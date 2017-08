LOS QUE AYUDAN

El martes de esta semana que está por concluir se conmemoró, una vez más, a los bomberos en nuestro país, y no podía dejar pasar la oportunidad de dedicarles unas palabras que, aunque tardías, son vigentes todos los días.

Una de las actividades más nobles que existen, pues más allá de los médicos que salvan vidas y que muchas veces son héroes, lo mismo que los policías (los buenos), desafortunadamente hay veces que para los galenos primero es la lana y luego la solución, y en cuanto a mis cuates los policías se han hecho de tal fama (ganada a pulso en muchas ocasiones) que llega a quedar en segundo término las veces que exponen su vida por salvar la de alguien más.

Los bomberos entonces se convierten en héroes de carne y hueso, quién no ha querido ser uno de ellos, subir a esos grandes y rojos camiones, deslizarse por el tubo de emergencia, prender las sirenas, rescatar niños, ancianos, gatos de los árboles (nunca le he preguntado a uno cuántos felinos ha salvado).

Lo malo es que la realidad dista mucho de eso cuando vemos las precarias condiciones bajo las que trabajan la mayoría, aunado a injustas condiciones laborales y a un pobre salario, y es entonces que queda en evidencia cuánto se les “valora”. Un bombero en México gana en promedio alrededor de 8 mil pesos mensuales ¿le recuerdo cuánto gana un diputado? Y esos no hacen por nuestra vida nada.

En nuestro país existen 676 cuerpos de bomberos (con un total de 14 mil 251 bomberos aproximadamente), de los cuales 318 son Asociaciones Civiles surgidas de iniciativas ciudadanas y privadas. Esto quiere decir que sólo poco menos de la mitad del total de los cuerpos de bomberos están a cargo de una entidad de gobierno, aunque sus condiciones laborales no difieren mucho, pero además hay más de cuatro mil voluntarios, es decir un 31 por ciento no recibe un salario; a más o menos tres mil 970 se les paga a través de particulares, mientras que sólo cinco mil 757 pertenecen a la nómina estatal o municipal.

Bajo esas condiciones es lógico que no se dan abasto, y muchas veces una sola estación se encarga de cubrir hasta 4 o 5 municipios, a veces deben apoyar en un total de 100 kilómetros a la redonda e increíblemente lo hacen. ¿Qué sería de nosotros sin los bomberos? Salvan patrimonio, naturaleza… vidas, nomás eso, y no sólo luchando contra el fuego, también en las inundaciones y hasta en el tráfico.

Así que he ahí un pendiente más, y no sé si el que sean parte de un presupuesto ayude en algo, pero entonces que se creen los mecanismos necesarios para que tengan todo lo que necesitan: uniformes, seguros de vida decentes, prestaciones, que en caso de que fallezcan su familia no pase penurias, herramientas, en fin, es un servicio lo que prestan y uno muy importante, así que ya sería hora de que se les considerara no sólo con aplausos, vivas y felicitaciones, nuestros guardianes merecen mucho más que eso.

Cambiando de chuleta le comento que se inauguró la Unidad Médica Rural, Absalón Castellanos, en el municipio de Las Margaritas. El Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social Mikel Arriola, visitó Chiapas para este evento. Una unidad que cuenta con una inversión de 6.2 mdp, entre obra y equipamiento, y pertenece a la cuarta clínica rural concluida del programa de obra del 2013 al 2018, del régimen IMSS Prospera.

Además cuenta con un Centro de Atención Rural al Adolescente, y fue realizada al amparo del Convenio de Colaboración con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En este mismo marco se llevó a cabo un encuentro regional con parteras voluntarias rurales en el municipio de Comitán, para entregar un reconocimiento perteneciente al certamen “Premio Nacional de Acciones Comunitarias en Salud Pública del Programa IMSS-Prospera”, ya que en Chiapas se cuenta con el mayor número parteras rurales en todos el país con 2,745.

La visita del Mikel Arriola se concluyó con el banderazo de salida a 8 Unidades Móviles Médicas para fortalecer los servicios de salud en zonas marginadas.

Esas son las cosas que ayudan, cuando se apuesta por las cosas que sirven directamente a la comunidad, me da gusto que se atienda a la salud, que haya más servicios, unidades médicas, que se salven las vidas de los que la tienen más difícil, de los que no cuentan con un seguro de gastos médicos mayores ni se atienden las gripas en el extranjero.

