A Estribor / Juan Carlos Cal y Mayor

¿Lo que el pueblo decida?

Entrampado en una capciosa entrevista con Carmen Aristegui, el virtual presidente de la República, sacó de su chistera una nueva consulta a contentillo de su afamada interlocutora. Le cuestionó el que haya nombrado como asesores a personajes como Salinas Pliego y otros empresarios a lo que recién nombró, honorariamente. Fue a todas luces evidente desde la incorporación de Esteban Moctezuma a la campaña, y ahora al gabinete, que el consorcio televisivo del Ajusco se la jugó con el candidato de Morena. Tenían bien hechos sus cálculos y no se equivocaron. Están acostumbrados a ganar y no toman riesgos. Lo mismo pasó con Televisa que tuvo al suegro de Azcárraga pegadito a la campaña de AMLO también desde tiempo atrás.

Los villanos favoritos

Lo que ayer fueron los villanos favoritos y cómplices del prianato para robarle la presidencia al ahora presidente, ahora cambian de mando y mutan en simpatizantes de la causa que terminó convirtiéndose en una revuelta electoral. Los poderes fácticos nos corroboran que no tienen amigos sino intereses. Los fieles votantes y el ejercito de influencers que se pintaron de guerra desde las benditas redes sociales, hoy claman y reclaman contra los dueños de la caja idiota que todavía ejerce influencia en algunos sectores de la población. Los millenials no encajan en ese parámetro porque ya ni ven televisión.

Pero como decíamos al principio, Aristegui asomó sus fobias y comprometió a AMLO a quemarropa no sólo esa sino dos consultas más donde se pondrá a consideración la persecución legal contra al menos 5 expresidentes. No importa que en el hipotético caso de que así fuera esos delitos son inimputables porque aunque ahora se despoje de fuero al Presidente. La ley no puede tener efectos retroactivos o en su caso habría operado la prescripción. Me recuerda a los emperadores romanos que con el pulgar hacia abajo o arriba determinaban según el clamor del público si los gladiadores debían ser ejecutados.

También se quiere poner a consideración la militarización de las fuerzas policíacas o la creación de la Guardia Nacional según se quiera ver. Esto cuando ya la mayoría en la cámara de diputados en voz de la mayoría morenista hizo efectiva la reforma legal para dar paso a la iniciativa propuesta por Alfonso Durazo y el equipo de transición que apoya al presidente en esta compleja materia.

Rectificar es de sabios

López Obrador se encuentra en la disyuntiva de cumplir a pie puntillas con sus compromisos de campaña, pero una cosa es la campaña y otra el ejercicio del poder. Yo prefiero a un presidente que corrija o rectifique si es necesario. De cara al presupuesto del 2019 se han dado cuenta que las medidas de austeridad y la reducción de sueldos es insuficiente. Varios de los compromisos tendrán que cumplirse gradualmente para no provocar un sobresalto que provoque un déficit presupuestal. Como tampoco se quiere aumentar impuestos, lo cual no es precisamente el mejor escenario para arrancar el gobierno. No se ve entonces, de donde puedan salir los recursos. Si no se puede cumplir con todo lo prometido, eso no quiere decir que le vaya mal al gobierno. Al contrario, es de sabios rectificar.

