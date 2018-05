Linotipeando / Marco Antonio Cabrera Alfaro

GOBIERNO DE MANUEL VELASCO GARANTIZA TRANSPARENCIA Y RESPETO A LA DEMOCRACIA EN COMICIOS DE ESTE AÑO

Desde el inicio de su administración el gobernador Manuel Velasco Coello ha puesto en marcha una política de transparencia e igualdad y sobre todo ha privilegiado el respeto irrestricto a las preferencias electorales de cada individuo, pero más allá aun, respeto a la democracia y a la libre decisión de cada ciudadano, es por eso que en las elecciones de este año se asegura que habrá transparencia y respeto a la decisión de la ciudadanía de parte del gobierno del joven popular conocido como el Güero Velasco, mediante el secretario de gobierno Mario Carlos Culebro, el gobierno de Manuel Velasco ha delineado en sus políticas publicas el respeto a la decisión de la sociedad, sin distingos de ninguna índole este gobierno ha girado instrucciones para que se respete el voto popular, para que se respete el voto del ciudadano sea cual sea su preferencias, así mismo ha confiado el funcionario estatal que se han establecidos mecanismos y herramientas así como estrategias para dar las suficientes condiciones que garanticen la competencia justa, equitativa y en paz, y la responsabilidad de participar y votar el próximo 1º de julio”, por ello enfáticamente, aseguro el proceso electoral en Chiapas, no debe ni siquiera considerarse en posible riesgo, en ese sentido, -dijo- la ciudadanía deben tener la suficiente confianza de que las elecciones habrá respeto para que se expresen y decida sus gobiernos y a sus representantes populares, de igual forma el funcionario aseguro que en Chiapas se vivirá un proceso determinante para todos; constitucionalmente, por ello -remarco- las elecciones están ‘blindadas’. Queda claro que el Güero Velasco es un joven político que está dando certeza y sobre todo seguridad de que las elecciones de este año no están en riesgo…sin comentarios

SERÉ EL PRIMER GOBERNADOR SIN FUERO: RAG

Gobernare a través del diálogo y la democracia para evitar los bloqueos carreteros, pero que garantizará la aplicación de la Ley y del Estado de derecho, así lo expreso el candidato a la gubernatura de Chiapas, Roberto Albores, al realizar una gira proselitista por la meseta comiteca junto con el líder nacional del PRI, René Juárez. Así mismo albores Gleason desde su tierra natal manifestó su gratitud por el total respaldo que le brinds y demuestran los habitantes de esa región, quien lo hizo diputado federal, líder del PRI en Chiapas y senador, ratificó que desde entonces está comprometido con ser un político de resultados para la gente, y destacó que como gobernador será irrestricto con la transparencia y la rendición de cuentas. En ese sentido el abanderado del tricolor subrayo: “Las y los chiapanecos sabrán en qué se invierte cada peso y cada centavo de los recursos, en qué obras públicas y qué medicamentos han sido comprados para su clínica y hospital”,

Más adelante al visitar el municipio de la trinitaria agrego que ya presentó su 3 de 3, y que los funcionarios públicos en su gobierno también lo harán, de igual forma -adujo- que será el primer gobernador sin fuero. “Mi convicción es transformar la economía de Chiapas, acabar con la pobreza y la marginación, y a eso me entregaré, a instalar empresas y generar empleos”…ver para comentar

MANUEL VELASCO UN GRAN CONOCEDOR DE LA SINERGIA POLÍTICA

Aquel candidato que es como el estiércol del Loro, que ni hiede, ni huele, tras la aparición del Quinto Elemento (lease FERCAST) pasó a convertirse en un muñeco de trapo y de cartón, así como Pimpón, un muñeco como títere que se hunde como el Titanic cada día que transcurre. Si amigo lector el Pimpón Escandon, luego del registro de la candidatura de FERCAST, quedo en evidencia que el Pimpón Ratilio, por que pasó al último lugar de la competencia electoral en nuestra entidad, tal vez varios se fueron con la finta al mirar al Pimpón como el comodín del número uno, pero, nadie sabía que el número uno traía su “AS” bajo la manga y al sacarlo a la palestra el supuesto delfín sufrió la metamorfosis de una muñeco de trapo y de cartón, es decir, al parecer, el “magistradito” fue solamente un instrumento para llamar la atención, sin saber que allá en los pinos se estaba “cuajando” un nuevo proyecto político que iba en contra de los priistas, lo que si tiene bien ganado Pimpón, añico remedo de político es su regreso al Tribunal de Justicia estatal, eso será su pago, al decir de varios cafetomanos políticos, pero la Sinergia política lleva a los de MORENA abandonar el barco para irse apoyar a los verdes que ya traen un candidato real que junto con dos partiditos de estado buscaran perpetuarse en el poder estatal. Lo que llama la atención es que si Pimpón Ratilio ya no logro levantar, hoy como es que los verdes ponderan y piden el voto para AMLO por un lado y por otro para FERCAST, es decir le están jugando al voto cruzado, esto puede cuajarles, pero es un riesgo que están jugando porque, la gente ya ha despertado del letargo en que se encontraban y esa sinergia política les puede salir el tiro por la culata. al verde le “urgen” que saque o logren más de 500 mil votos, ¿Para quién?, ¿Para AMLO o PEPE MEADE?, quien sabe, pero, ese juego cruzado que hoy traen los verdes ha confundió a la población y de no Cuajarles bien la melcocha política, en el pecado llevaran la penitencia, también queda muy claro que el Pimpón ratilio es un remedo de político desangelado, quien jamás ha ganado nada, ni siquiera un volado, la jetatura que trae consigo no se la quitaría ni yendo a bailar a chalma, ni pegándose una limpia con el mejor brujo de Catemaco, a los chiapanecos les queda claro que una cosa es el Peje y otra es el muñeco de trapo y de cartón, es por eso que en los mítines se puede escuchar los gritos de con el peje SI, con Ratilio NO. Lo que si hay que dejar bien en claro que, entre Los Pinos y Chiapas hay acuerdos muy importantes que no se alcanzan a divisar y en esta ocasión hay que darle el respeto a un joven gobernante que si sabe de la Sinergia política, porque hasta hoy le han salido muy bien las cosas, por eso hoy en día el famoso y popular “Güero” Velasco es una pieza clave para la transición del poder presidencial y estatal, mediante una maquinaria bien engrasada que está bien puesta y lista para consolodizarse como uno de los estrategas políticos jamás vistos en Chiapas, así es que respeto y admiración para el Güero Velasco…sin comentarios

EN CHIAPAS HAY UN IMPULSO PRIORITARIO PARA LA SALUD DE LAS MUJERES…

Luego de manifestar que los esfuerzos a favor de la salud de las chiapanecas se han visto reflejados a través de la construcción de clínicas y áreas especializadas para atenderlas en hospitales y centros de salud el gobernador Manuel Velasco Coello, indico que la infraestructura hospitalaria se ha fortalecido en todas las regiones. Asistiendo a la conmemoración del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, el popular gobernador subrayó que en Chiapas hay un impulso decidido a favor de la salud de las mujeres, es por eso -dijo- que los esfuerzos a favor de la salud de las chiapanecas se han visto reflejados a través de la construcción de clínicas y áreas especializadas para atenderlas en hospitales y centros de salud. En ese sentido Velasco Coello añadió que, “Es imprescindible continuar impulsando acciones que permitan el acceso a la salud a más mujeres, consolidar la infraestructura hospitalaria es una de las principales tareas que hemos emprendido, y sobre todo, enfocar nuestros esfuerzos en su bienestar”, manifestó.

El mandatario subrayó que se cuenta con 14 Clínicas de la Mujer, además se instalaron 10 mastógrafos digitales que se encuentran funcionando en distintas clínicas para prevenir y diagnosticar el cáncer de mama. Al finalizar su elocución adujo que a través de unidades médicas móviles se acercan los servicios de salud para que todas las chiapanecas cuenten con atención de calidad…ver para comentar

LAS RELACIONES MEDIÁTICAS DE RAG PÉSIMAS…

Sin querer herir susceptibilidades, déjenme decirles que uno de los problemas que tiene el candidato del priato es que sus encargados de ver medios de comunicación se sienten las “divas de la comunicación”, y no aceptan, ni reciben comentarios o consejos, hace unos días, según supe, le pidieron a un amigo que les ayudara a realizar una lista de los columnistas más importantes del estado y cuando el amigo propuso esa lista la encargada de ver los medios de RAG, con soberbia y prepotencia dicen, sin conceder, comento en tono sarcástico, “de los medios yo me encargo, yo se quienes valen la pena y quienes no”, y ¡SAS! la gran señora de la “comunicación” hizo pedazos esa lista que le proporcionaron, así no se gana una elección, salvo mejor opinión de ti amigo lector, pero bueno, a mí que te importa, cada quien con su cada cual…sin comentarios…

¿CAMBIARAN CANDIDATOS A DIPUTADOS FEDERALES, LOCALES Y EDILES?…

Como reguero de pólvora corrió la versión de que los del priato cambiaran a los candidatos que habían inscritos con alianza con los del verde, si las relaciones ya se rompieron, no tiene caso ir en alianza o coalición con el Verde Ecologista, dicen, señalo una vos al interior de vetusto edificio de Santo Domingo, “y no es cuento”, dijera el taxista, pero por citar ejemplos, la suerte de Raciel López Salazar, como quedaría, hasta ayer se escuchaba que dejaría la candidatura para regresar a la fiscalía, Carlos Penagos y el Cara de viejito en Tapachula, de igual forma, lamentablemente el PRI en Tapachula, sufre un revés, cuando al líder nato Cheque Orduña, lo amedrento el sistema para no participar, sino júrenlo que el priato con esa carta haría trizas al verde, pero se supo, que el Bola 8 podría ir a encabezar la planilla del priato y el cara de anciano se quedaría solo y su alma, de por si su suerte o futuro político es incierto quietándole el PRI, se hundiría, pero razón de sobra tendrían los del priato en separarse del verde en las coaliciones o alianzas de las candidaturas a presidentes, diputados federales y locales, así es que estén pendientes porque hoy cambiaran muchas cosas…ver para comentar…pero por hoy hasta aquí la dejamos, ya saben que en: linotipeando6310@hotmail.com estamos recibiendo todos sus comentarios, mentadas, aunque esas mentadas no sean de mentas precisamente, tips, opiniones y datos, no recibimos anónimos porque eso es de cobardes, por eso escribimos esta columna con nuestro nombre dando la cara siempre…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK

