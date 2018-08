Café Avenida / Gabriela Figueroa Díaz

MACTUMATZA TRISTE DESTINO

Si decimos la verdad somos “Prensa vendida”, pagada por el gobierno, eso dicen los de la Escuela Rural Mactumatzà que en días pasados se vieron envueltos en hechos por todos conocidos y donde murió uno de los suyos en una novatada y se defienden agrediendo más cuando se sabe que son presuntos delincuentes. La Fiscalía General del Estado presumiblemente dio inicio a las indagaciones abriendo carpeta de investigación por HOMICIDIO con todas sus agravantes en contra de quien resulte responsable, pero los estudiantes piensan que se les otorgara impunidad para que no continúen con sus actos vandálicos sabiendo que la violencia no es el medio para escuchar sus demandas.

“Lo que era un simple curso de inducción para alumnos de nuevo ingreso en la Escuela Rural, se convirtió en un triste desenlace”

Para empezar en días pasados cuando el comité estudiantil cito a conferencia de prensa a los medios de comunicación, estos los agredieron a fin de que no pudieran tomar fotografías, amedrentándolos y quitándoles el celular, atracando a los que por su condición de edad poco pudieran defenderse, pero el gremio unido salió avante, señalando lo que realmente paso, pero por redes sociales algunos socialistas se vinieron encima de los comunicadores tratándolos con insultos siendo que la credibilidad la pierden ellos.

Fue así como el paso siguiente, fue la orden de aprehensión en contra de Conrado Borraz director del plantel quien fue aprehendido y llevado a las instalaciones de la Fiscalía y ahí definir su situación jurídica, no tardaron los nobles estudiantes en salir a las calles a exigir su derecho según les corresponde. De lo cual el secretario de gobierno solo lamento la situación y argumento ante el temor que NO desaparecerá la Escuela Rural Mactumatza.

Pero el autogobierno con el cual se rigen no los hace intocables, el gobierno del estado tiene la obligación de aplicar la ley sea quien fuere, a fin de proteger lo más sagrado que es la vida humana y a la sociedad, no se les puede premiar cuando por ende cometieron un delito grave.

Recordemos los años dorados de Pablo Salazar cuando metió en cintura a muchos y también a la escuela Rural poniendo fin a la anarquía que reina desde todos los tiempos y la tenía condicionada para que en caso de reincidencia podría cerrar el plantel, por lo que después de esos acuerdos no se escuchó más de ningún problema con la escuela durante el sexenio.

En esta administración siempre han estado en el ojo del huracán, recordemos que, en noviembre de 2016, el comité ejecutivo de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Rural Mactumatza decidió que no quería más clases, que no eran necesarios los profesores y así estuvieron. Pero este semillero de líderes y guerrilleros porque no podríamos calificarlos de otro modo, porque no se les aplica la ley sin titubeos, ¿qué manto los protege?, ¿esperan que haya más muertos?, lo que no entienden que los próximos están entre ellos mismos, la justicia debe aplicarse para este y todos los casos, como el de Comitán de Domínguez el lunes pasado, pero ¿le habrán tomado la medida a este gobierno? ¿Porque aplicar la ley del más fuerte? ¿Porque hacer suya una escuela que tenía verdadera vocación docente y que ahora no tienen nada? ¿Negocio? ¿De quién o de quiénes? De unos cuantos supongo yo, mismos quienes tienen apresada a la Normal y que hoy son cómplices del homicidio culposo. Atrás quedaron los ideales, pero morir por una causa que solo beneficia a pocos no es una lucha por los ideales campesinos ni indígenas, menos es el espíritu de la noble escuela Normal Rural Mactumatza.

Finalmente: “Mi gobierno será aliado del magisterio, es un compromiso que hemos asumido para garantizar no sólo la calidad de la educación sino también los derechos laborales de este sector que día con día trabaja para formar a personas conscientes y comprometidas con Chiapas y México”, lo dijo Rutilio Escandón Cadenas. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

