Identidad Política / Carlos Rojas

Fué el Viernes Santos, cuando Manuel Velasco Coello y Andrés Manuel López Obrador desayunaron juntos en Palacio de Gobierno.

¿Qué temas trataron o que acordaron?

Fue el Viernes Santo cuando el ex gobernador de Chiapas, hoy Senador y el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador AMLO desayunaron juntos en Palacio de Gobierno, y aunque poco se sabe los temas que trataron, trasciende que este encuentro, más bien fue un reencuentro entre quienes por alguna razón no habían intercambiado puntos de vista y opiniones durante los últimos meses que lleva de tiempo la CUARTA TRANSFORMACIÓN. Había que recordar que durante el cambio de estafeta entre el P RI Y MORENA, Manuel Velasco Coello pidió licencia como Gobernador de Chiapas para tomar protesta como Senador, posteriormente dejó encargada la Senaduría mientras regresaba a Chiapas a terminar con el sexenio, y en este lapso, también fue nombrado presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores CONAGO con quienes Andrés Manuel López Obrador terminó de amarrar bien el nudo electoral a su favor , y obviamente arrancó sus primeros días de mandato, AMLO sin duda reconoció el despliegue estratégico de MANUEL VELASCO COELLO después de los números que arrojó el estado de Chiapas y otros más de la CONAGO a favor del Partido Movimiento de Regeneración Nacional MORENA por el que compitió y ganó de manera avasallante. Como dice el viejo refrán “Trabajo bien hecho no tiene reclamaciones” o no debería tenerlas, y en el intercambio de favores menos, sobre todo después que todos los gobernadores ya bien “alineaditos” sabían perfectamente que hacer. De esta forma, no se puede negar que Velasco Coello es uno de los autores intelectuales más eficientes del triunfo de AMLO porque toda su estrategia y operatividad funcionaron al cien por ciento. Como dijo un conocido colega, se graduó con honores en la encomienda, al lograr que Priístas, Panistas, Perredistas y Verdes traicionaran a sus siglas y operaran a favor de MORENA y de AMLO. ¿Pero qué pidió a cambio? Obviamente IMPUNIDAD y un puesto de alto nivel que le permitiera continuar con una carrera política de más altos vuelos; por algo a poco tiempo del nuevo sexenio comenzó a sonar como posible titular de la Secretaría de Gobernación. En algunos medios nacionales se mencionó la posibilidad de que MANUEL VELASCO sustituiría a Olga Sánchez Cordero, a quien comenzaron a ventilarle muchos trapitos sucios al sol, como el lujoso penthouse en Houston Texas que no incluyó en su declaración patrimonial, el problema de MIGRANTES; La Escalada de violencia evidenciando cifras mucho más sangrientas que los pasados sexenios en lo que va de tiempo, esto entre otros temas que no están poniendo en alto a la política interna del país. Sin embargo hasta hoy día esa posibilidad de que Maveco reemplace a Olga Sánchez Cordero continúa estando en el aire o prendida de alfileres. ¿Será esto lo que platicaron, desmenuzaron durante un desayuno Manuel Velasco Coello y Andrés Manuel López Obrador el pasado día VIERNES SANTO? Si no es por ahí, tal vez, pueda ser por otro lado, Lo que hay que reconocer es que Manuel Velasco Coello sabe muy bien tejer los hilos de las telarañas políticas de alto nivel, es un portento de joven que no va a quedarse de brazos cruzados para seguir conquistando espacios de poder y sobre todo para defender a todos sus colaboradores y ex colaboradores que en Chiapas les andan haciendo manita de cochi. Como el tal Zenteno Núñez, Fernando Castellanos Cal y Mayor y otros muchos más, quienes después del desayuno de VIERNES SANTO rascan tierra por llevarles a los comensales de Palacio de Gobierno sus respectivos postres de tan contentos que están por lo acontecido. Así las cosas…//De regreso aquí en Chiapas, los partidos políticos Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido cambiaron de dueño, la nueva dirección del primero ya recibe discursos de protesta y de renuncias masivas de parte del millón de amigos de la militancia y el segundo anda echado pa’delante bajo la conducción de Conrado Cifuentes Astudillo quien hace unos días asistió a la Entrega de la Presidencia y Secretaría Técnica del Observatorio de Participación y Empoderamiento Político de las Mujeres en el Auditorio Rosario Castellanos Figueroa del Palacio de Gobierno. Sin duda que el Partido político Chiapas Unido en manos de Cifuentes Astudillo y Karla Guadalupe Tovar Flores, Secretaria General del Partido, lleva buen camino al convocar también la militancia a cerrar filas y a renovar cuadros donde así se necesita, poco a poco varios municipios van logrando renovar y fortalecer los respectivos comités municipales, esto sin contar a casi una decena de ex alcaldes priístas que ya se echó a la bolsa. Tiene venía para crecer y ser competitivo en las elecciones intermedias, no hay que perderlo de vista…//Se calienta la caldera en Chalchihuitán luego de que ex agentes municipales y actuales, así como presidente de Comisariado , agentes rurales y tres decenas de comisionados para la paz y justicia entre otros parajes incluído Tzacucum acordaron instalar un Consejo Municipal en Chalchihuitán a la par de pedir s Margarita Díaz García y Hermelindo García Núñez alcaldesa y síndico respectivamente renuncien voluntariamente a sus cargos. No cabe duda que en algunos municipios de Chiapas las cosas no andan tan bien como muchos piensan, ojalá y no este fallando la política interna del estado para que de manera urgente se le dé solución y salida a esta problemática…//Es una lástima que hasta en el Congreso de la Unión se pretenda politizar la tragedia de Minatitlán. Ni ahí, ni en otro lado se hacen acciones precisas para disminuir la violencia que ondea en nuestra sufrida patria. No tenemos remedio…//Para finalizar, el sindicato magisterial anuncia movilizaciones y paro de labores para el día primero de mayo día del trabajo. Así se conmemora esta fecha importante en el país.

La pregunta de hoy

¿Qué actividades políticas en puerta para el 30 de Abril día del niño y 10 de Mayo día de la madre? …De esto y más Nos leemos en la próxima: Cel: 9631598260 Whatshapp

Saludos

