Café Avenida / Gabriela Figueroa Díaz

MEDALLA MANUEL VELASCO SUAREZ 2018.

Aunque el gobernador Manuel Velasco Coello no da paso sin huarache y sigue brillando a nivel nacional tras la reunión con gobernadores e instalación de comisión Asia-pacífico de la Conago allá en Puerto Vallarta, Jalisco, la cual preside, este regresó este miércoles a su ciudad natal San Cristóbal de las Casas, para presidir la entrega de la medalla “Manuel Velasco Suarez” que en este año le fue otorgada a Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, en sesión solemne de cabildo la cual se entrega al mérito Sancristobalense en la Sala de Bellas Artes “Alberto Domínguez Borraz” de esta gélida ciudad.

“El que andaba ausente, está de vuelta en Chiapas para cumplir un deber moral de honrar la memoria de su abuelo, al otorgar la medalla Manuel Velasco Suarez, en su edición 2018”

Precisamente por la mañana Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, quien a partir del 04 de enero de este año, regresó a la Diócesis de Toluca donde se dedicaba a la asesoría espiritual, tras su renuncia al cumplir ante el Papa Francisco por cumplir 75 años de edad, revivió con cariño los años pasados en esta ciudad, además de saludar a la feligresía que lo recuerda con cariño, por lo que hablo de temas tan delicados como el EZLN de quienes mencionó: “Hay que buscar los canales adecuados para lograr esa reunión, pero los que se involucren deben conocer “de cerca” a los zapatistas” Así mismo conocedor de los temas nacionales hablo acerca de Andrés Manuel López Obrador de quien dijo: ”las propuestas hechas por el presidente de la República electo son buenas, pero debe sentarse para encontrarse los caminos de que se lleven a cabo, consultando a las comunidades, ya que no se debería imponer solo por un nuevo “presidencialismos, son propuestas que hace porque no tiene aún toda la autoridad”, aun así, “veo esperanza de que las cosas mejoren, pero no tenemos que lanzar las campanas a vuelo”.

En pleno día de que se celebra al Santo Patrono de la Ciudad regresa solo para recibir el premio “Dr. Manuel Velasco Suárez” del que aclaró ser “indigno, ya que el Doctor Manuel Velasco Suárez fue un hombre extraordinario, dotado de muchas cualidades y su vida fue una entrega al pueblo, y esto me anima, me estimula para seguir este gran ejemplo”. Así mismo agradeció a quienes han promovido este reconocimiento, “desde hace tiempo me habían insistido que lo recibiera, siempre me resistí, no solo por considerarme indigno, sino porque no consideraba fuera oportuno, ahora las cosas han cambiado para mí y lo acepte con mucho cariño y con gratitud, pero no para resaltar a mi persona sino la persona del doctor Manuel Velasco Suarez, pero que sea un ejemplo para todos, con cargos o sin cargos lo importante es servir en la familia, en la comunidad, en la iglesia“.

Fue así como el ayuntamiento Constitucional 2015-2018 al frente de Marco Antonio Cancino González, y con el cabildo en pleno se inició la sesión solemne para reconocer a quien por 27 años dejó un legado en la ciudad. Agradeció al Gobernador Manuel Velasco Coello de quien dijo: “Gracias señor gobernador por su presencia, el legado de su abuelo le inspire buenas gestiones mientras dure su gestión en la gubernatura y durante la senaduría que se le ha confiado”.

Al evento asistieron el Secretario de Gobierno Mario Carlos Culebro Velasco, el Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, el diputado Mariano Diaz Ochoa, el Presidente de la CEDH Juan José Zepeda Bermúdez, el Rector de la UNACH Carlos Eugenio Ruiz Hernández, la presidenta electa de San Cristóbal Jerónima Toledo, Enoc Hernández Cruz Secretario de Desarrollo Social del Estado, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado Juan Oscar Trinidad Palacios, entre otras personalidades eclesiásticas y políticas de Chiapas.

Finalmente: "La Conago será siempre un puente para construir presente y futuro con nuestros hermanos países Latinoamericanos", lo dijo Manuel Velasco Coello.

