Migrantes o aranceles: Sin salida. / Ernesto Gómez Pananá

La semana que terminó fue probablemente la de mayor tensión política y económica en lo que va del año, y del sexenio: la amenaza de Donaldo Trump, de aplicar aranceles a nuestro país representaba un reto de consecuencias mayores con dos vertientes:

Primera vertiente, una auténtica posibilidad de crisis en el mejor estilo de las que vivimos en los años ochenta y noventa: dólar a 30 pesos, hiperinflación, cierre de empresas y pérdida de empleos. Crisis económica.

Segunda vertiente, el riesgo de la crisis migratoria: cierre o endurecimiento de la política en la frontera sur, contención de las oleadas de migrantes convirtiéndonos en los hechos, en patio trasero de los Estados Unidos. Crisis social.

Es Trump quien tuvo el sartén por el mango todo el tiempo: No ceder a sus exigencias migratorias representaba costos altísimos para México; aceptarlas igual. El escenario era de derrota técnica en cualquiera de los escenarios, y lo nombro de esta forma, porque de la mano de esta derrota técnica viene también la victoria, más de naturaleza interna y de carácter moral, una que no viene mal, que no sobra y que además es un símbolo de esos que gustan mucho al presidente AMLO. De un modo o de otro, tener al enemigo afuera propicia la unidad interna. Pocos son los que no manifestaron su apoyo al presidente ante las amenazas de Trump.

La coyuntura se veía venir, poco antes o poco después nos iba a reventar. Permitir la travesía de miles de migrantes como inicialmente se planteó era una iniciativa humana y generosa -en el mejor estilo de Lázaro Cárdenas recibiendo a los refugiados españoles- pero los norteamericanos no lo iban a permitir, utilizando instrumentos más rudos que el fomento al desarrollo regional o la amistad entre los pueblos.

El anuncio de las medidas que adoptará el gobierna de México no es en si mismo el desenlace de esta coyuntura: los efectos económicos, poblacionales y de seguridad, entre muchos otros, los veremos en el largo y el mediano plazo, y no serán menores, pero era esto o la crisis económica que inevitablemente iba a desatarse.

Como país, lo que nos queda es atemperar el acuerdo, cumplirlo mientras Trump es todavía presidente, apostar a que no logre la reelección y ya con un nuevo presidente -o presidenta- intentar un acuerdo más integral, uno que reconozca las causas de fondo y aporte al desarrollo centroamericano como estrategia de fondo para inhibir la migración. Trump es una espina en la nuca y esta semana quemamos un gran cartucho al ceder a sus amenazas. No resistiríamos cuatro años más de sus arrebatos.

Oximoronas: Esta semana también se cumplieron diez años del incendio en la Guardería ABC en Hermosillo, una de las mayores tragedias de nuestra historia. Nada devolverá la vida a las 49 víctimas. Nada más justo que los responsables directos e indirectos sean juzgados y vayan a la cárcel. Justicia.

