Índice / Ruperto Pórtela Alvarado

+ Otra vez renace la esperanza…

+ Qué ganamos con los ganadores?…

+ Comentarios al Margen…

LÓPEZ OBRADOR Y RUTILIO, EN DUDA…

Lo mismo de siempre, otra vez la esperanza. Esta fue proclamada por PABLO ABNER SALAZAR MENDIGUCHÍA con su clip del “Círculo de la Esperanza” con la que se erigía en “Mesías” con su eslogan: “Uno con Todos”.

Ese nuevo gobierno “no priista” pero con un priista consumado que se había camuflado con seis o más partidos a los que sumó una parte de los tricolores, fue una esperanza fallida; un fracaso al poner los cimientos de la nueva estructura de corrupción.

Fue el “Hijo del Ciclón del Sureste”, el “Colocho” JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO, quien viniendo y explotando la estirpe de don JUAN SABINES GUTIÉRREZ, “el sabinismo” se levantó del recuerdo de un gobernador popular, querido y amado por las clases más vulnerables a las que atendió con celeridad.

El solo pronunciamiento de “Sabines”, fue bastante para que JUAN SABINES GUERRERO inspirara confianza, esperanza que ya se había diluido de su antecesor y mentor, PABLO SALAZAR. No menos resultó con MANUEL VELASCO COELLO, el joven político a quien los chiapanecos le rindieron pleitesía en las elecciones del 2012 con una votación record de casi un millón 350 mil votos. Pero la “Nueva Generación” resultó un fraude. De la esperanza se pasó a la frustración con el GÜERO VELASCO.

Ahora que llegará un Presidente de la República de origen humilde y popular, nacido en un pueblito del Estado de Tabasco, recuerdo aquella frase de MIGUEL DE LA MADRID HURTADO que en su campaña prometía: “este será el sexenio del sureste”, y lo dijo en Tuxtla Gutiérrez, pero nunca se hizo realidad.

Con una dupla MORENA en la Presidencia y la Gubernatura, Chiapas pudiera ser uno de los Estados beneficiados en este sexenio, a través de personajes similares y disímbolos en diversas facetas de su conducta política y personal como la de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS. Esa simbiosis de afinidad que llevó al chiapaneco a ser uno de los candidatos preferidos por el “Mesías del Trópico”, inspira confianza y esperanza de que ¡ahora sí!, se le haga a los chiapanecos.

“La esperanza se pierde al último”, pero si SALINAS DE GORTARIO prometió “el cielo y la tierra; las perlas de la Virgen” y no cumplió, no sé si sea bueno esperanzarse otra vez. PABLO SALAZAR hizo pareja con VICENTE FOX: JUAN SABINES con FELIPE CALDERÓN y más no se pudieron fundir en su amistad y buenas relaciones el GÜERO VELASCO con ENRIQUE PEÑA NIETO, y las cosas resultaron peores.

No hay que descartar que en el gobierno de JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO, Chiapas ejerció un presupuesto millonario de casi 300 mil millones de pesos incluidas las participaciones federales, que nunca se vieron reflejados en mejores estadios de vida de los chiapanecos. No es menos el presupuesto que ha manejado MANUEL VELASCO COELLO con magros resultados, que llevan a pensar que es el peor gobernador que ha tenido Chiapas en toda su historia.

Ahora con RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS como próximo gobernador de Chiapas, hay una esperanza mínima. El conglomerado le tiene desconfianza y por eso no manifiesta alegría por un futuro promisorio. Por el contrario, se ven nubarrones que pueden terminar en tormentas cuando quienes andan detrás de él, son personajes con dudosa calidad moral y política, provenientes de anteriores gobiernos.

Ya mencioné que PLÁCIDO HUMBERTO MORALES VÁZQUEZ puede ser el Secretario de Gobierno o en su caso de Educación. No estaría mal; pero la jettatura que se cargan SERGIO ERNESTO GUTIÉRREZ VILLANUEVA, el conocido “Tractor” que se postula como Secretario del Campo; AMADOR RODRÍGUEZ LOZANO, a la Fiscalía General de Justicia, y JORGE ANTONIO MORALES MESSNER se apunta para la Secretaria de Salud o la Secretaría General de Gobierno. Los tres son personajes de mala fama pública y están íntimamente ligados con los ex gobernadores, PABLO SALAZAR MENDIGUCHÍA y JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO.

Algunos llegan a pensar que JOSÉ ANTONIO MOLINA FARRO podría ser parte del gabinete, inclusive Secretario General de Gobierno, siguiendo las huellas de su socio en diversos negocios, JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA.

Me pregunto: ¿esa es la esperanza que puede tener el pueblo de Chiapas en el próximo gobierno comandado por RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS, si las crónicas de su paso por la presidencia del Tribunal Superior de Justicia son de corrupción escandalosa? ¿Si quienes andan detrás de él como ISMAEL BRITO MAZARIEGOS “El Ceja Güera” y el “Simpático” de JULIO RINCÓN FERNANDEZ, están severamente señalados de corruptos?

Bueno, esa es solo la carta de presentación. Lo dejamos al tiempo y, “ojalá me equivoque”…

MORENA Y LOS SANTOS SALVADORES…

No me quiero hacer ilusiones con cada uno de los candidatos ganadores de un cargo de elección popular para que a Chiapas y cada uno de los municipios les vaya bien. Me explico: “las promesas fueron todas del candidatos presidencial ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR; los demás candidatos no se vieron nunca y clamaron con el silencio”.

La corriente “López-obradorcista” llevó al triunfo a todos los candidatos de Morena. Eso nadie lo puede negar porque la mayoría ni siquiera hicieron campaña. Hubo un caso de un candidato que no estuvo en la boleta y otro que está en la cárcel, que ganaron la elección para un cargo de representación popular.

Digamos por ejemplo: en qué puede incidir la diputada federal electa por el distrito 9 de Tuxtla Gutiérrez, LETICIA ARLETT AGUILAR MOLINA en el impulso al desarrollo político social y económico de Chiapas desde el Congreso de la Unión o en su caso ZOÉ ALEJANDRO ROBLEDO ABURTO, ex diputado local, senador de la república con licencia y diputado federal electo por el distrito 6 de Tuxtla. Esa es la incógnita y la duda.

Pongámonos a pensar en lo que presumiblemente prometieron, puedan cumplir y hacer, los senadores electos, OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR y SASIL DORA LUZ DE LEÓN VILLARD –también de MORENA—en conjunción con el próximos, Presidente de la República y Gobernador de Chiapas, por sacar del estado deprimente en que se encuentra la entidad, en todos los rubros de lo social, la política y la economía.

Digamos también, la responsabilidad del gobernador electo de Chiapas, RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS por recomponer el tejido social, la estructura orgánica del Gobierno del Estado y los Municipios; la economía fracasada y colapsada por los tres últimos gobiernos; la deuda por más de 40 mil millones de pesos con un pago de intereses por más de 2 mil millones de pesos anuales y la inclusión de 3.5 millones de chiapanecos que se encuentran en la pobreza y pobreza extrema (78% de la población) a mejores estadios de vida.

Y solo estoy mencionado a los electos por el Peje-Partido de MORENA. Faltan los que por alguna vía encontraron acomodo en las legislaturas, federal y local de partidos como el Verde Ecologista y el PRI, porque los que van con el membrete de Encuentro Social (PES) y PT, están acomodados en el equipo de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Por último digamos, ¿qué va a hacer ahora el todavía gobernador de Chiapas por esta entidad al que sumió en la pobreza y se enriqueció de manera grosera, cuando aparece en segundo lugar de la lista de senadores de partido (plurinominales) con las siglas del Verde Ecologista, cuando con el poder en la mano nunca hizo nada.

Para los que no creían, MANUEL VELASCO COELLO aparece en la lista de los 32 senadores plurinominales y segundo de los dos que le otorgaron al Verde Ecologista. Y todavía hay que ver si es verdad lo que se dice, que FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR va a ser diputado plurinominal con el sello del Tucán y WILLY OCHOA GALLEGOS con lo que queda del tricolor que enterró en esta elección el “Talibán”, JULIÁN NAZAR MORALES.

Queda para la reflexión…

COMENTARIOS AL MARGEN…

Orgullosamente, el presidente del Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, OSWALDO CHACÓN ROJAS clausuró la Sesión Permanente del Consejo General del IEPC que llevó a cabo la elección 2017-2018. Ya entregó 119 constancias de mayoría a presidentes municipales. Solo faltaron Chicoasén, Tapilula y San Andrés Duraznal porque, “consideraron los consejeros municipales que no contaban con todos los elementos para declarar a un ganador o una ganadora”.

Mencionó CHACÓN ROJAS que la paridad de género se demostró en esta elección, pues 32 mujeres ganaron las alcaldías de sus municipios, mientras 87 serán gobernados por hombres. La LXVII Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, estará conformada por 13 mujeres y 11 hombres que ganaron el escaño por la vía de mayoría relativa. Falta saber cómo se repartirán las otras 16 diputaciones plurinominales que ya están inscritas en las listas de las cuatro circunscripciones que integran al Estado. Hasta aquí la dejamos. Mañana será otro día…

