Sólo una catástrofe podría evitar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador.

No cabe duda, López Obrador se ha convertido en el instrumento por donde la indignación social transita hacía el relevo del poder presidencial en México, no es que sea un fregón político consagrado de honestidad y buenos principios, porque el Peje Lagarto tiene también cola que arrastrar, además salta la duda si ya estando en la silla presidencial podrá cumplir tanta promesa soñadora; como tirar la reforma educativa, exorcizar los pinos, las becas para estudiantes, vender la flota aérea presidencial entre otras promesas que dibujan un país de mil maravillas. Lo que pasa es que se ha logrado colocar como utensilio de la sociedad para desquitar el coraje de seguir viviendo en una crisis existencial ante la corrupción, la inseguridad, la impunidad y la pobreza provocada por los gobiernos priístas y panistas, pero sobre todo de que sólo una esfera privilegiada se ande haciendo de “mulas pancho” en los grandes negocios de la Patria ; eso lo ha sabido capitalizar muy bien el candidato de “Juntos Haremos Historia” a la Presidencia de la República y no se puede negar que su arrastre cubre toda indecisión de las clases más desprotegidas de Chiapas y de México , lo que sucedió ayer en Comitán y Las Margaritas dan cuenta de ello, verdes blancos, colorados y color café acudieron al mitin convocado desde las plazas principales de estos municipios, revelando que MEADE no tiene nada que hacer por estos rumbos porque el candidato de MORENA a la Presidencia de la República y los candidatos al Senado por esta misma franquicia política van imparables, sin embargo no todo es color MORENA en Chiapas, sus distritos y municipios, pues con todo y que pidió voto parejo para todos los candidatos de su coalición, el efecto López Obrador llega hasta nivel senaduría porque más abajo hay grandes acuerdos entre el Peje y Manuel Velasco Coello, las candidaturas a diputados federales, locales y las alcaldías municipales todavía responden a sus fueros y controles, no es producto de la casualidad la presencia del abuelo del gobernador durante las giras del tabasqueño en todo Chiapas, ni tampoco que Eduardo Ramírez Aguilar no haya certificado el triunfo de Emmanuel Cordero a la alcaldía comiteca, el candidato al Senado dijo “ SI BELISARIO DOMÍNGUEZ VIVIERA, CON LÓPEZ OBRADOR ESTUVIERA”; “VAMOS POR LA CUARTA TRANSFORMACIÓN DE NUESTRA VIDA NACIONAL”, “VAMOS A GANAR SEIS DE SEIS” “ VAMOS A VESTIR LAS URNAS DE GLORIA NACIONAL” entre otros pronunciamientos, pero pasó por desapercibido a Emmanuelito, una combinación de los acuerdos quizás, o parte de un talento político aderezado de toneladas de conocimiento de cómo están cocinando las cosas los de arriba, el único que dijo que hay que hacer voto parejo fue el propio López Obrador en su papel de presidenciable popular que crece y crece como la espuma a la par de las nuevas tecnologías de comunicación, pero en fin. En este circo político de tres pistas en el que estamos inmersos, no todo es carro completo para MORENA, si bien es cierto las tendencias se consolidan, y pareciera a pocos días de la elección que en México sólo una catástrofe podría evitar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Todavía falta ver si esa tendencia surte el efecto deseado en los distritos federales, locales y alcaldías municipales donde los intereses políticos pudieran estar bien acordados entre unos y otros.

JURAMENTO

Otra más de López Obrador al haber Jurado ante las multitudes de Comitán y Las Margaritas que en seis años más, después que sea Presidente de la República habrá una auténtica democracia en el país, porque para ese entonces no se va a comprar votos, no se va a traficar con hambre y con la pobreza de la gente, de tal manera que habrán elecciones limpias y acabarán los fraudes electorales. Por si esto fuera poco durante su gobierno no va existir impunidad, se va establecer un auténtico estado de derecho porque el de hoy es un estado chueco, también se va a desterrar la monstruosa desigualdad y reveló que para este año el presupuesto en el país que aprobaron los diputados y senadores es de 5 billones, 300 mil millones de pesos que podría otorgar 13 mil pesos mensuales a cada familia mexicana. Lo que no explicó que con esos trece mil pesos las familias tendrían que todos los servicios públicos y urbanos.

TRIFULCA EN TZIMOL

Derivado de la fortaleza que el Partido Revolucionario Institucional sostiene en el municipio de Tzimol los opositores buscan pretexto para desestabilizar la administración de Martín Gordillo Arguello alcalde de extracción priísta a quien la gente de Ochusjob, Chinil y San Francisco Socoltenango emboscaron bajo pretexto de un cárcamo de rebombeo que se encuentra a orillas del rio y que sufrió daño que puede ser reparable, pero que sus oponentes ocuparon como bandera de protesta violenta exigiendo su cancelación . Conozco a Martín Gordillo, un alcalde que siempre da la cara y no se esconde ante los problemas que surgen en su municipio, pero enfrentar siete decenas de golpeadores le fue difícil salir ileso de esta trifulca, con raspones en la cara y patadas en el cuerpo el alcalde logró dominar el problema llegando acuerdos con los auténticos tzimolences en la readecuación del cárcamo. Así pues, todo indica que detrás de estos echos violentos pudiera haber mano caciquil, esa que se hace pasar como Luz de los Pobres y que en la comunidad de Ochusjob anda metiendo ruido, envenenando inocentes, exigiendo 500 pesos de multa al que no fuera a protestar. Asunto del que tampoco estuvo de acuerdo el propio comisariado que por la misma razón también fue amenazado con darle una su amarradita, pero por fortuna hasta ahí quedo.

Memo Rodas sumado al VERDE renovado.

Francisco Paniagua Morgan quien va como candidato a la alcaldía comiteca por el Partido Verde Ecologista de México viene tejiendo fino en estos escenarios de polarización al recuperar antiguas audiencias partidistas en su andar de la campaña, una campaña impulsada por el cansancio de la gente en asuntos de corrupción, ineficacia y del sentimiento social contra quienes hoy prometen lo que no lograron hacer antes. Bajo este contexto, Paniagua Morgan suma a su equipo de coordinadores a Guillermo Rodas Pérez ex regidor de oposición del ayuntamiento comiteco quien en varias ocasiones se ha jugado su futuro y prestigio político en proyectos de representación popular. Es hombre que sabe y tiene canicas para ofrecer sumado al verde renovado.

Por último: Andrés Manuel López Obrador afirmó que Chiapas, donde el Partido Verde rompió de último momento su alianza electoral con el PRI, es un ejemplo de la unión del pueblo a la lucha que él encabeza. Que tal eso dijera don Antoni Short

LA PREGUNTA DE HOY.

¿Será cierto que habrá candidatos y candidatas a diputados priístas también?

De esto y más…Nos leemos en la próxima.

