Los muertos que vos matáis…

Sin entrarle a la cita literaria ni mucho menos, sí advertiremos que el título completo sería…gozan de cabal salud. Y así parece que en Chiapas los muertos políticos empiezan a revivir. Un caso anterior al que me voy a referir, tiene su asiento apenas el año pasado cuando al fragor de las precampañas para el proceso federal y local, un personaje de menos controversial como el ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, asomó la cabeza y levantó la mano para competir como candidato independiente al Senado de la República. Para él, habida cuenta que habría sido defenestrado durante el periodo de Juan Sabines e incluso fuera hecho preso, sabía que la aventura política sería casi imposible, aún más por el ala independiente. Sin embargo al menos mi lectura entonces, es que perdiendo Pablo ganaba. Y ¡claro ganaba! al poder mostrarse ante los ciudadanos chiapanecos limpiando su imagen a la vez pedirles el voto. Todo y conociendo el retorcido colmillo de Pablo, estuvo fríamente calculado. Incluso ahora en la toma de protesta de Rutilio Escandón, compartió la zona VIP de ex gobernadores en dónde fue notoria la ausencia de figuras como la de Roberto Albores, el propio Juan Sabines e incluso la visible ausencia de Manuel Velasco. Cuentan las crónicas que ya casi al salir del salón de plenos del Congreso, el ya entonces presidente de México Andrés Manuel López Obrador, se acercó hasta donde pudo para despedirse de los ex mandatarios entre los que se contaban Jorge de la Vega, Patrocinio González, Eduardo Robledo entre otros y tocó el turno a Pablo y se cuenta entonces, que el mandatario nacional le dijo algo como; dónde andas Pablo no te pierdas. Insisto no textual. Lo demás es historia, aún por contarse.

De la misma manera y valiéndose de declaraciones mediáticas, la figura de otro ex gobernador no menos controversial y duramente cuestionado, apenas recién hizo su aparición triunfal. Sí me refiero a Juan Sabines Guerrero, ese joven personaje que dicen y cuentan las crónicas de Ripley, vendió su nombre y apellido como una marca registrada. Ahora sí como diría el ex presidente Felipe Calderón “haiga sido como haiga sido”, ante todo pronóstico y con el apoyo directo y decisorio del aún gobernador Salazar Mendiguchía (aunque lo niegue tres veces), Sabines se impuso incluso al candidato del PRI el experimentado Jósean y aseguran también, con el beneplácito en ese entonces del candidato presidencial López Obrador. Así decía, con el tema de la desaparición del programa Amanecer en esta legislatura y que durante su gobierno se instituyó e hizo ley, corrió en redes una declaración vestida de entrevista que el ex mandatario estatal argumenta debió mantenerse. Al hacer una remembranza del porqué este programa inspirado en el que Andrés Manuel en su momento habría establecido para los viejitos o la tercera edad en el DF, consideró que era un acto de justicia y por ello lo implementó con independencia incluso al que durante su mandato Calderón, estableció como 70 y más en el país. Claro el solo hecho de salir a dar declaraciones sobre todo después del desprestigio que durante el gobierno de su compadre Manolito éste le creó con el uso de medios sicarios, fue considerado como una verdadera afrenta a la inteligencia y dignidad de los chiapanecos. Los menos adujeron que Sabines faltaba el respeto a los chiapanecos en tanto otros, decían que le apostaba a la desmemoria colectiva. Si bien es cierto que durante su gestión mucho se habló de despilfarros y de existir una corrupción realmente grosera, ninguno de sus colaboradores pisó la cárcel. Y todo es posible pero aquí la cosa como lo advierte reiteradamente el presidente cuando se le cuestionan casos de corrupción de su antecesor, insiste se actuará si se tienen pruebas y se aportaran pero nunca por consigna e insiste; al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie.

Es decir, sí como se dijo la deuda heredada a Manuel Velasco de quien lo impulsó e invirtió millones de pesos del erario a su campaña es decir Juan José, Manuel pecó de cómplice por omisión ya que en ningún momento de sus años de gobierno, éste le inició investigación bueno ni siquiera una recomendación al respecto. De que si fueron 40 mil millones de deuda, que si 20 mil o menos, jamás no los dijo el pasado gobierno. Es más recuerdo que Manuel habló en su momento de cerca de 14 mil millones y de esos sólo 2 mil no se explicaban.

Ahora y ante la ausencia notoria de gobierno y me refiero al actual de Rutilio Escandón y a la obligada, no sé si temporal o permanente del peor gobernador de Chiapas Manuel Velasco, Juan Sabines ha decidido retornar a los escenarios políticos vía los medios de comunicación. Incluso como lo intentó, sin éxito, Manuel al escribir en un diario nacional especializado en economía. Qué viene por delante no sé, o no de cierto como dice el poeta. Lo que sí es previsible es que ante los vacíos existentes de presencia política y de gobierno, se cumple una máxima y siempre éstos son ocupados por alguien más. Será que eso está midiendo Juan Sabines y su equipo de seguidores que aún deambulan en las dependencias de gobierno. Será quizás que Pablo también como viejo lobo de mar igual no tarda en subirse a la cresta de la ola mediática. Incluso estimo, no tarda Manuel Velasco en retomar su carrera delincuencial en tanto política y con la ayuda y beneplácito del propio presidente y sus aliados en el Senado y Estados, nos obsequie su imprescindible presencia en el gabinete de AMLO. Al saber. Lo que es cierto es qué; “Los muertos que vos matáis gozan de cabal salud”. Me queda claro.

Y hablando de cosas sin importancia real para el estado, ahora el tema de moda en redes es la renuncia pública que el senador chiapaneco de apoyo y de a huevo, el aún pollo Noé Castañón Ramírez, sí el golpeador de mujeres según su ex pareja y secuestrador de infantes igual según la madre de sus hijos, acongoja a los chiapanecos y al priismo en particular, cuando presenta con carácter de irrevocable renuncia a su militancia de 20 años al alicaído partido tricolorete. ¡Uy nombre que crisis! La verdad si la hubiera en todo este teje y maneje partidista, es que las señales reiteradas de los priistas que comanda en el Senado el ex secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong, ya no sabían cómo decirle a Noecito que era un legislador non grato. Así cada vez que podían le hacían el fuchi como fue la reunión reciente de la bancada priista en la que ni lo pelaron. Ante esta aplastante realidad y abandono, el legislador chiapaneco ya se estaba tardando en irse mucho a la…oposición. Qué a dónde virarán el timón de las roídas velas de su barca política, al saber. Ya hay quien lo hace en el partido naranja de Towui, Chohui ese del nanananana, en tanto otros lo ubican hasta en Morena. Como sea es un voto que suma aunque sea una presencia que resta. En lo personal no hay nada con este joven-viejo echado a perder, pero creo que sus voceros a los que se ve ya les cayó un grueso sobre amarillo, nada podrán hacer para recuperarle su deteriorada imagen. Quien traiciona una vez traiciona siempre. El que traiciona a la familia se traiciona así mismo. Tal vez sea el caso. Ah y ¡no se desgasten compas! Igual los traicionará…// ¡Me queda claro! Salu2.

