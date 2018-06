Ombudsman Agradecido

Este miércoles tuve el privilegio de compartir el pan y la sal con el Licenciado Juan José Zepeda Bermúdez quien es el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, esto en el marco aunque extemporánea todavía del Día la Libertad de Expresión en Chiapas, que reunió a varios colegas periodistas en un restaurante al poniente de la ciudad. Pues bien, como él lo dijo en un encuentro entre amigos, se encontraba el Director de este rotativo Ricardo del Muro, Armando Chacón, Irma Ramírez, Rene Genaro Mandujano, Mary José Diaz Flores, Carlos César Núñez, Víctor Mejía Alejandre, entre algunos más, con quien el Ombudsman se sintió en confianza y hablaron de grandes temas y el cómo ha sido dirigir al menos por dos meses un organismo que salvaguarda los derechos inherentes a la persona y que no sean estos vulnerados en el estado de Chiapas.

“En un encuentro cordial, el Ombudsman Chiapaneco se reunió con el gremio periodístico de Chiapas a quienes les refrendo su compromiso al frente del organismo defensor de los Derechos Humanos”

Es así como el recién nombrado Defensor del Pueblo, a pregunta expresa en el caso del aumento de la violencia política en el estado de Chiapas, si la Comisión que preside ha recibido alguna queja este señalo que: “Este martes se estuvo manejando una nota, por la agresión a un candidato en el municipio de Trinitaria, no se logró corroborar el origen e la agresión, lo que celebramos es que no haya habido ningún herido ni perdida de vidas, entonces ha sido la nota mas reciente y mas preocupante que ha llegado a la Comisión, pero en materia de derechos políticos electorales la FEPADE es la autoridad que vigila el apego del proceso electoral a la ley, por lo que nosotros intervenimos en otras acciones y solo celebramos que no haya pasado a más, por lo que esperamos apoyar para que haya un proceso pacífico y en orden”.

Así mismo los periodistas fueron incisivos en preguntarle acerca de su nombramiento el cual un Juzgado Federal ha otorgado amparo a quienes lo promovieron en su contra, por lo que sin tapujos argumento: “Hasta cuando voy a estar en la comisión es una pregunta muy amplia la cual pudiera yo referir; pero dentro del enfoque jurídico, yo manifesté el día que rendí protesta, que si no tuviera yo la certeza de estar apegado a la ley yo no hubiera aceptado el cargo, no hay cosa que me importe mas que el prestigio y la calidad moral de mi carrera como servidor público, siempre en todas las tareas que he desempeñado he buscado siempre he de conducirme con apego a la ley porque así me formaron, así me educaron, es algo de lo que me siento muy orgulloso de conducirme dentro de la norma siempre. Respecto a lo que la ley exige como requisitos de elegibilidad para ser Presidente de la CEDH en el estado de Chiapas, se ha cuestionado la fracción quinta de art 25 de la ley que claramente separa cuales son los cargos que no debieron ocuparse un año antes de la toma de posesión y en el orden federal señala de Secretario y de Procurador General de la Republica y en el caso de los gobiernos locales señala que el cargo de Procurador General de Justicia de cualquier entidad federativa, el cargo de gobernador o jefe de gobierno del DF en términos actuales Ciudad de México, pero ustedes lo saben no he sido ni procurador, ni gobernador, ni jefe de gobierno no porque no hubiera yo querido, la vida así me lo ha marcado y los trabajos que he desempeñado lo he hecho siempre buscando es estar apegado a la ley.”

Ahora bien respecto al proceso jurídico que enfrenta enfatizo: “Es respetable el derecho que tienen todos los mexicanos al juicio de amparo, y en este caso lo interponen tres personas y dos se acumulan en un solo juzgado, es lamentable señalar que pasen estas cosas, porque debieron acumularse los tres y algo paso, pero solo acumulo dos y resuelve esos dos en un momento procesal que no correspondía, porque el Congreso del estado presento una queja respecto a la falta de acumulación del otro amparo y sin embargo el juez notifica la aceptación de la queja pero no interrumpe el procedimiento para acumular los tres amparos, si no que resuelve sobre el fondo antes de acumularlos, y por otro lado este juez que resolvió también previno al Congreso del Estado en términos del acta que dictamino el nombramiento y el Congreso cumplimento esa prevención y envió el acta y la ley de amparo establece que debe darse vista a las partes y a los terceros interesados y no nos dio vista a nadie, los cinco días que la ley establece para que las partes puedan manifestarse sobre el documento que el congreso envió, no se nos dio y de manera sorpresiva, en lugar de darnos vista, dictan la sentencia. Entonces yo tengo plazo para interponer el recurso de revisión por esas violaciones a mi derecho de haber conocido que había dicho el Congreso en esa prevención que el Tribunal le hace, yo en su momento procesal correspondiente ejerceré mi derecho al recurso de revisión; no porque yo necesariamente quiera estar en el cargo, pero lo hago mas que nada porque siempre mas que nada he buscado conducirme con apego a la ley y no me gustaría que quedara esto como cuestionado no por mi persona si no porque la institución es muy noble y yo he venido a sumarme a aportar pero nunca he pensado en generarle un deterioro o lastimar la imagen de la institución”.

Así mismo el Ombudsman Chiapaneco agradeció la amistad de sus amigos periodistas, refrendándoles su más alto reconocimiento sumándose a contribuir al trabajo que ellos realizan y en viceversa, donde puntualizó: “Si para el gobierno de Manuel Velasco Coello podemos hacer una tarea profesional, imparcial y sobre todo siempre apegada a derecho lo haré con mucho gusto, es lo que nos toca como Comisión de Derechos Humanos, apoyar a la sociedad, tutelar sus derechos independientemente quien gobierne e independientemente con la relación personal con el gobernante. No se da el caso de un suceso de violaciones directamente de los titulares de las dependencias, normalmente las quejas vienen por los funcionarios que trabajan en las dependencias, entonces yo no tengo ninguna restricción personal, en cuanto a mis amistades, los aprecio, pero la institución tendrá que ser responsable que se le señale, a cual secretaria o cualquier dependencia que sea parte de la estructura del Gobernador Manuel Velasco Coello. Yo tengo que conducirme conforme a derecho”.

Finalmente: “Hay condiciones para celebrar las elecciones este 01 de julio” lo dijo Oswaldo Chacón Rojas, consejero presidente del IEPC. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

