MANUEL VELASCO COELLO, ES YA UN REFERENTE EN LA POLÍTICA NACIONAL ES CONSIDERADO UN GRAN ESTRATEGA

Los grandes estrategas de la historia se han ido sucediendo en las diferentes guerras que ha librado la humanidad. Algunos de estos han sido malos, otros mediocres, normales y luego han estado los grandes estrategas de la historia, aquellos que se salieron de lo común. Y en este último grupo podemos decir que esta el joven gobernador Manuel Velasco Coello, al que ya han conceptualizado en diversos círculos de la política estatal y nacional como el gran estratega, toda vez que ha logrado remover los alambres en la cúpula nacional y enfrentar al otrora “invencible”, el tricolor eso sin duda lo convierte ya en un fenómeno de la política, porque, sin temor a nada el Güero Velasco enfrenta a una maquinaria cupular nacional desafiando el todo por el todo, en un análisis frio, les diremos que el güero ha logrado meterse a las entrañas del poder nacional y pensando en una política de alternancia el Joven gobernante recién nombrado líder de la CONAGO, es el único que puede ser un gran mediador ante el posible triunfo del candidato de morena a la presidencia de la república, El número uno en Chiapas es le único que puede confeccionarle un traje a la medida de Peña Nieto para que pueda salir airoso en la política de alternancia, Manuel Velasco ha demostrado sus grandes dotes de estratega, que logro meter a FERCAST como candidato al gobierno de Chiapas por su partido, el verde ecologista, y como dijera un amigo compadre, si al Güero le salen bien las cosas como hasta ahorita y logra eregir como gobernador a FERCAST, me declaro un soberano ignorante de eso que llaman política…sin comentarios

FGE ANUNCIAN CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRA EN TAPACHULA

La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer la donación de 10 millones de pesos para la construcción del Centro Especializado para la Prevención y Tratamiento en Adicciones (CENTRA) en Tapachula, esto luego de sostener una reunión de trabajo con representantes de la Fundación Gonzalo Río Arronte. En el marco de esa reunión de trabajo señalo la Fiscalía que acompañados del director de Adicciones de la misma fundación, Rafael Camacho Solís, dieron a conocer la donación de 10 millones 304 mil 56 pesos para la construcción de las instalaciones de lo que será el nuevo Centra Tapachula. En ese sentido la dependencia señalo que no es la primera vez que la fundación apoya las acciones de prevención que encabeza el estado de Chiapas; toda vez que ya había realizado un donativo por más de 18 millones de pesos para la construcción de los Centras de Pichucalco y Tonalá, obras que ya se encuentran funcionando en su totalidad en beneficio de los chiapanecos. Seguidamente adujeron que la Embajada de Estados Unidos por medio del Plan Mérida aportará el equipamiento junto a la Embajada de Canadá. Cabe destacar que Rafael Camacho Solís, sobresalto su beneplácito por aportar recursos de la Fundación Río Arronte a proyectos y programas que se encuentran totalmente implementados y con magníficos resultados para toda la población, al tiempo de destacar que el modelo CENTRA es el pilar del programa de Justicia Terapéutica, mismo que cuenta con los mejores resultados a nivel nacional y que es considerado el modelo a implementar en todos los estados de la República Mexicana.

ACTIVIDADES DE LOS CANDIDATOS GOBERNADOR DEL ESTADO ALBORES GLEASON VISITO CHAMULA…

Tras reprobar la manipulación y condicionamiento a los pueblos indígenas a través de los programas sociales, el candidato a la gubernatura de Chiapas, Roberto Albores, señaló en una gira por el municipio de Chamula que, “Nos asiste la razón, nosotros queremos un

Chamula que le dé resultados a la gente, ya basta de jugar con los pueblos indígenas, ya basta de manipular y condicionar a la gente, aquí está la fuerza para el cambio de San Juan Chamula”. Al mismo tiempo desde la plaza central del municipio de San Juan Chamula y ante unas quince mil gentes, el abanderado del tricolor remarco, Ya no más manipulación y condicionamientos de programas sociales en los. Municipios indígenas, ya vamos a exterminar ese vicio de una vez por todas. En su visita a los municipios de San Juan Chamula y Zinacantán, Albores Gleason reiteró su compromiso con la población indígena y a la vez sostuvo que durante su gobierno los pueblos indígenas ocuparán el lugar que les corresponde, se les reconocerá su importancia y sus aportaciones al Estado. Ahí mismo ante la militancia priista el candidato del tricolor y panal se comprometió con la gente de estos municipios a triplicar la inversión en servicios públicos, resolver la falta de suministro de agua potable, combatir sin titubeos la inseguridad y la corrupción, e impulsar el turismo en esta región emblemática…ver para comentar

FERCAST REALIZA APOTEOTICO EVENTO POLITICO…

Impresionante convocatoria logró Fernando Castellanos Cal y Mayor en su gira por

Luego de reafirmar su compromiso con los municipios de la región Meseta Comiteca Tojolabal, dijo que esa zona que es el corredor verde-ecologista de Chiapas, serán una prioridad para su gobierno, llevando beneficio social para todos los habitantes. Ante más de cinco millares de simpatizantes y militantes Fernando Castellanos, indico que el Verde es hoy por hoy el principal músculo de apoyo al próximo gobernador cien por ciento chiapaneco. Seguidamente, en su visita al municipio de Comitán, La Trinitaria y Las Margaritas, Fernando Castellanos Cal y Mayor, acompañado por miles de mujeres y hombres enfatizo categórico que su compromiso ha sido y continuará siendo, con el bienestar de las familias, no solo indígenas, sino de todo el estado. Por ultimo Fernando Castellanos, subrayo que continuará con la visita de barrios, colonias, ejidos y rancherías a lo largo de los 123 municipios de Chiapas, para llevar sus propuestas y escuchar de frente las necesidades de la gente…sin comentarios

NO LES PROMETO OBRAS, SINO SER UN INCANSABLE GESTOR SOCIAL: RLS

El candidato a la diputación federal por el VII distrito electoral federal Racial Lope Salazar, al realizar una gira por los diferentes, barrios, colonias y ejidos de su natal municipio asevero, desde el Barrio Nuevo de Tonalá, donde vi por primera vez la luz del días, donde me desarrolle y donde cumplí mis primeros sueños, me comprometí a trabajar para que cada costeño tenga una oportunidad para salir adelante, porque todas y todos son capaces de alcanzar sus metas cuando tienen las herramientas necesarias. Por eso, con ellos vamos a ganar el primero de julio y vamos a seguir haciendo de nuestro Tonalá un gran lugar para vivir. Ahí mismo he su caminata por esos diferentes lugares de su tierra natal el abanderado del PRI-Verde-PANAL- PMCH- y PCHU, subrayo, “Para mí, Chiapas lo es todo, y también Chiapas somos todos. Sólo los que nacimos y nos formamos aquí entendemos lo que Chiapas representa para las y los chiapanecos. Sólo los verdaderos chiapanecos, conocemos toda nuestra fuerza; por eso, la política de mi gobierno será Chiapas para los chiapanecos, y como gobernador defenderé a muerte los intereses de las y los chiapanecos”. Al finalizar esa gira de trabajo en busca del voto popular Racial Lope fue claro al manifestar, que quede claro, yo no hago obras, por eso mole sometió que les hare obras, yo seré un gestor incansable, porque eso hace un diputado, esas son las tareas de un legislador…ver para comentar

YA NO MÁS ANALFABETAS Y MEDIOCRES PARA TAPACHULA…

Desde la otrora Perla del Soconusco nos informan que empieza Arder Troya al interior del búnker del candidato del PRI-verde a la presidencia de Tapachula, toda vez que el candidato del priverde al darse cuenta que las encuestas no le favorecen por llevar una planilla endeble y sobre todo cargada de gente negativa como la hija de la actual Sindico, conocida como La Chayo, se supo ha solicitado de manera preocupante y enérgica la destitución de la hija de la síndico del Torito, se dice que el abanderado PRI-VERDE, en pocos días de campaña en las colonias y reuniones con los diversos sectores productivos, cámaras de comercio, asociaciones civiles, hasta campesinos, organizaciones de profesionistas y comerciantes, ha coincidido en que Rosario Vázquez actual sindica y su hija que va de candidata de sindica en la fórmula del PRI-Verde para lograr la alcaldía de Tapachula, no representan más que retroceso y lejos de sumar restan, ya que los abusaos de poder, soberbia y prepotencia con que se han manejado actualmente ha irritado a la sociedad y por esa razón el abanderado PRI-Verde está en último lugar de las preferencias electorales, no se puede ganar una elección con mediocres y analfabetas, el pueblo de Tapachula ya despertó, se dice en círculos sociales, y después que impusieron al profe Venerando, perdón Venerando por el corrupto ex alcalde Samuel Chuecon, le pueblo de Tapachula ya no está dispuesto aceptar más mediocres y oportunistas, ahora la pregunta obligada es, Podrá el candidato desacérese de la hija de la Chayo…veremos y comentaremos…por hoy hasta aquí la dejamos, ya saben que en: linotipeando6310@hotmail.com estamos recibiendo todos sus comentarios, mentadas, aunque esas mentadas no sean de mentas precisamente, tipos, opiniones y datos, no recibimos anónimos porque eso es de cobardes, por eso escribimos esta columna con nuestro nombre dando la cara siempre…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK

