Café Avenida / Gabriela Figueroa Díaz

LO QUE NO LE CUADRO A QUADRI

Para comenzar muchos no recuerdan quien es este singular personaje, pues Gabriel Quadri de la Torre jugo hace no mucho por el Partido Nueva Alianza como candidato a la presidencia, recuerdan la combi de los años setenta en la que recorría el país, la de color turquesa… pues este político, creado en el puf de los candidatos al vapor por los partidos que solo viven del presupuesto y que a la postre perdió en todo el país, tuvo sus cinco minutos de fama cuando se manifestó con un lamentable tuit que ofendió a tres estados de la república y donde las reacciones no se hicieron esperar.

“Rutilio Escandón Cadenas, le exigió una disculpa al igual que los otros gobernadores la cual sigue esperando, ya que si bien Quadri contestó el tuit, le echo la culpa a los malos gobiernos de la situación de Chiapas, Oaxaca y Guerrero”

Al parecer al señor Quadri, quien próximamente será nombrado persona non Grata en el estado de Oaxaca y aquí en Chiapas lo están pensando mucho, en su mensaje desdeño a los estados del sureste por su poca aportación al país, que según él son una carga para México, lo cual removió las conciencias de muchos e hizo del sábado pasado revivir a muchas figuras políticas, quienes habidas de pasar la tempestad del proceso electoral pasado, sacaron las cabezas y se pronunciaron aunque algunos no tuvieron muy buena respuesta.

Los chiapanecos quienes obviamente respondieron en un primer momento fueron el gobernador del estado, exgobernadores como Willy Ochoa, los senadores Eduardo Ramírez, Noé Castañón, Sasil de león (de quien todos esperaban su respuesta), diputados federales y locales como Aida Jiménez sesma, Haydee Ocampo Olvera, pero fue más allá, intelectuales, artistas, deportistas, empresarios, aunado al apoyo nacional quienes nos cobijaron e hicieron que Quadri figurara, saliendo de la cloaca donde se encuentra por su mala praxis, además de ser exhibido, él vio todo este avasallamiento beneficioso para su triste existencia lo que lo remontó a un plano tangible de la política, aunque lo hundió en sus pretensiones sean cuales fueren, si desea como hace algunos años ser candidato de a chipo, un prestanombres de la democracia, de los que solo figuran en tiempo de elecciones y no logran ganar nada y así salen ganando.

Sin duda él tiene derecho opinar lo que guste, pero cuando atañe a tres soberanías, lo mínimo que se le pediría por creerlo de “excelentísima calidad moral” es una salvedad ante su dicho, pero este pretende se hacer leña del árbol caído y de ahí agarrarse para perpetuar su nombre cuando estaba en el olvido.

Ahora sabemos que a Gabriel Quadri, poco le importa resarcir su conducta, el seguirá aportando sus “extraordinarios comentarios” para revivir su preclara existencia, pero al menos le envían su más grandes agradecimiento ilustrísimos chiapanecos que so pretexto de lo expresado por este excelentísimo conductor de la combi turquesa, hace algunos años ayeres cuando pretendió gobernar a nuestro noble México, revive las conciencias más turbias como es el caso de Fernando Castellanos Cal y Mayor, que pese a ser buscado para ser notificado por diversos juzgados, se da el lujo de contestar y exigir en redes sociales lo que en su momento el cómo edil capitalino no pudo hacer o más bien hizo muy bien al dejar malas cuentas en su administración municipal, teniendo muchas cola que le pisen, por lo que ese fue uno de los tantos ejemplos que se colgaron del tuit de Quadri, sin dejar a mencionar a el que no se asusta ni se raja y a mi apreciado Tío Chus Orantes que desde sus tierras en Carranza, envió un mensaje como solo él lo sabe hacer, lleno de sinceridad y aplomo en pro de todos los chiapanecos. Mientras tanto veremos dijo un ciego…

Finalmente: “Si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente” lo dijo Gabriel Quadri de la Torre. Recuerde No es nada personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx