Linotipeando / Marco Antonio Cabrera Alfaro

POR QUÉ SE PERDIÓ LA ELECCIÓN EL 1º DE JULIO, SE PREGUNTAN VERDES, ROJOS MORADOS Y BOJUDOS…

Haciendo un análisis frío y sin apasionamientos la perdida de las elecciones del verde, del rojo, del Morado y los bojudos de unidos por Chiapas o Chiapas Unidos, se pueden ver varias cosas, hay que destacar que perdieron la elección, no tanto por el efecto Peje (Andrés Manuel López Obrador), claro, fue parte, pero también hay que agregarle la confusión que crearon con eso de haberles exigido a los verdes hacer un video donde pedían el voto a favor del AMLO, y cuando alguien por ahí les pregunto por qué no les dicen que hay que pedir el voto a favor de Fernando Castellanos, les dijeron, lo estatal no importa en estos momentos hay que sacar adelante la elección nacional a favor de ya saben quién les respondieron en esa reunión que tuvieron los aspirantes a alcaldes, así mismo otra de las causas fue de que la gente no está preparada para diferenciar el voto, es decir, la gente salió a votar el seis de seis y la última causa fue el relleno de urnas y fueron tan inteligentes o cínicos que se tomaron la molestia de rellenar o insacular las urnas con varias boletas a favor de MORENA para que no hubiera manera de impugnar eso si el ganador de la elección en Chiapas fue ya saben quién y no haciendo alusión al peje yo a Rutilio Escandón, el gran mérito también es para Fercast que se prestó para quebrar la elección porque si se hubiera respetado la alianza original con el priato junto con el diablito Rutilio Escandón no tenía nada que hacer, pero se trataba de hacer ganar a MORENA, aunque para eso se tuviera que echar mano del mapachismo y traicionar a mucha gente que participo como candidato a ediles, ahora sí ,al tricolor le dieron una sopa de su propio caldo, les aplicaron un mapachismo exagerado y los bajaron gacho, así es que ya saben quién tuvo la culpa, la licuadora electoral funciono bien, los laboratorios hicieron bien la mezcla, así es que, en el verde se deja un gran odio, y rencor en contra de ya saben quién…sin comentarios

OBLIGADO EL NUEVO GOBIERNO A SUPERAR MUCHAS COSAS…

Sin lugar a dudas el nuevo gobierno que encabezara Rutilio Escandón, está obligado a superar muchas cosas y un consejo para el gobernador electo es echarse un clavado e irse unos meses fuera del estado para desintoxicarse y dejar que el Güero Velasco Prepare su entrega recepción, desde otro estado o en la ciudad del smog el gobernador electo deberá llamar a cada uno de los que formaran parte de su gabinete, con ello dejaría a que el gobernador Manuel Velasco Coello, afine su cambio de estafeta. En segunda Rutilio Escandón debería taparle el hocico a uno dos que tres supuestos miembros de su gabinete toda vez que se dice andan que vociferando a los cuatro vientos una serie de pendejadas, estupideces e incongruencias, que contradicen al supuesto gobierno del cambio…ojo Rutilio Escandón el poder se acaba en seis años, es como las medicinas tiene, fecha de caducidad, aunque ya existe la reelección, pero para que eso pase habrá de hacer bien la talacha o la tarea como gobernador, por lo pronto debe saber elegir a sus funcionarios, porque como dijimos líneas arriba ya varias se sienten los secretarios como el Finito Ricardo Aguilar que festina será el secretario de educación, y Mr. Tractor ya festina su arribo a la SECAM, y párele de contar, así es que el nuevo Gobierno debe estar atento que el pueblo ya no quiere más de lo mismo…sin comentarios

SE REÚNE EL GÜERO VELASCO CON RUTILIO ESCANDÓN EN PALACIO…

Luego de recibir la vista del gobernador electo con quien acordaron dar inicio los trabajos de la transición, El Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, señalo que la entrega recepción se hará en un marco de transparencia y eficaz. Al mismo tiempo señaló que giró la instrucción a su Gabinete Legal y Ampliado para que constituyan a la brevedad los equipos de trabajo y faciliten en toda su amplitud a los equipos del Lic. Escandón Cadenas las labores de transición en cada una de las dependencias gubernamentales. Velasco Coello fue claro al manifestar que de lo que se trata es sacar adelante conjuntamente con el nuevo Gobierno una transición exitosa por el bien de los chiapanecos. Nuevamente el popular Güero Velasco manifestó su beneplácito y felicito al gobernador lectivo Rutilio Escandón cadenas, para luego hacer un recorrido por todas las áreas operativas y administrativas del palacio de gobierno, así mismo el gobernador Velasco Coello, deseo a Rutilio Escandón que sea el mejor Gobernador de Chiapas. Hay que ponderar que dicha reunión entre ambos mandatarios saliente y entrante, se llevó a cabo en ambiente de camaradería y de gran cordialidad y disposición de conjuntar esfuerzos, esto, a cuatro días de haberse llevado a cabo la jornada electoral en la entidad…sin comentarios

LA SEGOB RESALTA VALIOSA CONTRIBUCIÓN DE MARIO CARLOS CULEBRO…

El Secretario General de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, dio a conocer a este columnista que mediante una carta la Secretaría de Gobernación que encabeza el licenciado Alfonso Navarrete Prida, hizo un amplio reconocimiento al Gobierno de Manuel Velasco Coello por la entusiasta colaboración que brindó para el buen desarrollo del proceso electoral, al mismo tiempo Culebro Velasco agrego que en el documento enviado por el Subsecretario de Gobierno de la SEGOB, Manuel Cadena Morales, el Gobierno de la República resaltó las valiosas contribuciones de la Secretaría General de Gobierno de Chiapas al fortalecimiento de la vida democrática de nuestra nación. Seguidamente el responsable de la política interna, adujo que, la alta distinción conferida al Gobierno del Estado es resultado de una estrecha colaboración con instancias federales y estatales que integran el Grupo de Coordinación Chiapas en materia de seguridad, así como con los Ayuntamientos y particularmente, con los órganos electorales, lo que permitió que la jornada cívica del primero de julio fuera ejemplar, transparente y con amplia participación de la ciudadanía. El funcionario estatal explico claramente que, previo al arranque del proceso electoral que concluyó este fin de semana en la entidad, la instrucción del Gobernador Manuel Velasco fue siempre la de privilegiar el diálogo con todos los sectores y liderazgos en los municipios, a fin de encauzar cualquier inconformidad por esta vía o por los cauces institucionales que existen. Por ultimo acoto, Gobi por este medio reafirmamos el compromiso del Gobierno del Estado de mantener puertas abiertas para escuchar a todos los chiapanecos por igual, sin importar su origen, religión o filiación política, ya que la instrucción del mandatario estatal es trabajar en un solo frente para propiciar las mejores soluciones a los problemas de Chiapas…ver para comentar

RECIBE “ERA” CONSTANCIA DE MAYORÍA COMO SENADOR…

Tras recibir su su constancia de mayoría que lo acredita como Senador electo de la República, por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), rodeado de su familia, amigos, equipo de trabajo y el gobernador electo, Rutilio Escandón Cadenas. Eduardo Ramírez Aguilar manifestó su gratitud por la presencia del gobernador electo, Rutilio Escandón Cadenas; así como del diputado federal electo, Zoe Robledo Aburto. El senador por Morena agrego explicó que un equipo que hizo unidad para consolidar el triunfo de la coalición “Juntos Haremos Historia” en Chiapas, encabezada por el ahora presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio bueno resultados, al mismo tiempo Eduardo Ramírez señaló que los hoy elegidos por las y los chiapanecos, están dispuestos a jugársela por la gente, sometiéndose a la voluntad del pueblo chiapaneco, por eso aún no se ha ganado nada, la lucha apenas comienza. Quiero Aprovechar este momento -dijo- para reconocer ampliamente a las y los maestros de Chiapas, “porque se volvieron activistas a favor de este movimiento y es que no podemos entender esta transformación sin la participación de ellos”. También el recién desempacado senador agradeció a los empresarios, porque sin ellos no se podría entender el desarrollo de Chiapas y de nuestro país. Por ultimo remarco con fuerza, “Hoy es un día importante porque venimos a ratificar a nuestro máximo líder en Chiapas como lo es Rutilio Escandón Cadenas, quien estoy seguro sabrá responderle a Chiapas, porque es una persona íntegra y con un profundo respeto que le profesa al pueblo de Chiapas”… Sin comentarios…BUENO MI amigo lector por hoy hasta aquí la dejamos, esperamos leernos mañana nuevamente y ya saben que en: linotipeando6310@hotmail.com estamos recibiendo todos sus comentarios, mentadas, aunque esas mentadas no sean de mentas precisamente, tips, opiniones y datos, no recibimos anónimos porque eso es de cobardes, por eso escribimos esta columna con nuestro nombre dando la cara siempre…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK

