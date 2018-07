Linotipeando / Marco Antonio Cabrera Alfaro

NADIE LE PUEDE NEGAR LA EDUCACIÓN A JÓVENES Y NIÑOS: EDUARDO CAMPOS

El secretario de educación Eduardo Campos Martínez, manifestó que bajo ningún motivo se debe negar el ingreso de un alumno por no pagar inscripción o la cuota solicitada, ya que ésta es voluntaria, ni el gobierno del estado, ni la secretaría hacen uso de ese recurso, toda vez que –dijo- es una cuota establecida por el comité de padres de familia para gastos que ellos crean necesarios. Agrego que ante las constantes denuncias recurrentes que existen en redes sociales sobre el “supuesto” abuso en las cuotas de inscripción tanto a nivel preescolar como media superior, el secretario de educación en Chiapas remarcó que es un delito condicionar el ingreso de un alumno a una escuela pública por un recurso económico. Molesto con un rostro de muina y coraje el funcionario estatal aseguró, “Es un delito que alguien condicione el ingreso a una escuela pública a un alumno por un recurso económico, son los comités de padres de familia los que coordinan estimular alguna cuota voluntaria que servirá para lo que ellos determinen, no es un recurso del estado, no es un recurso que pida la Secretaría de Educación”. Más adelante en ese mismo tenor Campos indico que, si bien se les da la libertad para solicitar dicho recurso en cada inscripción, esto no es obligatorio, la Constitución Política de los Estado Unidos mexicanos en su artículo 3º dice: “Habrá plena libertad de enseñanza; pero será laica la que se de en los establecimientos oficiales de educación y gratuita la enseñanza primaria, superior y elemental, que se imparta en los mismos establecimientos”. Al final de su narración el secretario estatal acoto, El 29 de abril del 2013, el pleno del Senado avaló una reforma a la Ley General de Educación, con el objeto de prohibir y sancionar que se condicione la prestación de servicios educativos a cargo del Estado por la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios, en donde también precisó que las asociaciones de padres de familia participarán en la aplicación de cooperaciones que hagan ellas mismas al establecimiento escolar, las cuales serán de carácter voluntario y, en ningún caso, se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo, y al mismo tiempo remarco, “Está prohibido tener cuotas obligatorias es las escuelas públicas, está reformado en la misma constitución, nosotros damos la libertad que los comités se pongan de acuerdo y eso es válido, pero una cosa es que tengamos la solicitud voluntaria y otra que sea una obligación y que quiera condicionarse con el servicio gratuito”…sin comentarios

LE ROBARON EL TRIUNFO A CHIBETO BARRIENTOS EN MAZATAN…

luego de denunciar que existe un malestar generalizado por parte de la población por el intento de despojo del triunfo en las elecciones del pasado 1° de Julio contra el ex candidato Gilberto Barrientos Coyotzi para dárselo al que obtuvo el tercer lugar, la esposa del candidato ganador Gilberto Barrientos, acompañada de otros inconformes, Aseguraron que mediante acciones de contubernio con Fredy Victorio Pérez presidente del consejo en el IEPC y Donier Pacheco Rodas Secretario Técnico del mismo instituto electoral, los resultados se han amañado a fin de beneficiar al contendiente que obtuvo el tercer lugar.

Señalaron que existen copias de actas de escrutinio en las casillas, en poder de todos los representantes de partidos que no le favorecen a Pedro de la Cruz Villalobos, sin embargo los funcionarios del IEPC hicieron perdidiza la documentación, alteraron actas y entregaron en la capital del estado el acta de mayoría y validez a espaldas del pueblo de Mazatán, al mismo tiempo indicaron que los conflictos post electorales continúan en el municipio de Mazatán, ya que ante las supuestas irregularidades del Consejo Municipal del IEPC, ciudadanos mazatecos seguimos saliendo a las calles para exigir se respeten los resultados de las urnas. Al último molesta remarco, no nos vamos a dejar arrebatar el triunfo y seguiremos en pie de lucha…ver para comentar

LISTO OPERATIVO DE SEGURIDAD VACACIONAL: MOISES GRAJALES

El sheriff de la capital Chiapaneca Moisés Grajales Monterrosa dio a conocer que la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal en Tuxtla Gutiérrez mantendrán la vigilancia constante en la capital chiapaneca durante las vacaciones de verano que concluirán hasta el domingo 19 de agosto, en donde se reforzarán la seguridad en las entradas de la capital chiapaneca, colonias y plazas comerciales para garantizar la seguridad y disminuir los índices delictivos. Al mismo tiempo, adujo que, será un aproximado de por lo menos 800 elementos que estarán en constante movimiento en unidades de moto patrullas y patrullas de la policía y tránsito municipal. En ese sentido el sheriff capitalino fue claro al indicar que, “Tendremos recorridos de patrullajes preventivos, intensificándolas en diversas zonas de la capital, estaremos cuidando en todos lados y estaremos reforzando la policía estatal en diversas colonias, como en plazas comerciales y en las entradas de la capital chiapaneca”, Más adelante con voz pausada el secretario de policía capitalina, subrayo, haciendo referencia a medios electrónicos con los que actualmente se cuentan ya que estos son de gran benéfico para aportar a la seguridad de los capitalinos, ante esto pidió el apoyo de la sociedad a unirse al equipo de trabajo mediante las redes sociales y grupos de Whatsapp que maneja la secretaría en donde dijo se han reportado todo tipo de irregularidades, lo que facilita el monitoreo y captura de quien cometa alguna falta. Al finalizar su declaración el jefe policiaco capitalino señalo, “Queremos que se acerquen a nosotros a través de la plataforma Whatsapp al 961 6587731, ahí estaremos en comunicación en los grupos que realicen las diferentes colonias de la ciudad, donde serán parte de nuestro equipo de vigilancia para que de esta manera juntos logremos mantener un equilibrio en Tuxtla Gutiérrez”…sin comentarios

ESTAMOS MEJORANDO LOS SERVICIOS EN EL ISSTECH: THOMAS…

El Director General del ISSTECH Eduardo Thomas Ulloa, que despacha desde las instalaciones del Hospital de Especialidades “Vida Mejor”, dio a conocer que luego de varios meses de negociación y luego de que el año pasado el Congreso del Estado de Chiapas autorizara el rescate financiero del sistema de pensiones del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), la actual administración, a cargo de prioriza el ramo de servicios médicos. Así mismo agrego que el objetivo de estar despachando en ese hospital para apoyar la administración del nosocomio, que dirige la Dra. Virginia Ethel Jan Arguello, con la finalidad de mejorar los servicios de salud que presta a los derechohabientes. De igual forma subrayo el funcionario del gobierno del estado que entre las principales acciones que estará realizando, destacan la mejora en las instalaciones del Hospital, sobre todo en el tema del aire acondicionado, el cual supervisa personalmente los trabajos que la empresa contratada se encuentra realizando. También fue claro al decir que, vigila la adecuación de las salas de espera, tanto de urgencias como del área de hospitalización, las cuales ya no eran funcionales. Entra en ese mismo contexto la ampliación del área de urgencias, la reubicación del área de hemodiálisis, la rehabilitación del área de laboratorio, entre otras. Al último acoto el director General del Isstech, el profesionista Thomas. “El Hospital trae además una problemática severa en el tema del pago de los gastos de traslado de los pacientes, los cuales se deben desde hace varios años, situación que atenderé personalmente hasta dar solución”…ver para comentar

RECONOCE EL TORITO A LOS AGROEMEPRENDEDORES EN TAPACHULA…

El presidente Municipal, Neftalí Del Toro Guzmán, manifestó su pleno reconocimiento a los agro emprendedores y artesanos que participan en dicho espacio, que hoy es referente importante que promueve el emprendedurismo y la integración de las familias que habitan en la Perla del Soconusco, esto al asistir a la celebración del Primer Aniversario del Bazar Dominical, allá en mi pueblo la otrora Perla del Soconusco, al mismo tiempo el Torito aseguró que el Parque Malecón es un espacio estratégico, por lo que su administración asumió el reto de rehabilitar dicho lugar para dar a miles de familias la oportunidad de convivir sanamente, en un entorno seguro y bien iluminado. el jefe del Ejecutivo Municipal subrayo que, “Por eso decidimos hacer realidad el Bazar Dominical, en un parque que hoy tiene mucha vida y actividad con bancas, juegos infantiles, vigilancia policíaca, programas culturales y este punto de venta de diversos productos y artesanías locales de la mejor calidad”. El alcalde huacalero agrego que, “Los artesanos y agro empresarios estamos entusiasmados con el primer aniversario de este proyecto, que además de permitirnos trascender, pone el nombre de Tapachula en alto, invitándonos a todos a luchar por nuestros sueños, con productos de calidad y altamente competitivos”. Al finalizar el edil tapachulteco expresó su felicitación a todos los integrantes del proyecto, que son un ejemplo de perseverancia ya que han tenido el corazón de luchar para cumplir sus metas…Sin comentarios…FRANCIA: CAMPEON DEL MUNDIAL RUSIA 2018…por hoy hasta aquí la dejamos, ya saben que en: linotipeando6310@hotmail.com estamos recibiendo todos sus comentarios, mentadas, aunque esas mentadas no sean de mentas precisamente, tips, opiniones y datos, no recibimos anónimos porque eso es de cobardes, por eso escribimos esta columna con nuestro nombre dando la cara siempre…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK

