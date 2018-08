Corría en el año de 1995 cuando un hombre visionario Rutilio Escandón Cadenas, quien en ese entonces fungía como Senador de la República por el Partido de la Revolución Democrática, hoy gobernador electo de Chiapas, decidió apoyar a pequeños comerciantes de la ciudad de México, quién desde la tribuna más alta de la nación fundó lo que hoy en día se conoce como la Asociación mas grande de comerciantes del país, la cual se denominó a la postre Movimiento de Organizaciones Sociales.

“Sin duda el fortalecer a grandes personalidades de todo el país, es una noble labor, mismas que se han destacado por su trabajo dentro de lo social a nivel nacional”

Así comenzó la historia de lo que hoy es una fuerza de más de 40 organizaciones sociales ha empoderado este Movimiento que hoy se erige como una potencia en el ámbito electoral me refiero al “Movimiento de Organizaciones Sociales” de la Ciudad de México, que cada dos años entrega el premio “Lo Mejor de México” y que en este 2018, tuvo a bien distinguirme junto a grandes personalidades nacionales. Su origen como ya dije fue apoyar a comerciantes, empresarios, junto a tianguistas de la Ciudad de México y sus alrededores, teniendo su bastión en Tenango del Valle Estado de México, donde radica su presidente Fernando Javier Salinas Alemón.

Este cuatro de agosto en el mezanine del Hotel Marriot en Tacubaya en Ciudad de México se congregaron grandes personalidades fue tan grato ver a la Gran Lulú Valdes, coahuilense por nacimiento y chiapaneca de corazón quien es presidenta de la Asociación Civil Revolución Rosa, quien participa en la agenta de la mujer, equidad de genero y transversalidad del nuevo proyecto de nación; Hernán Becerra Pino Catedrático de la facultad de Derecho de la UNAM, dos veces premio Nacional de periodismo y Poeta Tapachulteco, Jesamin Peña, gran revelación en Redes sociales al igual que Antonia Adame gran representante de su comunidad, la Fisicontructivista Sary Buinona ganadora del campeonato nacional 2018, la diputada federal electa por Morena Lorena Villavicencio, el primogénito del cantante Julio Jaramillo, Julian Jaramillo quien increíblemente canta igual que su padre y nos deleito en el evento con “nuestro Juramento” famosa canción del ayer, además de su servidora quien fue la primera galardonada y además quien represento a los chiapanecos en dicho Premio.

Los ausentes del día fueron el Senador con licencia Zoé Robledo Aburto próximo subsecretario de Gobernación quien presento sus excusas junto a Layda Sansores San Román nueva alcaldesa de Álvaro Obregón de la Cdmx, quienes se disculparon por no poder llegar al evento, y también que aunque ni pio dijo fue el Padre Alejandro Solalinde quien por estar de viaje en el extranjero en Italia ni se molesto en mandar un mensajito ni siquiera de Wathsap.

Además, en dicho evento se nombro a la Lic. Patricia Ramos Kelly como representante nacional del Movimiento a fin de que este en contacto con cada uno de quienes fueron candidatos electos de Morena por parte del Movimiento de Regeneración nacional ya que sin duda gracias al MOS (Movimiento de Organizaciones Sociales) muchos lograron el tan ansiado sueño de ganar la elección este 01 de julio. Sin duda vienen cosas mucho mejores para el MOS y para todos sus premiados por lo que desde estas líneas seguimos deseándoles los mejores éxitos.

LINTERNA LITERARIA. – Lo terrible de amarte.

Por qué empiezas a colmarme con tu ausencia,

y me es tercamente inútil concebirme sin tus labios,

es terrible esta sensación tan negativa en mi alma,

de obviar este amor que puedo volver a sentir por ti,

es cuando prefiero a veces aprobemos la eutanasia,

a sentirme muerto nuevamente por el fracaso,

quiero anunciar a todos mi fallecer anticipado,

sólo una cosa mujer te pido,

que antes de verme morir hazme sentir feliz solo esta noche.

Fabián Ch’in.

VA DE ANÉCDOTA.- Alfonso Romo rechazó que vaya existir un conflicto de interés, si asume el cargo como jefe de Oficina de la Presidencia de la República; luego de que Andrés Manuel López Obrador visitó su empresa Agromod durante la gira de planeación del programa para sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. Explicó que el virtual presidente de la República solo fue por una asesoría, la cual no tuvo costo alguno ni incluyó la firma de un contrato; además calificó como absurda la especulación, pues aún no son gobierno federal

-¿No hay conflicto de interés ahí?

-No hay nada porque fuimos a visitarla, no fuimos a firmar un contrato. Fuimos a visitarla, pies cómo, si yo todavía ni soy funcionario, si todavía ni llego, respondió el magnate regiomontano.

Aunque su empresa de cultivos tropicales figura entre las más importantes del mundo, descartó una futura participación en uno de los proyectos estratégicos de la próxima administración federal.

-“Vamos a traer a los mejores del mundo a asesorar que los programas de todo tipo, sean un éxito. Ahorita vamos a hacer todo lo posible para traer a los mejores del mundo para que se haga lo mejor del mundo en México, punto”, sostuvo.

Alfonso Romo.

Oficio Político. – Sin duda el político del año, más bien del sexenio quien será recordado por todos es el excelentísimo Flaco de Oro, quien este martes fue nombrado como Coordinador de asesores del gabinete de Manuel Velasco Coello, empoderándolo una vez más, solamente que ahora el único encargo que le falta es ser lo que encabeza Maveco, no dio paso sin Huarache, estuvo en todo, pero esto no es más que la confianza de Manuel Velasco Coello que vio en el un hombre astuto y con ganas de servir, es por eso que lo catapulto y hasta el último de sus días no dudemos que lo dejara muy bien posicionado en el próximo sexenio… También el mandatario Chiapaneco, se reunió en Mesa de Seguridad con el Ejército, Marina, Policía Federal, PGR, además de corporaciones estatales y municipales donde acordaron mayores operativos de vigilancia en todo el estado para que Chiapas siga siendo una de las entidades más seguras del país…”El Consejo Político Nacional del Partido Verde decidió que Arturo Escobar y Vega y Manuel Velasco sean los coordinadores de sus grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, respectivamente durante la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión.”… Como parte de los festejos del 126 aniversario de Tuxtla Gutiérrez, se llevo a cabo la Mesa Redonda de la “Vida y Obra De Emilio Rabasa Estebanell” acto conmemorativo en el recinto oficial del ayuntamiento capitalino…Osorio Chong le mando Felicitaciones a Rubio y Pedrero en el día Internacional de los Pueblos Indígenas, no le han dicho al próximo líder de los senadores tricolores que el TEPJF revocó sus constancias, al menos siguen esperando lo que se resuelva de la impugnación, y ahora están celebrando… El que mando a felicitar a Andrés Manuel López obrador fue nuestro excelentísimo exsecretario de gobierno Juan Carlos Gómez Aranda, mediante sus redes sociales; lo anterior ante la nula trascendencia que tuvo primero con la candidatura común y luego su alineación a los verdes, ahora no le quedo más que dar una salutación oficial a nuestro presidente electo hablando de la fortaleza de las instituciones democráticas, aquí no hay más que de dos sopas, eres ò no eres Morena y él se muere por serlo, por si alguien lo voltea a ver, he de ahí la señal de humo.… La Comisión de Educación y Cultura que preside la diputada Judith Torres Vera clausuro este viernes los Cursos de Verano 2018 en las instalaciones del recinto legislativo. Enhorabuena.

Finalmente: “La visita de nuestro presidente electo a Chiapas nos hace ver que tiene sus ojos puestos para el desarrollo de nuestro estado. Es un honor acompañarlo siempre” lo dijo Rutilio Escandón Cadenas. Nos vemos en el próximo Café Avenida, en el mismo lugar y con la misma gente, sin olvidar que No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

