Café Avenida / Gabriela Figueroa Díaz

OXIGENO MORENISTA DE ÙLTIMA HORA

Dicen estar en el lado correcto de la historia, ya que a partir del 01 de julio serán quienes gobiernen no solo al estado, sino a todo el país, con su seis de seis pero, será realmente la corazonada verde es decir la desbandada del tucán a morena los que apostaron por el camino correcto, ya que tras empeños infructuosos en otra instancia hoy se sienten más que cobijados en Morena andan crecidos y aseguran serán la nueva clase política no solo en Chiapas si no en todo el país. En si NO es nada raro ver que Eduardo Ramírez, Miguel Prado, Ricardo Aguilar Gordillo, Sasil de León Villard y hasta Mauricio Castañeda actual diputado por el PVEM emigren a las filas morenistas, impuestos o coludidos la cosa es que ya están del otro lado, además de Don Fernando Coello Pedrero el abuelo incomodo quien desde siempre no ha negado la admiración y apoyo a Andrés Manuel López Obrador, y créame en esta última visita a Chiapas no fue la excepción.

“Los AMLOVERS en Chiapas estuvieron de plácemes este fin de semana, motivados por la visita de su líder en icónicos e importantes municipios de Chiapas”

Pero qué será que bajo apreciaciones muy rígidas no logran aun cuajar la controvertida campaña, talvez su mal candidato a la gubernatura si pueda erigirse como un extraordinario gobernador que ayude a los chiapanecos, podríamos darle el beneficio de la duda y apostar nosotros también por Andrés Manuel López Obrador y Rutilio Escandón Cadenas, pero esta pues la incógnita, primero de que sí está, será la vencida para AMLO y que de llegar a la presidencia con carro completo beneficie a todos los mexicanos.

En el caso de Chiapas difícilmente podrá llevarse el carro completo, el seis de seis, ya que a pesar de que la fanaticada que sigue a Andrés Manuel López Obrador, no mira más allá, lo seguirá fielmente a él sea cual sea las consecuencias, no es así a los demás candidatos, por lo que tuvo que venir de nueva cuenta a refrendar su apoyo, a darles un poco más de respiro porque él tiene claro que el bastión chiapaneco le podría proporcionar el ganar holgadamente la nacional, por ello sabe que no debe perder ningún voto aunque aquí sus candidatos sean de los más grises.

Eduardo Ramírez Aguilar ya ha remontado ya su origen, donde las cúpulas lo reconocen como un morenista de hueso colorado y estar casado con la idea de abrogar la reforma educativa, pero bajo el somero desconocimiento del tema, aun sabe que el magisterio chiapaneco votara por Andrés Manuel, mas no por su propuesta.

Sasil ni hablar, aunque ya despega un poco más ante la exposición de sus fuerzas nacionales, sigue siendo comparsa de sus compañeros y Carlos Morales que escondidito se ve más bonito, el contiende a la presidencia municipal tuxtleca, también por tercera vez y solo se le ha visto hacer campaña en redes sociales y solo trabajar por la candidatura del Peje a nivel nacional. Esa es la chamba que tiene que realizar, ese es el pago por haber cedido la presidencia municipal en la pasada elección, es el lugar que le dieron como premio la secretaria de medio Ambiente e Historia Natural de Chiapas desde donde se la llevo tranquilito, sin proponer nada en los grandes temas de Chiapas. Ni que hablar del Sirenito, que le pusieron el rival más débil a Raciel López Salazar y bueno a todo ello solo podemos decir que esperamos que la contienda se resuelva entre tres, todos candidatos del gobernador, donde sin duda él es el único que gana.

Andrés Manuel no tiene como perder, el gana, aunque pierda otra vez, por lo que nuestra duda es no sabemos si gane más perdiendo que ganando la presidencia de la república. Por lo pronto hoy lo veremos el debate, no se lo pierda usted.

Finalmente: “Hago un llamado a todos los líderes a que nos unamos para sacar a esos delincuentes que no piensan en Chiapas sino en ellos” lo dijo Jesús Alejo Orantes Ruiz. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

