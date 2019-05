Identidad Política / Carlos Rojas

Marchas sin organizaciones vandálicas el primero de Mayo

Luego de que el Senado tiró la bolita a la Cámara de diputados la REFORMA EDUCATIVA, ésta quedó en estado de “pendiente” y los maestros del CNTE aprovecharon el primero de mayo “Día del Trabajo” para salir a marchar en al menos siete municipios y anunciar un paro laboral por 48 horas en rechazo a la reforma educativa, a la que señalaron de maquillada ya que en su mayor parte sigue siendo “peñista dijeron”. A esta manifestación se sumaron sindicatos de salud, del Colegio de Bachilleres, padres de familia. Asimismo, de forma paralela marcharon otros trabajadores sindicalizados en la capital y otras latitudes del estado de Chiapas evidenciando que la “clase obrera” no tiene todavía total confianza de que López Obrador y la CUARTA TRANSFORMACIÓN les cumplan a cabalidad las promesas de campaña o lo que ellos han venido exigiendo desde un principio, sin embargo algo que hay que reconocer que poco a poco han ido disminuyendo siglas sindicales que antes servían para capitalizar tiempos políticos y electorales, como la FSTSE Federación Sindical de Trabajadores al Servicio del Estado que ya no es aquella Federación Sindical que aglutinaba hasta los sindicatos magisteriales, hoy la movilización obrera tuvo otra imagen más segregada y las historias de conflictos entre éstas y el gobierno no han sido tantas como en el ayer, al menos en lo que va del sexenio la primera celebración del día del trabajo quedó enmarcada en un clima de civilidad y respeto, no se registraron afectaciones, ni daños en comercios y edificios públicos, calles o avenidas, ni tampoco embotellamientos de vehículos ya que también Tránsito y Vialidad implementó un operativo en las principales avenidas de la ciudad que garantizó el flujo vehicular durante el recorrido, lo cual quiere decir que todo estuvo sincronizada mente organizado. Y es que ésta vez no estuvieron los garroteros de las “organizaciones” haciendo desmanes de siempre, ni tomando edificios, o pintarrajeando propiedades, mucho menos cometiendo actos de violencia graves, y si las hubieron han de haber sido poquísimas y eso resulta sumamente significativo para un municipio que ha venido sufriendo una larga historia de ataques vandálicos en cada fecha conmemorativa. Veremos si las celebraciones que siguen mantienen el mismo comportamiento pues como dijimos al principio, la REFORMA EDUCATIVA no pasó, ni se ha aprobado aún en los términos que los maestros exigen abriendo algunas opiniones encontradas entre los propios senadores, es el caso del Senador chiapaneco oriundo de Comitán Eduardo Ramírez Aguilar quien a través de su cuenta Twitter lamentó que algunos senadores y senadoras no hubiesen acompañado en lo particular una reforma que prometía ser “generosa” para el magisterio chiapaneco. Lo cual quiere decir que las protestas y movilizaciones magisteriales contra la CUARTA TRANSFORMACIÓN se pueden seguir de frente. De cualquier manera el día de ayer marco un precedente durante la celebración del día del trabajo en Chiapas y municipios como el de Comitán. La clase obrera y trabajadora se manifestó de manera más prudente y ordenada…//Pero no para todos los trabajadores hay buenas noticias, al menos para los que fueron contratados por el gobierno el mes de diciembre pasado porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) informó que los funcionarios que fueron contratados en diciembre del 2018 dejarán de laborar por órdenes del presidente. Así que se esperan más despidos en las áreas de gobierno federal y obviamente del estado. Cosas de la CUARTA TRANSFORMACIÓN…//Como tradicionalmente los locatarios del Mercado Público Primero de Mayo de la ciudad de Comitán celebraron un año más de su fundación, con adornos, comidas, música y buen trato para los clientes y como invitado especial el alcalde comiteco Emannuel Cordero Sánchez este centro de trabajo lució como todos los años BIEN ALEGRE…//Realizamos un recorrido por distintas comunidades de nuestro municipio junto a mis amigas regidoras María Eugenia Recinos López , Leticia Cordero y Mónica Guillén en donde celebramos a los más pequeños con distintos eventos recreativos para llevarles una sonrisa y felicidad. Así también expresamos la felicitación y compromiso de nuestro presidente municipal Emmanuel Cordero Sánchez con toda la niñez comiteca. Así posteó una publicación en su cuenta del FB el regidor del ayuntamiento comiteco Hugo Campos quien junto con las regidoras en mención llevaron sonrisas y regalos a la niñez comiteca. Bien por este regidor y las regidoras que están haciendo su respectiva chamba…//Se han venido registrando asaltos en calles y avenidas céntricas de Comitán provocando preocupación en la ciudadanía. Un tema que ocupa al gobierno y y pueblo, no se entiende como estas bandas de asaltantes continúan vigilando y atacando a los cuentahabientes y a todo aquel que lleva algo de valor encima, es bueno implementar un operativo especial para lograr atrapar o erradicar quienes pretenden sembrar miedo y terror en la tierra de Belisario Domínguez…//La esposa del Presidente de México pisará tierras chiapanecas el día de hoy dos de mayo, dará una conferencia magistral denominada Acercamiento a la literatura y política de Chiapas en la Universidad Autónoma campus Tuxtla, así que si usted quiere ir a ver a doña Beatriz Gutiérrez Müeller todavía está a tiempo pues la conferencia será a partir de las seis de la tarde con entrada gratuita…//Por fin ayer cayó otro porrazo de agua en Comitán y sus alrededores después de tanto calor, cuando menos se mojará la tierrita, las plantas y pueda ser que hasta refresque el ambiente. Agua queríamos, agua nos mandó Dios. Tiempo para sembrar también. Por algo dicen; “Te espero como agua de Mayo”.

La pregunta de hoy

¿Qué les pasaría a las organizaciones sociales que no tuvieron fuerza para protestar el día de ayer? …De esto y más Nos leemos en la próxima: Cel: 9631598260 Whatshapp

Saludos

http://www.identidad-politica.blogspot.com/

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx