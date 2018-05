Café Avenida / Gabriela Figueroa Díaz

NOS QUEDARON A DEBER.

El día de ayer dieron formalmente inicio las campañas a diputaciones locales y miembros de ayuntamientos en el Estado de Chiapas, que en números según el Instituto de Elecciones y participación Ciudadana se traducen en 80 Diputados locales siendo 40 propietarios y 40 suplentes, 1619 miembros de ayuntamientos, de entre los cuales destacan 122 presidentes (cifras oficiales) síndicos 244 (122 suplentes y 122 propietarios) Regidores 918 (545 propietarios y 397 suplentes) y regidores plurinominales 326, haciendo la suma de más de 1700 cargos de elección popular, en todo el estado, además de sumar a quien dirija los destinos de los chiapanecos, de entre las cinco opciones que tendremos para elegir.

“Cuando estamos ya a nada lo que son 32 días de la elección esta no se define por completo, imperando la incertidumbre lo cual afectará enormemente el 01 julio”

Pues bien para comenzar por la ciudad capital gran expectación habían hecho los candidatos a la alcaldía Tuxtleca, primero para llegar a ser candidatos por sus alianzas o partidos o independientes y segunda el “Boom” que llevaron a cabo, a fin de que el ambiente estuviera de lo más caliente, hicieron que la expectativa se elevara que esperáramos grandes eventos como nos tenían acostumbrados en otros tiempos y nadie cumplió; cabe señalar que al interior del estado se demostró cómo se hace un buen inicio de campaña y ante la austeridad que se vive, solo se pugno por tristes eventos entre familiares y amigos, o con poca asistencia y donde asistieron se dieron el lujo de cerrarles la puertas en las narices para hacer actos privados y bueno hay hasta quien solo por sus redes sociales mando mensajes de que ya había iniciado formalmente su camino por la silla coneja.

No podemos negar que la situación económica es adversa para todos, desde un Jorge Martínez que argumento que solo le habían dado 13 mil pesos para su candidatura y hasta el IEPC reclamo recursos al congreso del Estado, no tuvieron a hacer lucir ni con convocatoria eventos donde se pensaba echarían la casa por la ventana. Solo uno se está dando esos lujos y ya sabemos quién es.

En este tenor de Cesar Serrano Nucamendi por el Partido Podemos Mover a Chiapas; Carlos Penagos Vargas por PRI, PVEM, PANAL y Chiapas Unido; Carlos Morales por Morena, PT, PES; Francisco Rojas Toledo por el PAN, PRD, MC; y los independientes Jorge Martínez y Carlos Rasgado; se esperaba mucho más y bueno desangelados eventos, con un discurso irrelevante, prometiendo cosas tan obvias que no deberían ser promesas si no acciones ya de cualquier gobierno, cuando escuchar hablar de gasolina para las patrullas así combatir la inseguridad, es algo elemental que no debería ni siquiera de referirse y es una burla para los tuxtlecos pero así es la realidad, entonces nadie prometió nada del otro mundo, como siempre comenzaron las descalificaciones y bueno como hombres de fe esperan que por obra del espíritu santo este 01 de julio ahora si les favorezca el voto.

El candidato del partido Podemos Mover a Chiapas, hablaba de que todas las militancias se volvieran moradas, ante un discreto público que en su mayoría eran familia y gente de su congregación a quien su pastor conmino a orar en los primeros minutos de iniciar su campaña y donde el Flaco de Oro solo inauguro la oficina de enlace y emprendió la graciosa huida. Después un Paco Rojas quien tuvo más presencia, estuvo acuerpado por el candidato José Antonio Aguilar Bodegas de sus mismas siglas, además del candidato al Senado Diego Valera Fuentes y de otras muchas personalidades, por lo que despreció a su militancia en un evento que fue con gente convencida de llegar por el gran recuerdo de su pasada administración al frente de la alcaldía Tuxtleca.

Para el candidato que va con “Tuxtla Adelante” se cuidó hasta el último detalle, no dejando grabar en vivo sino hasta pasadas las cero horas, para que no los fueran a multar, aunque poca asistencia fueron los más animados recordando aquellos tiempos de “Fuerza Sabines” quienes al mando de Penagos, sabían cómo hacer un buen gallo motorizado o prenderle fuego al ambiente, pero a pesar de muchos esfuerzos, el Gallo estuvo muy mal organizado, sin el candidato al frente y quienes lo acompañaron prefirieron echar bronca cuando pasaron frente del evento de Paco Rojas, mientras su candidato seguía en el parque de la marimba saludando a cada uno de los presentes. La Gran sorpresa fue el Jorge Padilla Valdivia el POTRO de Chiapas, quien acompañado de su hijo Brayan presentaron sus cartas credenciales al candidato del PRI Verde, quien a propósito de las cosas no estuvo respaldado por ninguno de sus candidatos a gobernador del Estado, ni su entrañable amigo Fernando Castellanos Cal y mayor, ni Roberto Albores Gleason, ya que recordaran es de los pocos que lleva la coalición de al menos 4 partidos sobre sus hombros.

Por último los independientes solo despuntaron en redes sociales discretamente y el que si echo la casa por la ventana, aunque un poco disfrazado el evento ya que aunque lleno el Parque Bicentenario en dicho acto se entregaron las constancias que acreditaban a todos sus miembros de ayuntamiento en todo el estado aunado a ello estaba Eduardo Ramírez Aguilar, Rutilio Escandón Cadenas, quien por instrucciones personales no deja entrar a la prensa a sus eventos, Zoe Robledo, Sasil de León y dicho sea de paso Carlos Morales quien aprovecho sin duda para iniciar campaña, pero así cualquiera puede.

Si otra cosa no sucede, tenemos hasta este 27 de junio conocer sus propuestas a fin de emitir el voto. Así que a darle que es mole de olla.

Finalmente: “Por eso vengo a pedirle también a todos los candidatos que realicen propuestas viables y factibles, que velen por la paz y la estabilidad social, porque nada ni nadie debe ensombrecer nuestra elección”, lo dijo Willy Ochoa Gallegos. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

