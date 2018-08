Cuando uno empieza a plantearse las interrogantes claves sobre la forma de gobernar de la administración entrante en la entidad, la principal incógnita que surge es, precisamente, cómo, el gobernador electo Rutilio Escandón Cadenas, con lo hasta ahora visto y anunciado, empieza a dar ciertas tendencias, intenciones y proyectos y que a partir que dé a conocer su gabinete, sabremos o daremos primera lectura de si en verdad, el Proyecto de Nación planteado por Andrés Manuel López Obrador, encontrará correspondencia o mínima congruencia en Chipas. Es decir, los 50 puntos de austeridad propuestos por el gobierno federal entrante deberá traducirse sin más ni más, o si acaso, debido a la complejidad de la problemática estatal sobre todo en el tema financiero hoy colapsado, amén claro de las condiciones de marginación y pobreza de la población y en los que se vieron afectados amplios sectores sociales, productivos y empresariales, entonces quizás el programa de austeridad republicana deberá repensarse y adaptarse a las condiciones reales de la entidad.

Pero decía, a partir de que Rutilio empiece a dar mayores luces de lo que quiere o va hacer en el sector digamos agroalimentario y forestal, del desarrollo e impulso al sector turístico, de la inversión en educación y el grave estado en que se encuentra el sector salud; o el tema de infraestructura carretera y comunicaciones, de desarrollo urbano, de electrificación y dotación de agua potable y por supuesto de la generación de empleos, estaremos en posibilidad de ir encontrándole al nuevo gobierno, rasgos característicos y prioridades (en Chiapas todo es prioritario) a las que habrá de dirigir los mayores esfuerzos y por supuesto los mayores recursos. Pero aun así y ya conociendo el tamaño del Proyecto de Estado y el correspondiente Presupuesto de Egresos que se gestione, no se podrá evaluar o fincar expectativas razonablemente optimistas reitero, sí en un tiempo perentorio, Rutilio Escandón, no empieza a deslizar nombres de hombres y mujeres que habrán de acompañarlo en el esfuerzo de transformación del estado y por ende aportar al del país. Y viceversa claro.

Pero sin duda el nuevo estilo de gobernar, deberá fincarse en la principal oferta de campaña de Andrés Manuel, que no es otro que el combate frontal a la corrupción que lo obliga de entrada como principio de su accionar de gobierno, recibir de la administración saliente cuentas claras en cada uno de los rubros de gobierno. Así, el tema de los recursos invertidos desde cada una de las secretarías de estado, deberá corresponder directamente proporcional a la obra construida, servicio prestado e insumo adquirido, pero no sólo en el papel sino con inspecciones físicas que lo corroboren. El grave tema del sector salud con todas las denuncias públicas presentadas incluso por los propios trabajadores del sector, es menester que se aclaren. Igual en la secretaría de Infraestructura sin importar el cambio de nombre de la misma, que por cierto se dice que era una forma de perder la pista de las obras y contratistas. Ya no se diga la propia secretaría de Hacienda, en dónde se tejen historias de desvíos millonarios durante todo el sexenio.

Por lo pronto y ya como corolario simplemente comentaré, que ya se empiezan a destapar algunos calientes que se auto promocionan como futuros secretarios o funcionarios de primer nivel en la administración morenista próxima a estrenarse. Ingenuos o de menos ilusos. Pero al mismo ritmo y no podía ser de otro modo, los eternos comunicadores que han saltado de una administración a otra con su crítica primero complaciente y al final destructiva, igual ya empiezan a mostrar el cobre y mudan de piel y ahí tiene usted a los incisivos críticos de Rutilio en su paso por el Tribunal de justicia, ahora rindiéndole loas y hasta “Ruty” le llaman. Pero creo que ahora su eterna práctica camaleónica no se les será suficiente. Primero porque eso del chayo en cada dependencia de gobierno va a desaparecer. Dicen. Todo el tema de publicidad institucional estará concentrada por Icoso o como se vaya a llamar. Que de hecho así fue en todo este sexenio y que por cierto, resultó la cueva de Alí Ba Ba y unos 40 y pico de ladrones. En fin, ya veremos si en una acción espejo al presidente electo Andrés Manuel, Rutilio Cruz, nos sale con las conferencias mañaneras en la escalinata de algún lugar. Por lo pronto aún resulta toda una incógnita; La nueva forma de gobernar. Me queda claro.

Ya de salida (#3de3)

1.- Y ya que toqué el tema de periodistas y su nueva relación con el poder, hace unos días el secretario de Sedepas (Secretaría de Desarrollo y Participación Social) Enoc Hernández Cruz, salió a informar la creación de un Fondo de Atención a Periodistas (FAP) cuyo objetivo principal dice, es mejorar la calidad de vida de los periodistas (sic). Cuando señala que es por instrucciones precisas de Manuel Velasco, no puede haber más que dos sopas; o ponerse a llorar por el grado de desfachatez de la instrucción, o reír a carcajadas cual Garrik, porque suena a una burla a la vez de una afrenta. Por qué ahora sí a un mes de que se vaya al senado o si usted quiere 4 meses de la gubernatura, sale con esta propuesta de “apoyos económicos” para periodistas, si durante todo su mandato no hubo más que desprecio por el gremio en general. Creo que como broma se pasó de tueste. Podría ponerme a elucubrar sobre la intención perversa que subyace en la propuesta, pero no creo que ello vaya a cambiar la intención. Lo peor y tampoco lo soslayo, es que habrá más de los que puedo contar con los dedos de las manos, las y los compañeros periodistas que acudirán a la convocatoria que por cierto, no serán los más necesitados y ya verá que como siempre, serán los mismos de siempre. Por mi parte se agradece la intención, que hubiera sido aceptada con aprecio y respeto si hubiera surgido desde iniciada su gestión. Ahorita ya pa qué… el daño está hecho…// 2.- La espiral de violencia en Chiapas, si no ausente del todo, parece reavivarse al final de la administración de Manuel Velasco. Los resultados electorales otra vez, parecen ser una de las causas del resurgimiento de la violencia en algunos municipios. Ahora todo parece indicar que ante la pérdida del poder municipal del partido gobernante y de su aliado el PRI, es lo que está llevando a sus alcaldes salientes a azuzar a sus huestes y con ello vender cara la derrota. Incluso se habla de participación cómplice o de menos complaciente de algunas dependencias del gobierno como ya se sindica a la propia secretaría General de Gobierno del inútil Mario Carlos. En Comitán con Mario Fox, ente oscuro al cual se le ha ligado a grupos de delincuencia organizada, parece estar en los últimos sucesos en dicho ciudad en el que hubo enfrentamientos con saldo de 5 o 6 murtos y 34 heridos. En San Cristóbal en dónde también Marco Cancino intentó su relección y perdió, se recrudecen enfrentamientos que cobraron ya la muerte de un taxista. Y así los conflictos van en ascenso ante la mirada esquiva del gobierno. Y no digo del gobernador porque caso hay. La situación se torna tensa ¡Cuidado! …// 3.- Pues, como se veía venir pero que igual se pensaba, que con cañonazos de 50 mil como en los tiempos de Obregón (50 millones de ahora) el Tribunal Electoral de la Federación (TRIFE) se torcería la ley, resolvió dejar sin efecto las constancias de mayoría otorgadas a Humberto Pedrero y Roberto Rubio. Con gran algarabía en las redes sociales y vía WhatsApp, se compartía la resolución del TRIFE sobre los casos impugnados de dos diputaciones federales del distrito 02 y 11, que de manera ilegal se habrían otorgado a dos ex funcionarios del gobierno del estado; Humberto Pedrero ex de Hacienda y Roberto Rubio ex de la secretaría Técnica. Ambos personajazos habrían sustituido al cuarto para las doce del reloj electoral, a dos candidatos de zonas indígenas ubicados en los distritos 02 de Bochil y 11 de las Margaritas, utilizando documentos falsos que los acreditaban como avecindados de dichos municipios. Todo ello quedó debidamente demostrado por lo que su nombramiento como diputados electos va para atrás. Ahora veremos qué suerte les espera a estos dos ya que sobre de ellos penden muchas denuncias de excesos y desvíos de fondos. En suma de enriquecimiento inexplicable que tendrán que explicar y afrontar, pero ahora sin fuero. Entre más alto vueles, más dura es la caída…// ¡Me queda claro! Salu2 y buen fin.

Atenta nota; Para quienes resultara de interés y por respeto a mi solititío lector (dixit Arcadio Acevedo) le comento que tomaré unas inmerecidas vacaciones pero necesarias estimo. Al menos la próxima semana. Gracias por leerme.

