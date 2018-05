Iban a la Ciudad de México como 80 matrimonios de toluqueños (con hijos e impedimenta adicional), para la boda de la prima Alicia. Ya se había hecho la lista de los que podían ser alojados en casa de la parentela, pero faltaba acomodo para poco más de la mitad y en cónclave familiar, se decidió que lo mejor era conseguir un hotel que no fuera muy caro. Sentados a la mesa, tío Chucho, papá de Alicia, con el apoyo de la Guía Roji y la Sección Amarilla del directorio telefónico, buscaba qué hoteles quedaban más cerca del lugar del banquete (era el México del pricámbrico clásico, sin Google, ni nada parecido). Iba diciendo nombres y direcciones de hoteles y anotaba los teléfonos de los que le parecían bien ubicados. De repente, muy contento, encontró un hotel que estaba a dos cuadras del salón: -¡Éste! –dijo muy satisfecho, pero su hija mayor, Pepina, dijo de inmediato: -Ése no, los cuartos son muy chiquitos… -enmudeció el palenque. La cara de Pepina se fue poniendo de un morado subido de tono… ni modo.

Mucha gente ni recuerda quién fue Manuel Clouthier. Fue un empresario sinaloense que se afilió al PAN en octubre de 1984 y resultó ser un líder de masas muy aguerrido que pronto se hizo muy popular. En 1986 fue el candidato del PAN a Gobernador de su estado (perdió) y después, en 1988, candidato a la presidencia de la república por ese partido (quedó en tercer lugar). Era llamado el “Maquío”. Murió en un accidente de carretera en 1989.

Nota: en ese año de 1988, un desconocido entonces, hoy reconocido en todo el país como el Pejelectoral patrio, renunció al PRI y fue candidato a gobernador de Tabasco, por el Partido Popular Socialista -PPS-, el Partido Mexicano Socialista -PMS-, y el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional -PFCRN-. También perdió.

Don Clouthier tuvo once hijos, entre ellos a Tatiana (53 de edad), quien militó en el PAN 15 años y ahora está al lado del Pejesús nuestro redentor, como su coordinadora de campaña, sin afiliarse a Morena. Muy su derecho y ni quien diga nada: cada quien es dueño de sus actos y no hay nada en la vida de esta señora que permita dudar de su recta intención. Quedamos.

Sin embargo, esta respetable dama, según publicó ayer El Universal (entrevista en video de Jorge Serratos, nota de Ricardo Gómez), sostiene que el Pejecutor patrio y su papá (al que se refiere como “Maquío”), coinciden en los postulados (y más adelante, afirmó lo mismo de José González Torres, candidato panista a la presidencia en 1964)… bueno, lo que intentó don Manuel y lo que pretende el Pejecutivo, se parecen tanto como Resortes y Fred Astaire, la Filarmónica de Berlín y la Sonora Santanera.

El Maquío, para empezar, tenía bien detectado al grupo que se separó del PRI en 1988, en el que ya militaba el Pejelectoral, y lo dijo en su discurso de cierre de campaña en el Zócalo de la hoy CdMx, el 2 de julio de 1988: “(…) he de llamar la atención sobre el neopriísmo que hoy se ha desprendido del partido oficial. Jamás tuvo otra escuela, ni otra práctica política que la del autoritarismo. Nunca ha ejercitado las normas de la democracia. Esto es un dato que el pueblo debe tomar en cuenta en sus decisiones”. Esto, para abrir boca.

El Maquío fue un empresario en su tiempo, muy importante, perteneció al Movimiento Familiar Cristiano, fue presidente nacional de Coparmex (1978-1980) y del Consejo Coordinador Empresarial (1981-1983), o sea: parecidísimo al Pejecutivo.

El Maquío creía en los principios de la doctrina social de la iglesia católica, que no es de despreciar, ahí un día que pueda apagar la tele, léase dos encíclicas la “Quanta Cura” (1864), del Papa Pío IX; y la “Rerum Novarum” (1891), del Papa Leon XIII; se va a llevar una sorpresa, crea o no en la religión romana… sí, el Vaticano, ya en 1864, alertó sobre los peligros del socialismo y (agárrese), del liberalismo económico, y en 1891, defendía el derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos, pero rechazando la lucha de clases (esto en 1901, el mismo León XIII). Insiste este López: igualitos en sus principios el Pejecutor patrio y el Maquío.

El parecido entre Maquío y el Pejelectoral termina en su oposición al gobierno. En eso son idénticos. Punto… aunque, pensándolo bien, sí se parecen (busque en Google, “Maquío: El otro populismo”, artículo de Soledad Loaeza del 1 de julio de 1988, revista Nexos), en el que doña Chole dice que no carecen de fundamento las acusaciones de “irresponsabilidad” contra el Maquío, que era “hombre de actitudes, que no de ideas”, y de expresiones que revelaban una “profunda intolerancia, por definición antidemocrática”, y consigna algunas frases del papá de la señora Tatiana como: “… Y me van a conocer”. “Vamos a hacerla, pero en serio”. “Vamos a ir por todo el paquete”. “… En todo el país se va a armar”. “… Empujaré al sistema al despeñadero”. “… La elección a mí no me la ganan nunca”. Y entonces cae uno en cuenta de que sí hay algo de parecido entre ambos. Bueno, es de sabios corregir.

Lo mejor de la entrevista que publicó El Universal, es que algunas declaraciones de la coordinadora de campaña del Pejeremías, permiten suponer qué trae en la cabeza. Mire usted:

Pregunta: “(…) ¿Ustedes están previendo un escenario de fraude del sistema?” ¿Qué están haciendo para cuidar las casillas? Respuesta: “¿Quién es el sistema? El sistema es el gobierno, es el PRI, es la primera pregunta si el sistema es el INE, porque ahí me queda como una interrogante, ¿no? (…) Estamos clarísimos en que tenemos que cubrir lo más posible y no solamente con una persona, sino que por casilla existan más de tres personas (¿sabrá que eso son más de 450 mil tenochcas?).

Pregunta: “¿Confían en el árbitro electoral? Tanto el INE como el TEPJF”. Respuesta: “Yo creo que el Tribunal ya dijo con El Bronco que en este país, se puede hacer 50% de trampa y es permitido”. ¡Órale!

Bueno, la señora dijo sinceramente lo que piensa: está bien.

… ahí le avisan al Peje que según su coordinadora de campaña: ni chance.

Mucha gente ni recuerda quién fue Manuel Clouthier. Fue un empresario sinaloense que se afilió al PAN en octubre de 1984 y resultó ser un líder de masas muy aguerrido que pronto se hizo muy popular.

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx