Comentario Zeta / Carlos Z. Cadena

Desde Chiapas hasta Baja California, con López Obrador inicia la descentralización del gobierno y desarrollo “parejo” del país.

Sin duda lo que prometió el virtual Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desde el año pasado si resultaba ganador de las elecciones 2018-2024, sobre el proyecto de la descentralización de dependencias federales desde Chiapas hasta Baja California, prácticamente ya arrancó el proceso de uno de las estrategias de desarrollo nacional donde pondera la transformación de los estados de la frontera sur de México, donde muchas Secretarias de Estado, y dependencias del gabinete ampliado, tendrán su sede en las entidades federativas del sur del país, lo que para muchos es una decisión de inteligencia política para poner “parejo” al país del cambio y desarrollo en su conjunto como país.

Pareciera que la estafeta nacional de López Obrador es poner al territorio nacional parejo en oportunidades y darle un verdadero cambio sustancial para armonizar su desarrollo y evitar que el país solamente crezca del centro hacia el norte de México, lo que ha originado por años, que los estados del sur sean más pobres y analfabetas, y donde implícitamente no podemos engañar que había dos clases de mexicanos, los mexicanos dela frontera norte y los mexicanos de la frontera sur.

Según trascendió que el equipo de trabajo de Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, adelantó que, en el programa de descentralización de dependencias federales, la Secretaría de Economía irá a Nuevo León y se aseguró que no habrá despidos. La consulta para la descentralización del Gobierno Federal comenzará una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emita la declaratoria de validez de la elección presidencial y declare a López Obrador Presidente electo, a más tardar el 6 de septiembre.

Alfonso Romo Garza, futuro jefe de la Oficina de la Presidencia de AMLO, comentó que la descentralización del Gobierno Federal no provocaría despido masivo de trabajadores. No estamos contemplando nada que cause inestabilidad en el país, pero va a haber un fuerte recorte. Será paulatino para que cause el menor daño posible a las familias de los trabajadores del sector público”, señaló.

Por su parte, Martí Batres, senador electo por la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, sostuvo que no es descabellado plantear la descentralización de las dependencias federales. No es un capricho de nadie, ya desde 1985 se habló de esa posibilidad cuando los terremotos del 19 de septiembre dejaron ver la vulnerabilidad de la Ciudad de México ante ese tipo de fenómenos naturales”, indicó.

Batres dijo que con la descentralización del Gobierno no sólo se busca el desarrollo equilibrado en el país, sino abatir los altos índices de contaminación ambiental, congestionamientos viales y la sobrepoblación que hay en la Ciudad de México. Durante su campaña, López Obrador explicó que el plan de enviar dependencias federales a cada estado del país es para impulsar el desarrollo.

Vamos a promover el desarrollo en todo el territorio nacional y a fin de estar en mejores condiciones de enfrentar el reto de la vulnerabilidad de la Ciudad de México ante sismos y problemas de abasto de agua y otros servicios, se descentralizará el Gobierno Federal”, explicó. Para llevar a cabo estos cambios de sedes se darían apoyos y facilidades para que los trabajadores puedan mudar su lugar de residencia.

La descentralización ayudará a reactivar la economía de los estados y será por convencimiento. Los trabajadores mejorarán sus condiciones de vida, tendrán crédito para vivienda, jubilaciones anticipadas, aumento salarial, permuta de plazas y otras garantías”, dijo López Obrador en un video publicado en diciembre pasado. Debemos buscar crecimiento parejo a lo largo de todo el país”, señaló.

López Obrador le da igualdad de desarrollo a los estados del Sur de México. Se lucha por un solo México real desde Chiapas hasta Baja California.

López Obrador argumentó que el objetivo de este plan es que “todo el territorio nacional pueda crecer parejo, (pues) no es justo ni recomendable que la inversión pública o la inversión privada se concentren sólo en algunas regiones del país”. En noviembre de 2017, en campaña electoral, el candidato aseguró que la descentralización servirá para reactivar la economía en los estados y prometió a los trabajadores de las dependencias que sus condiciones de vida mejorarán y “tendrán créditos para la vivienda, jubilaciones anticipadas, aumento salarial, permuta de plazas”, además de otras garantías.

Las secretarías que no se moverían de la Ciudad de México son la de Gobernación, Hacienda, Relaciones Exteriores, Defensa, Marina y Presidencia. Las secretarías, de acuerdo a la proyección de Andrés Manuel López Obrador, quedarían de la siguiente manera:

-PEMEX: Ciudad del Carmen, Campeche -Energía: Villahermosa, Tabasco. -CFE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. -CONAGUA: Veracruz, Veracruz. -Desarrollo Social: Oaxaca, Oaxaca. -SEP: Puebla, Puebla.

-Cultura: Tlaxcala, Tlaxcala. -Caminos y Puentes: Cuernavaca, Morelos. -INFONAVIT: Toluca, Estado de México. -Salud: Chilpancingo, Guerrero. -IMSS: Morelia, Michoacán. -Ganadería: Guadalajara, Jalisco. -ISSSTE: Colima, Colima. -INEGI: Aguascalientes, Aguascalientes. -Función Pública (Contraloría): Querétaro, Querétaro. -Secretaria del Trabajo: León, Guanajuato. -Desarrollo Urbano: Pachuca, Hidalgo. -DICONSA: Zacatecas, Zacatecas. -Comunicaciones y Transportes: San Luis Potosí, SLP. -Economía: Monterrey, Nuevo León. -Nacional Financiera: Torreón, Coahuila. -Comisión Forestal: Durango, Durango. -Minería: Chihuahua, Chihuahua. -Aduanas: Nuevo Laredo, Tamaulipas. -FONATUR: Bahía de Banderas, Nayarit. -Pesca: Mazatlán, Sinaloa. -Agricultura: Ciudad Obregón, Sonora. -CONACYT: La Paz, Baja California Sur. -SAT: Mexicali, Baja California.

Los delegados federales en Chiapas deben rendir cuentas claras, bajo la sospecha de invertir en proceso electoral

El senador Luis Armando Melgar Bravo, exhortó a las autoridades correspondientes para que los Delegados Federales rindan cuentas, ya que muchos utilizaron los recursos públicos a favor de ciertos partidos en las pasadas elecciones. Debido a las constantes denuncias presentadas por beneficiados de diversos programas sociales, dijo que se hará una solicitud a los órganos de control para exigir transparencia sobre el manejo de recursos federales y solicitar que se genere un buzón de quejas y denuncias para que sean atendidos todos los abusos de este tipo.

En los 4 Acuerdos que Melgar Bravo, impulsa se encuentra como principal el “Acuerdo por la honestidad” por ello aseguró que trabajar de manera honesta es fundamental para la construcción de un Chiapas productivo y es necesario poner un alto a la corrupción y hacer valer la democracia.

Al final el senador Independiente fue conciso: “Ya es justo que se tomen medidas necesarias para que quienes manejan programas federales en la entidad, dejen de manipular la voluntad de los chiapanecos, hoy debemos retomar un rumbo de transparencia y seguir defendiendo las decisiones que sí favorezcan al Chiapas honesto y productivo que nos merecemos”. Así las cosas. Dixe.

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx