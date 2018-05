Carrereando la Chuleta / Ronay González

LOS MILLONES DEL DÍA

El dinero público que se destina a los partidos políticos es un asunto que cada vez nos hace más ruido, por varias razones, la primera porque es una cantidad escandalosa si tenemos en cuenta que estamos en un país que tiene municipios en la miseria; en segunda porque no le veo caso a que en el día escuchemos cinco o seis anuncios, uno tras de otro, cada uno hablando de un sujeto diferente, o que veamos 20 caras al día colgadas de los postes, en los camiones, si al final del día no sabemos a ciencia cierta qué cuernos piensan hacer con este país.

En tercera está demostrado que se puede hacer campaña -y lo mejor, ganar una elección- con apenas la décima parte de lo que reciben los partidos, es más, el único independiente que queda declinó a recibir recursos ¿y de quién es la lana que usa? De quien se la quiera dar, en realidad no me importa, no es mía, como si lo es la de los otros.

¿Sabe cuánto dinero se tira (porque eso es) al día en campañas? Más de 8 millones de pesos… ¡al día! Y nada más por poner un ejemplo, de las muchas cosas que se podrían hacer con ese dinero, es echar a andar 16 proyectos productivos diarios, de medio millón de pesos cada uno, en las comunidades sumidas en la miseria. Con todo el tiempo de campaña ¿se imagina lo que se lograría en sólo un par de meses? y podría hacerse mucho más que eso, destinarse a educación, salud.

Es hasta insultante que habiendo plataformas gratuitas, o casi, por ejemplo Anaya haya gastado casi 50 millones de pesos en un mes en páginas de Internet y no sólo eso, además en ese mismo periodo destinó casi 15 millones de pesos a encuestas, me hubiera avisado y yo le hacía una diaria y todas con resultados diferentes si quería, qué parte no han entendido que las encuestas no definen una elección ni reflejan lo que pueda suceder, sin haber leído una sola puedo decirle por ejemplo que El Bronco va en último lugar.

No se le hace absurdo que mientras usted y yo no sabemos de qué forma estirar los pocos pesos que nos caen, este mismo candidato (ahorita sigo con los otros), haya gastado casi un millón de pesos en pulseritas, sí esas que más o menos en un mes terminarán en la basura, porque la verdad es que no me imagino a nadie (ni siquiera a él) portándola orgullosamente en la cena de Navidad.

Seguimos con el rojo-verde-cian, o sea Mead. Este es un poquito más mesurado y nomás se gasta 2.5 millones diarios (5 proyectos productivos más al día que tendríamos, unos cuantos beneficiarios menos para Prospera)

A Mead le gusta verse en los camiones, ya lleva casi 8 millones de pesos gastados, como si uno disfrutara viendo su carota mientras estás atorado en el tráfico, pero no sólo eso, además le gusta escucharse, lleva otro tanto en spots.

Pasemos ahora al que “no pertenece a la mafia del poder” pero igual se gasta nuestro dinero. Ese nomás lleva 22 millones (¿Ya cuántos proyectos productivos llevo?), casi 800 mil pesos diarios. Imagine si le sumamos lo de las dos campañas anteriores. Y a él también lo que más le gusta es escucharse en spots y verse en algún lado, aunque no sabemos en dónde, porque nomás declaró que gasta en “impresos”, pero no dijo en cuales.

Siendo un buen representante de la vieja guardia, todavía cree en el “poder” de las camisetas, mismas que intercala con sombrillas y se gasta otra lanota.

Como usted verá no necesitamos ni pulseras, ni sombrillas (bueno a lo mejor una que no sea china y que no diga Morena a todo lo largo y ancho), mucho menos de estar escuchando quién sabe qué cosas (porque ni atención prestamos), o viendo quién saber qué (tampoco es que nos enteremos).

Lo que este país requiere es dejar de gastar en cosas que le sirven a un puñito de personas, en este caso a los candidatos y su ego, e invertirlo en el mayor beneficio. Si quiere ya no le hablo del número de proyectos productivos diarios que se podrían echar a andar, si quiere le hablo de becar hasta la universidad a aquellos niños que viven en la sierra (la de Chiapas por ejemplo), que a duras penas tienen oportunidad de cursar la primaria, y que siendo mentes brillantes están prácticamente destinados a la pobreza en la que nacieron. ¿No le parece una mejor causa?

