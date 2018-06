Chismorreo Político / Armando Chacón

Nada justifica la violencia

Comenzamos…Ninguna causa, por legítima que sea, debe ser utilizada como pretexto para afectar a la ciudadanía y en el caso de la retención de los candidatos a Presidente Municipal, Juan Martín Sánchez Sánchez y a Segundo Regidor, Jorge Antonio Aguilar Bonifaz, en el municipio de El Bosque, la dignidad y los derechos humanos de las personas, advirtió el Secretario General de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, a los habitantes de la comunidad San Miguel, quienes incurren en un delito que como es sabido, se persigue de oficio, además de que rechazaron el ofrecimiento de diálogo para atender su demanda por un supuesto incumplimiento de parte del Ayuntamiento. Por otro lado, vale la pena destacar la labor que está realizando Mario Carlos Culebro para dar cumplimiento al pie de la letra a la instrucción que le dio el Gobernador del estado de procurar que la jornada electoral del primero de julio transcurra en un ambiente de paz y tranquilidad. Y es que a pesar de que hay quienes insisten en crear zozobra en algunos municipios, el Secretario General de Gobierno está demostrando sus buenos oficios para que se respete la Ley, como sucedió la noche del pasado lunes en La Concordia, en donde los candidatos y actores políticos fueron sentados en el banquillo para firmar un pacto de civilidad, en donde se privilegie la paz, la tranquilidad y el respeto mutuo, en beneficio de los ciudadanos de aquel municipio…..Continuamos….COPARMEX-Chiapas será el responsable de organizar y desarrollar el debate entre los candidatos a la gubernatura, así lo dio a conocer el Presidente de esta organización empresarial, Enoc Gutiérrez Cruz. Este Debate que no será Debate, sino que los candidatos tendrá un Foro para presentar su proyecto político y responderán a preguntas que la ciudadanía haga a través de las redes sociales. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), se deslindó de este evento y los empresarios se responsabilizaron de organizarlo. Los 5 candidatos han sido invitados, pero al no ser convocados por el IEPC, no tienen ninguna obligación de acudir, lo que suponemos serán unos dos o tres candidatos cuando mucho los que lleguen. El evento está programado para desarrollarse a las 7 de la noche de hoy miércoles, en el salón de un conocido hotel de la zona poniente de la ciudad capital. Hasta la noche de ayer no habían comunicado quienes serían los moderadores, ni que candidatos habían confirmado su presencia. De acuerdo a una determinación del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH), el IEPC no puede delegar a COPOARMEX la realización del que sería el Segundo Debate de los candidatos al gobierno de Chiapas, esto pone en riesgo la seriedad del evento que podría posponerse nuevamente o cancelarse definitivamente. A los empresarios y a los ciudadanos interesa conocer la propuesta de cada uno de los candidatos, comprobar si conocen la situación real de nuestra entidad, de cómo combatirán la parálisis económica y social, la corrupción, que se comprometan a cumplir sus promesas, por esa razón COPARMEX que preside Gutiérrez Cruz, decidió organizar este Foro que no es Debate. ¿Quién se responsabilizará de la logística?, ¿Será supervisado por el órgano electoral?, ¿cómo se difundirá?, ¿quiénes serán los invitados? Este ha sido un proceso electoral atípico, todos los moldes se han roto, diario cambia el escenario y se remata con este improvisado evento….Seguimos…..La guerra sucia contra el candidato puntero Rutilio Escandón Cadenas no cesa. Sus adversarios andan muy nerviosos, ya hasta le inventaron que no es chiapaneco, cuando es de todos sabido que nació, creció y hasta jugueteó en uno de los municipios más hermosos de Chiapas: Venustiano Carranza. Sin duda, lo anterior demuestra que le temen a Rutilio, que le temen a un cambio donde como ya ha dicho se erradicará la corrupción y la impunidad, incluyendo esto que no alimentará a vividores y oportunistas en la Casa de Gobierno. Al tiempo….Terminamos…Después de que corrió como reguero de pólvora la versión de que se privatizaba el agua en nuestro país, la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA), aclaró que “los diez Decretos de Reserva de agua publicados el pasado 6 de junio en el Diario Oficial de la Federación de ninguna forma otorgan beneficios para ningún particular, por el contrario, permitirán preservar el medio ambiente y garantizar el agua para el consumo humano de los mexicanos con una proyección a 50 años, lo que significa que 18 millones de habitantes que aún no nacen, serán también beneficiados”. Uno de los lugares que se beneficia con estos decretos es la emblemática Reserva de la Selva Lacandona, un pulmón mundial, que se ha considerado que la reserva de agua ayudará a amortiguar el cambio climático. Con esta información queda claro que “las reservas de agua decretadas buscan que el agua disponible en las cuencas se guarde para las futuras generaciones y para el cuidado del medio ambiente”….

