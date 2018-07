Identidad Política / Carlos Rojas

Ola de asaltos golpea Comitán.

Una ola de asaltos violentos golpea la seguridad de Comitán, en menos de quince días si contabilizamos, uno millonario en centro de la ciudad, otros más en la zona de la pila y siete esquinas donde un conocido médico dentista lo dejaron herido junto a un paciente, también se contabiliza otro asalto más, y este sangriento, a un conocido hospedaje a unas cuadras del corazón del centro histórico, en una colonia más, un señor fue encontrado sin vida en el interior de su vivienda y según parece también producto de un asalto, el día de ayer diversos medios de comunicación daban cuenta que sobre la carretera Comitán – Teopisca, a la altura de la Yerbabuena diversos automovilistas fueron víctimas de asaltantes, esto sólo por mencionar los que hicieron más ruido en menos de un par de semanas, pero hubieron y siguen habiendo otros que se realizan en la cotidianidad sin que sean reportados de manera oficial y mediáticamente, de este modo podemos calificar la inseguridad de nuestro municipio en un nivel preocupante y descalificar a los responsables de salvaguardar a los ciudadanos en los más bajos niveles de reacción, o los jefes policiacos están siendo rebasados por los delincuentes o la crisis política y económica que los dejó el pasado proceso electoral los tiene inmovilizados, por ahí ha corrido versión que no hay gasolina para las patrullas y por eso los facinerosos andan haciendo de las suyas, ¿ son grupos organizados o pandillas improvisadas las que azotan esta parte de la geografía chiapaneca? Los golpes han sido certeros que al menos tres decenas de comercios han sufrido algún ataque, ya no se diga ciudadanos de a pié o transeúntes pero se duda que el CISEN o la misma Secretaría de Gobierno tenga en mano un diagnóstico claro y objetivo de lo que está ocurriendo con este fenómeno al que tenemos que reconocer, tampoco es privativo únicamente de Comitán, en Chiapas por todos lados se andan cociendo habas al respecto, es por eso que las salientes administraciones municipales y, sobre todo estatal, deberán cumplir con una mayor atención al tema de la inseguridad, lo mismo, ante la llegada del nuevo Ejecutivo estatal y en los ayuntamientos ya debería haber un plan o programa para combatir los delitos, en este tema no se puede llegar con los ojos vendados, ni mucho menos improvisar o experimentar acciones oficiales cuando los barrios y colonias han comenzado a organizarse para denunciar o atrapar por cuenta propia a quienes se quieran pasar de listos, el problema es que –Según informan víctimas- los ladrones van armados, dispuestos a todo y eso provoca temor entre los parroquianos, lo que también esta banda o bandas de asaltantes que actúan por la comarca pudieran ser producto del éxodo internacional, no hay que perder de vista que en la actualidad muchos jóvenes están huyendo de sus países de origen como Nicaragua, Salvador , Honduras , Guatemala y por el lado de la frontera de Ciudad Cuauhtémoc, también ingresan para habitar geografías territoriales como Comitán y San Cristóbal de las Casas. Es por eso que los delitos comunes que se dan en Comitán como asaltos a comercios y robos de casas habitación un alto porcentaje los vienen cometiendo por jóvenes identificados en pandillas juveniles conformada por gente centroamericana que son perseguidos por las policías de sus países de origen y que además el propio Presidente de los Estados Unidos Donald Trump, les acaba de aplicar “tolerancia cero” para evitar que lleguen a su país, es por eso, que al no poder cumplir el objetivo de llegar al Sueño Americano buscan quedarse en donde se puedan sentir más cómodos para realizar las fechorías involucrando por desgracia a jóvenes chiapanecos. Pero en fin. Esperemos que lo que ha ocurrido en materia de inseguridad en este par de semanas en Comitán sea pasajero y que no llegue al punto de desquiciar nuestro pueblo como lo están sufriendo otros más de nuestra patria, donde la delincuencia sigue siendo una amenaza peligrosa todos los días, sin embargo no hay que confiarse, la policía municipal y la estatal deberían reunirse, analizar el fenómeno, trazar un plan y en coordinación con otras dependencias ejecutar acciones inmediatas para inhibir a quienes pretenden hacer verano o dominar la plaza, tampoco hay que dejar de reconocer que la fuerza de la delincuencia común y organizada igualmente radica en las alianzas y vínculos que ha logrado establecer con funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno, políticos y hasta alcaldes . Esta visto y comprobado que los transgresores de todas las corrientes, incluídas las supuestas “organizaciones sociales” corrompen a las autoridades y se mantienen en la impunidad y es ahí donde también la cocha tuerce el rabo en detrimento de la tranquilidad social. Hay mucho por hacer.

-Pasando a otras cosas, en el ocaso del sexenio de Manuel Velasco se siguen dando nombramientos que acompañarán el último tramo de su gobierno, recientemente fue nombrado el comiteco Marco Antonio Morales Liévano como Coordinador de Subsecretarías de Gobierno Regionales, pero poco tiempo le queda para poder hacer algo y destacar en la encomienda ya que toda la estructura gubernamental desde hace tiempo se encuentra derrumbada y ni un milagro puede restaurarla, pero de cualquier manera hay que estar pendientes de lo que el paisano pueda o no lograr durante le dure el nombramiento.

– Ya meritos llega la “CUARTA TRANSFORMACIÓN” y con ello un nuevo modelo de gobierno que avizora mayor control central de todas las dependencias oficiales, y en la Secretaría de Turismo se propone a Miguel Torruco Marqués, ex rector de la Universidad de Turismo y Ciencias Administrativas quien dicho sea de paso, tendrá que coordinar con José Antonio Aguilar Castillejos quien a su vez será representante del Peje en Chiapas, como quien dice, encargado de la Súper Coordinación quien evidentemente no podrá con el gran paquete sólo , por eso Castillejos tendrá que reclutar o echar mano de los conocedores de Chiapas en materia de turismo, perfiles profesionistas, gente capaz y emprendedora, que quiera de corazón el desarrollo de Chiapas y sus municipios, hay varios que pueden aportar, dentro de ellos se encuentra Segundo Guillén Gordillo, empresario comiteco, presidente de los hoteleros y prestadores de servicio. Quien se ha empeñado y destacado en su labor y esfuerzo para construir los mejores destinos turísticos de Chiapas y la región. Hay se los recomiendo

LA PREGUNTA DE HOY.

¿Será cierto que el ex alcalde José Antonio Aguilar Meza también anda volando en altos círculos de la CUARTA TRANSFORMACIÓN?

De esto y más…Nos leemos en la próxima.

Saludos

http://www.identidad-politica.blogspot.com/

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx