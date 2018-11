Chismorreo Político / Armando Chacón

Movimiento Magisterial y Popular en acción

Comenzamos…Hoy será un día muy complicado para los chiapanecos, los maestros iniciarán una jornada de movilizaciones a nivel estatal, para demostrar su rechazo a las acciones oficiales que han lastimado la economía de los mexicanos. Pedro Gómez Bahamaca secretario general de la Sección VII del SNTE-CNTE, ha informado que el magisterio chiapaneco comenzará este lunes una jornada de resistencia que contempla paro de labores, marchas, bloqueo de carreteras, tapar los accesos de algunas ciudades, todo esto en varios puntos de la geografía chiapaneca. Lo más seguro es que algunas organizaciones sociales y empresarios se sumen a esta jornada. Para todos los que participen en el movimiento magisterial y popular, pero principalmente para el pueblo serán días difíciles, complicados. Ojalá y no se una algún sector del transporte público, sería el caos total. Gómez Bahamaca tiene una gran experiencia en estos asuntos de lanzar al magisterio a una lucha que de antemano la tienen ganada, estratégico el plan de despedir al gobierno que se va y recibir al próximo gobernador de Chiapas. El poder que tiene el magisterio federalizado y estatal que se agrupan en la Sección 7 y 40, lo mostrarán por enésima ocasión, sin importarles las acciones que puedan emprender las diferentes instancias del gobierno del estado, informan con toda claridad las acciones que tiene contempladas iniciar hoy a partir de las 9 de la mañana: bloqueos en los accesos a Tuxtla Gutiérrez (La Pochota), San Cristóbal de Las Casas; Comitán, Tapachula, Arriaga, Carranza, Ciudad Cuauhtémoc y Playas de Catazajá, pero podrían tomar otras importantes ciudades. Por su parte el titular de la Secretaria General de Gobierno, Mario Carlos Culero Velasco afirma que siempre las puertas de su despacho están abiertas para entablar un dialogo y con buena voluntad resolver esta asunto. El Secretario de Educación, Eduardo Campos Martínez ha manifestado que los puntos por los cuales se manifestará el magisterio son de carácter federal y no es competencia del estado; la Dirección Estatal de Transito que dirige la Comandante Gabriela Zepeda ha informado a través de un comunicado, las rutas alternas que tienen los ciudadanos para poder sortear esos bloqueos: para entrar y salir de la capital chiapaneca, la ruta alterna es la carretera Club Campestre hacia la colonia Villahermosa, con dirección al Fraccionamiento Ciudad Maya para incorporarse a la carretera Libre Tuxtla-Ocozocoautla. En Arriaga proponen para circular el libramiento, pasando por las colonias Álvaro Obregón y Durango, incorporándose en el desvió Ignacio Ramírez para salir a la carretera federal. En Huixtla la ruta será la colonia Obregón hacia la colonia Plan de Iguala saliendo a la estación Huehuetán para incorporarse a la carretera federal de Tapachula. Para evitar el bloqueo de la autopista Tuxtla- San Cristóbal de Las Casas, sugieren utilizar la carretera libre, ubicada en el kilómetro 40 y así poder llegar a SCLC. Para poder llegar a Palenque por la carretera Playas de Catazajá, la sugerencia es desviarse por la Colonia Libertad para continuar hacia la Colonia Emiliano Zapata, saliendo en el entronque de la Carretera Villahermosa-Escárcega. Los que tengan la necesidad de conducir de San Cristóbal a Comitán, la recomendación es salirse en el Crucero Comitán-Villa de las Rosas, para tomar la carreta de terracería hacia la colonia Bolantón para ingresar a la antigua ciudad de Balún Canán por el Barrio la Cueva. Pero si no tiene necesidad de salir fuera de la ciudad, evite circular por las carreteras chiapanecas….Continuamos… Continúa la avalancha de Centroamericanos que atraviesan la Frontera Sur de una manera indebida. Cualquier camino que los conduzca a un lugar donde puedan conseguir trabajo para alimentar a sus familias lo están utilizando. Estar de una manera legal o ilegal en territorio mexicano es lo que menos importa, van en busca de su libertad, huyendo de amenazas, de sus deudores, de la miseria, del dolor, van en busca de un lugar donde puedan tener un mejor futuro, comida, un techo, bienestar. Muchos se quedarán en las entidades federativas por donde pasen, llegar a los Estados Unidos se ha convertido en una opción en caso de no lograr quedarse a vivir en nuestro país. El ejemplo de cómo cruzar la Frontera Guatemala-México lo han puesto millares de gentes que formaron la primera Caravana de Migrantes, “Sí se Pudo”, gritaban en suelo mexicano después de haber ingresado a la fuerza, con violencia. Hace tres semanas ya que entraron de esa forma, sin polleros que les cobraran transportarlos hasta la frontera norte de una manera cruel, inhumana, los extorsionaban, entregaban a las mujeres, a las niñas, a los tratantes de blancas. Pero los olvidados, los marginados, se organizaron y rompieron líneas divisorias y van avanzando, algunos ya están en la Ciudad de México y vienen más, muchos más…

