos legales, y que dejaría a su amigo Enoch Araujo hacerse cargo de dichas diligencias.

También aseguro que no se integraría a ningún partido por sus convicciones y que esta renuncia es por un acto de dignidad, afirmando que si está en la posibilidad en un futuro de aceptar el apoyo de algún otro partido que no sea morena ni el pri verde porque él tiene sus ideologías propias además de que de hacerlo no se haría militante de ninguno por lo que el sabe el capital político que representa y que su puesto es plurinominal por lo que si gusta el partido puede iniciar su proceso para requerirle la regiduría, pero que él está ahí por convicción para servir y no para servirse del pueblo.

Valiente sin duda, aplaudimos la decisión de renunciar a una militancia de toda la vida, pero tenemos en claro que el PAN pierde a la gallina de los huevos de oro, ya que el pan sin “Paco Loco” y sus ocurrencias, no son ni representan nada para el electorado chiapaneco. Esa clase elitista que solo se acomoda en los puestos a conveniencia puede llegar a perder más de lo que parece, ya que sin el Dr. Francisco Rojas Toledo, aun con sus moches y sus bonos es aclamado por las multitudes, cosa que muchos ya quisieran, deberían enmendar el error ya que si alguna esperanza de fortalecer y renovar al partido en el estado es precisamente Francisco Rojas Toledo, quien además de tener la sangre más que azul tiene una disposición férrea inagotable de servicio.

Finalmente: “El pueblo se cansa de tanta pinche transa”… lo dijo Andrés Manuel López Obrador. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

Miembro de la asociación de Columnistas Chiapanecos, A.C.

