Comentario Zeta / Carlos Z. Cadena

México se sigue Centroamericanizando. Siguen las invasiones de extranjeros y amenaza enfermedades.

Es preocupante el grave problema de la invasión de Centroamericanos a México, donde el vacío de poder en nuestras leyes federales migratorias y la caduca estrategia de los agentes de migración, son una auténtica “vergüenza nacional”, donde a lo largo de muchas décadas siempre los Centroamericanos con “operación hormiga”, han cruzado la línea fronteriza, inclusive a pie a través del río, como entrar “Juan por su casa”, y ahora la figura cambio a “caravanas de migrantes”, que lo mismo entran a esta puerta de México, nada más que ahora, “correteando” y apedreando a los agentes de migración y ahora hasta policías federales, rompiendo candados delos portones fronterizos, o violentando y ofendiendo a municipios como el de Huixtla y Mapastepec.

Es una falacia decir que los migrantes de Centroamérica, Cuba, África y Haití, están ingresando a México, de manera ordenada y segura, están ingresando a nuestro país de manera violenta, belicosa, provocadora y lo grave de manera agresiva y ofensiva. Es una invasión civil extranjera a México, de absoluta problemática de seguridad nacional, y nadie dice pio.

En los nuevos tiempos ya no solamente son invasiones en accione militares las que se dan sobre el planeta, que consistían en la entrada de las fuerzas armadas de una entidad geopolítica en el territorio controlado por otra entidad semejante, normalmente con el objetivo de conquistar el territorio o cambiar el gobierno establecido. En el caso de México y Centroamérica, son invasiones civiles las que se está metiendo al territorio nacional, donde aparte del problema de seguridad nacional, se expone la salud de los mexicanos.

Ya no es que ingresen pandilleros Marasalvatruchas a México, sin saber quiénes son y cómo se llaman, que entren delincuentes de alto calibre, si no ahora es un foco de alerta a la salud pública del pueblo mexicano, por el ingreso de Centroamericanos, pero lo peligroso y comprometido, se están infiltrando en estas caravanas de migrantes, éxodos de africanos cuyo continente de color han exportado las peores enfermedades a todo el globo terráqueo. Estamos sin caer en el sensacionalismo hasta en el peligro de pandemias.

La situación de la invasión extranjera en la frontera sur de México, ya no solamente es un grave problema de seguridad nacional para el país, es un peligroso fenómeno de salud pública para los mexicanos. Mientras no se rectifique el Pacto Global de Migración, el problema de la seguridad seguirá siendo un foco rojo, no solamente para Chiapas, sino otras geografías territoriales del país.

Nadie lo puede negar, el fenómeno migratorio que está invadiendo a México, convirtió a nuestro país completamente en un “país inseguro” desde la frontera norte hasta la frontera sur. La última estadística del INEGI y como un regalo de Semana Santa, Tapachula (Chiapas), Villahermosa (Tabasco), y Cancún (Quintana Roo), y que confirma además de que la migración es un problema de seguridad nacional, las tres ciudades de la frontera sur, se transforman por percepción de la ciudadanía en “las más inseguras de todo el país.

Atrás quedó la delincuencia organizada del norte y centro del país, y ahora el sur, queda relegado al menos en materia de inseguridad, que se las debemos a los migrantes Centroamericanos y de otras nacionalidades, de ocupar los tres primeros lugares dentro del rubro de inseguridad a nivel nacional dentro de la percepción de la gente: Tapachula, Villahermosa y Cancún.

OJO: Percepción de la gente de Chiapas, que se la debemos a las caravanas migratorias.

Ultima Hora: Nos informan que ayer al mediodía, agentes de migración y policías federales detuvieron a cientos de migrantes en el municipio de Pijijiapan. Sin embargo lo curioso es que estas detenciones se deben de realizar en la entrada de nuestra frontera sur, y no dejar que se cuelen para después detenerlos en la Costa de Chiapas. Volvemos a lo mismo. El aparato del Instituto Nacional de Migración ha sido un fracaso en México. No hay otra debemos de refundarlo o refórmalo porque no ha dado los resultados deseados y se comprobó con estas caravanas migratorias que siguen invadiendo a nuestro país.

El trasladarme vía terrestre, me permite conocer el estado de las carreteras y las necesidades de la población: El Gobernador.

Algo muy importante reconoció el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, dentro de una nueva forma de hacer política con la Cuarta Transformación, al menos en las entidades federativas, donde MORENA es gobierno, al advertir -el gobernador- que el trasladarse por vía terrestre alrededor de la entidad, le permite como mandatario estatal, conocer el estado de las carreteras y las necesidades de la población, a fin de invertir los recursos públicos en lo que verdaderamente se necesita, como es contar con caminos dignos y seguros.

El primer Morenista de Chiapas, dijo lo anterior al inaugurar la rehabilitación del tramo carretero Ribera Amatal, en el municipio de Chiapa de Corzo, donde dijo también que se terminaron esos tiempos en los que el gobernador llegaba a los municipios en helicóptero “echando polvo”, pues hoy recorre el estado a ras de tierra, como lo hace el pueblo y también el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por todo el país.

Y fue explícito Escandón Cadenas: “Los vehículos aéreos son para cuidar a la población, para salvar vidas, para cuestiones de seguridad pública, salud y protección civil; actualmente se están usando para apagar incendios que hacen tanto daño al medio ambiente y provocan muchas enfermedades. Para eso deben de ser, no para estar paseando a políticos”.

La nueva tesis política en Chiapas y que se está metiendo como una nueva cultura del quehacer de servir a sus semejantes, sigue siendo clara y con enseñanza muy abierta también en relación a que muchos escenarios deben de ir cambiando en la geografía estatal. Así las cosas.

Semana Santa blanca, pero con mucho incendio y humo.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) en el marco del operativo Semana Santa 2019, informó que fueron incidentes menores los que se registraron en Chiapas durante la Semana Mayor. Los más de siete mil elementos policiacos estatales desplegados por el gobierno de Chiapas por toda la geografía estatal, reportaron incidentes menores, que no pusieron en riesgo la integridad física y patrimonial de los visitantes locales, nacionales y extranjeros. La SSyPC, que encabeza Gabriela Zepeda Soto, ha trabajado conjuntamente con corporaciones de los tres órdenes de gobierno tanto en materia de seguridad como de auxilio, apoyados por 86 ambulancias, tres unidades médicas móviles, 405 vehículos, 29 lanchas, cinco motos acuáticas y dos aeronaves.

Sin embargo el lado oscuro de la Semana Mayor, fueron los incendios y quemazones que se dieron por los cuatro puntos cardinales de Chiapas, y nunca Protección Civil Estatal, informó en relación a esta “Lesa naturaleza”. Las rede sociales a pesar de la vacaciones santas, dieron a conocer el peligroso escenario que asechó a Chiapas, durante estos días pasados, y nunca se vio a Protección Civil Estatal a informar sobre lo ocurrido, fue un mutismo irresponsable lo que privó en Semana Santa con el rubro de los incendios. En fin.

