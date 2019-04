Café Avenida / Gabriela Figueroa Díaz

¿Y LOS MAESTROS APA?

Al parecer esta frase queda muy ah doc, como aquel comercial de las camionetas donde decían “mire mijo todo esto algún día va a ser suyo” y el niño muy inteligente le decía al padre ¿y la Cheyenne apa?… pues bien, esa frase me vino a la mente ya que los maestros interinos de Chiapas, se preguntan ¿cuándo saldrá su pago? No dudamos de la buena voluntad del gobierno en turno y es más exaltamos que las políticas nacionales hayan permitido liquidar a los maestros de Chiapas, pero en este caso y muy en particular en nuestro estado no es una realidad porque miles de maestros siguen sin cobrar desde el año 2014, entonces nos preguntamos ¿y los maestros estatales para cuándo apa?

“Maestros interinos estatales de Chiapas están en espera de que se les pague desde el año 2014, por lo que desesperados suplican al gobierno de Rutilio Escandón les dé solución a sus demandas”

Obviamente es una problemática heredada de la administración pasada, pero porque hacer mutis, porque los maestros tienen que hacer huelga de hambres poniendo en riesgo su salud, seguir haciendo marchas, tapando carreteras, siendo manejados por líderes sin escrúpulos, ya el gobierno de Rutilio Escandón a través del dialogo remedio mucho de los problemas y se liquidaron a maestros chiapanecos del subsistema federal, pero cuando los que estamos en el plano estatal, donde de buena fe accedimos a trabajar sin cobrar las horas que nos permitiesen llevar el sustento a nuestras familias y es el caso de que cinco años después seguimos esperando.

Como dicen algunos maestros, todo ese dinero a parte ya lo debemos, porque hemos tenido que vender nuestra alma al diablo para darle de comer a nuestros hijos, los maestros trabajan por necesidad y no por gusto, por eso es justo que se les pague lo que se les adeuda.

Las arcas siguen vacías, se va pagando poco a poquito y es entendible, pero que más deben hacer los maestros para que se les escuche sus peticiones. Un ejemplo claro es la legislatura local de la 4T, (por la mayoría que tiene en el congreso estatal) pues bien legislan de todos los temas menos de estos temas tan sentidos, hacen mutis, que del horario de verano, cabalgatas, ciberacoso infantil y temas que a veces no son prioritarios, hablo también de los feminicidios, los desplazados, y los maestros. La nota es que, si se fueron de la sesión, que los humedales, la eliminación del horario de verano, la prohibición de las corridas de toros, todo ello es paja en comparación de los temas trascendentales.

En su momento podrían discutir la problemática, cuantos años llevamos padeciendo lo que dicen los maestros, ya deberían sentarse a socializar y buscar estrategias para beneficiarlos, hacer un exhorto al gobierno federal, porque se sabe que el remedio seria pagarle, pero ante la imposibilidad de hacerlo, pues sería no quitar el dedo del renglón con otros temas e impulsar al magisterio chiapaneco.

De nuestra parte sabemos que el Dr. Rutilio Escandón Cadenas tiene las puertas abiertas en palacio Nacional desde donde está apoyando a todos los chiapanecos en todas sus necesidades y que el presidente Andrés Manuel López Obrador está consciente de esta problemática, por lo que esperamos que, con tanta austeridad republicana, les quede un guardadito para apoyar a los maestros que después de tanto tiempo siguen esperando se les liquide su trabajo.

Ha circulado de manera oficial que en el mes de mayo saldrá la próxima lista a liquidar como cada mes, por lo que estaremos atento a todas las instrucciones de como siga tomando este asunto el gobierno del estado aunado a la secretaria de educación y la secretaria de hacienda quienes son las que canaliza los pagos debidos.

Oficio Político. – Se llevó a cabo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez los nombramientos de la Presidencia y Secretaría Técnica respectivamente, del Observatorio de Participación y Empoderamiento Político de las Mujeres en Chiapas, a dicho evento asistió como invitado especial el edil Jiquipilteco, Carlos Manuel Calvo Martínez, quien se ve es consentido del tío Ruti ya que el día de hoy está en el territorio ropa caliente entregando sillas de ruedas a toda la población que lo necesita. Muy bien por el edil siempre presente en la 4T… El que anda paseando de lo lindo es el exsecretario del trabajo Oscar Ochoa Gallegos se olvidó de aquello de las carpas, el café con pan y de cantar el Rey, hoy exiliado de la 4T y renaciendo con el nuevo priismo nacional se ríe de la austeridad Republicana y disfruta de unas merecidas vacaciones sobrevolando la estatua de la libertad en un vuelo privado en Nueva York Estados Unidos… Este miércoles en el Confesionario de Figueroa, contaremos con la presencia del Representante Social, Walter León Montoya. Tema: Venganza Política: Tortura y Secuelas. La cita es en punto de las 9 de la mañana a través de Facebook…El edil cintalapaneco Francisco Nava Clemente asistió como invitado al evento de entrega de apoyo a productores del seguro catastrófico 2018, programa de gobierno federal, el cual reciben 2800 productores de los municipios de Cintalapa y Jiquipilas, respectivamente… Al parecer pronto habrá nueva dirigencia del PRI en Chiapas, al fin los de la nacional removerán a Matatigre…. De todos y cuanto se mencionan para acceder a este puesto es La diputada Haydee Ocampo, quien al menos no tiene interés por desempeñar otro cargo menos punitivo con la 4T, Roberto Domínguez Castellanos, quien estuvo, está y estará presente como priista de hueso colorado que es y el que más suena en Manuel Sobrino Duran, quien dirige Movimiento territorial y que ahora ha inyectado sangre nueva al partido y que de llegar NARRO a la dirigencia nacional le asegura su boleto, por lo que solo habrá que esperar tiempo al tiempo.

Finalmente: “Mi mentor fue Muñoz Ledo; el de Yeidckol, Salinas de Gortari” lo dijo Alejandro Rojas Díaz Durán. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

Miembro de la Asociación de Columnistas Chiapanecos, AC.

