Chismorreo Político / Armando Chacón

MORENA gana en seis municipios

Comenzamos….Ha comenzado la cuenta regresiva para que oficialmente se dé el relevo del Presidente de la República, faltan 5 días. Aunque Andrés Manuel López Obrador desde el mismo día que ganó las elecciones comenzó a tener el control político del país, Enrique Peña Nieto con mucha discreción inició su salida política de la residencia oficial de Los Pinos, lugar donde vivía y desde donde despachaba. La alternancia comenzó a darse desde el primer domingo del mes de Julio por la noche, donde el mismo Presidente de México reconocía el triunfo electoral de AMLO. Tres eventos organizados por el equipo de López Obrador son indicadores: la consulta nacional sobre la construcción del nuevo aeropuerto con el resultado de que la mayoría decidió rechazar ese aeropuerto y apoyar la ampliación del aeropuerto de Santa Lucia; la aprobación de la Ley Federal de Remuneración de los Servidores Públicos, con la cual se establece ningún servidor público pueda ganar más que el Presidente de la República y la segunda consulta sobre la realización de 10 propuestas prioritarias donde el principal tema es el proyecto del Tren Maya (hasta la hora del cierre de esta columna, no se habían dado resultados oficiales, aunque suponemos el mayor número de ciudadanos votó a favor de ese proyecto). También los constantes recorridos del Presidente Electo por algunas entidades federativas, principalmente por las ubicadas en el sur sureste del país, reafirmaron su liderazgo. Enrique Peña Nieto, está culminado su sexenio cumpliendo discretamente una cómoda agenda, sin tratar de opacar la imagen de su sustituto, que destaca la firma del TLCAN 2.0., que se realizará en Buenos Aires, Argentina el próximo jueves, donde también estarán presentes Donald Trump, Presidente de Estados Unidos de Norteamérica y Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá, el viernes estará de regreso ya que el sábado próximo en San Lázaro EPN entregará la Banda Presidencial a AMLO. Se ha destacado el hecho de que Andrés Manuel López Obrador ha pedido a los legisladores de la Cámara Baja y Alta de los partidos que conformaron la alianza “Juntos Haremos Historia”, un comportamiento respetuoso hacia Peña Nieto en la ceremonia donde le tomarán Protesta como Presidente Constitucional para el sexenio 2018-2024……Continuamos….Hoy nuevamente el “marchodromo” de la capital chiapaneca será utilizado por el magisterio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud de la Sección 50 y diversas organizaciones sociales. La megamarcha iniciará a las 9 de la mañana en la Diana Cazadora y culminará en el Parque Central para ubicarse frente a Palacio, donde en un mitin los líderes sindicales y de las organizaciones expondrán sus inconformidades y exigencias hacia el agonizante gobierno de MAVECO. Algunos trabajadores sindicalizados del COBACH dicen que se unirán a la marcha para exigir sea aclarado el mega fraude económico que va desde los doscientos mil hasta el medio millón de pesos por cada trabajador. La base laboral acusa directamente al ex director general de esa casa de estudios, Jorge Enrique Hernández Bielma y que consideran también que tiene conocimiento el actual director, Guillermo Toledo Moguel, ex alcalde de Cintalapa, ex diputado local y que fuera colaborador de toda la confianza de Hernández Bielma. Buscarán el respaldo del magisterio federalizado y del estado para demandar esclarecer los hechos y castigar a los culpables, de esa manera evitarán ser sancionados con requerimientos de pagos y multas del SAT. Suponen que al término del mitin los grupos abandonarán la plaza central. Nuevamente los capitalinos que utilizan el transporte público o que circulan en sus vehículos sufrirán los problemas del caos vial. Tomen sus precauciones dicen las autoridades….Seguimos….Mientras la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte ha dado por concluido sus actividades en este sexenio, la Fiscalía General del Estado cuyo titular es Raciel López Salazar, sigue trabajando como el primer día. Los programas se desarrollan con toda normalidad y responsabilidad. El fin de semana pasado en Tuxtla Gutiérrez, se llevó a cabo en su novena edición el Torneo Anual de Tae Kwon Do, “Justicia para Todos”, que forma parte del programa Prevención del Delito. Un evento que ha servido para impulsar esa disciplina deportiva entre niños, jóvenes y adultos del sexo femenino y de varones. En esta ocasión rebasaron los dos mil participantes en las diferentes categorías, y varias docenas de aficionados y familiares de los combatientes acudieron a apoyar con las acostumbradas porras a sus favoritos. El éxito de esa importante contienda deportiva se debió a una excelente organización por parte de los instructores de ese marcial deporte y el comité organizador. En una verdadera fiesta se convirtió ese torneo “Justicia para Todos”….Terminamos……La elección extraordinaria que se realizó ayer en Bejucal de Ocampo, Catazajá, Chicoasén, Montecristo de Guerrero, El Porvenir, Rincón Chamula San Pedro, San Andrés Duraznal, Solosuchiapa, Tapilula y Santiago El Pinar, para que los ciudadanos eligieran a los alcaldes de esos municipios. Para la elección que es responsabilidad del IEPC, que preside Oswaldo Chacón, se instalaron 113 casillas que abrieron desde las 8 de la mañana y al cierre se informó que la participación fue de un 75 por ciento del padrón electoral en promedio. Hasta las 10 de la noche los resultados daban la mayoría de votos a MORENA en los municipios de Bejucal de Ocampo, Catazajá, Chicoasén, Montecristo de Guerrero, El Porvenir y Rincón Chamula San Pedro. Mientras que la votación favorecía al Partido Mover a Chiapas en San Andrés Duraznal; en Santiago El Pinar al PT; en Solosuchiapa al Partido Verde; en Tapilula a Chiapas Unido…..

