Los desastres naturales no vamos a poder impedirlos, a lo mucho podremos trabajar por disminuir el riesgo o sus afectaciones, pero a la fecha, aún con todos los avances tecnológicos no somos capaces de predecir un temblor, un tsunami, o una erupción volcánica.

A nuestros hermanos de Guatemala les ganó el Volcán de Fuego, a estas horas van ya 1.7 millones de personas afectadas, además de siete personas muertas (seguramente cuando usted lea esto serán muchas más) y centenas de desaparecidos.

Es en estos momentos cuando recordamos lo frágiles que somos como humanidad y lo que nos necesitamos los unos a los otros, no importa si somos güeros, altos, gordos. Somos vecinos, y me duele ver a la gente que no pudo salir a tiempo, que quedó atrapada, como siempre en la pobreza y después entre el material incandescente.

Nos estamos acabando este planeta y no parece que hiciéramos lo suficiente. Urge una reestructuración acerca de cómo y dónde vivimos, porque créame, si esto hubiera sido en México la historia hubiera sido muy parecida, lo vivimos cada temporada de lluvias, aquí mismo, en estas tierras en donde seguimos viendo comunidades completas a las orillas de los ríos, donde cualquier pedazo de tierra es bueno para establecerse no importa si se derrumba con el agua, con un temblor o por el riesgo de una erupción; de todo nos puede pasar.

La autoridad ya quedó rebasada, no ha podido impedir que las personas vivan en lugares peligrosos, así como tampoco ha podido impedir que sigamos acabando con las barreras naturales, con todo aquello que nos protegería.

Ya no hay bosques, no hay manglares, y lo peor, tampoco hay la voluntad de reestablecerlos, de reforestar, de no permitir más usos de suelo en dónde sólo debería haber vegetación.

Gobiernos, personajes, se han pronunciado ya en apoyo a los damnificados, me incluyo, pero de nada va a servir si no hacemos una estrategia conjunta. De México hacia el Sur del continente estamos en las mismas, somos terriblemente vulnerables pero no hemos hecho nada en concreto, tenemos –teníamos- recursos naturales que nos hubieran permitido protegernos pero no los cuidamos y más vale que empecemos ya.

Sé que no es fácil convencer a las personas de que abandonen sus casas, sus vidas, prefieren literalmente morirse ahí antes que dejar lo poco, poquísimo que tienen, que para ellos es lo único. Ya no estamos en los tiempos del “nada va a pasar” porque cada día suceden cosas atípicas, en México está temblando donde nunca había temblado, hay sequías donde no las había, lluvias atípicas, fríos atípicos, ya nada es controlable o predecible, el futuro ya nos alcanzó pero pareciera que ni nos hemos enterado.

En este país contamos ya con organismos dedicados a la protección civil, y no es que puedan hacer maravillas, porque de hecho son muy pocos los recursos con los que cuentan para operar, pero bien podría dárseles un poco más de dinero y muchas más facultades para que cuidaran de la población antes de que sea demasiado tarde, para no abandonar el tema político, prefiero que le den dinero a ellos que al INE o a los partidos.

Son muchas las personas que van a tener que comenzar de cero, algunas de ellas además con terribles pérdidas humanas a cuestas, que son las más difíciles de superar, tendámosles la mano si conocemos de cerca a alguien que resultó damnificado, pero también como sociedad, hagamos algo; la naturaleza sólo reacciona, y aunque la erupción de un volcán no se debe a la contaminación, si podrían aminorarse las consecuencias de éste y otros desastres, si el medio ambiente y nosotros tuviéramos una forma más armoniosa de convivencia, dejemos de pelarnos con quien nos regala vida.

