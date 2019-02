Chismorreo Político / Armando Chacón

Líderes pretenden crear más partidos políticos

Comenzamos…Este martes, luego de asistir a la ceremonia del 102 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encabezada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas manifestó que esta fecha nos invita a reflexionar y a refrendar el compromiso con el cumplimiento de la Ley Máxima del país. Escandón Cadenas fue directo y muy claro al decir que desde las diferentes trincheras, cada mexicana y mexicano debe velar por los derechos sociales que la conforman, defenderla y respetarla, por lo que manifestó su respaldo al Presidente López Obrador ante las reformas que promoverá para combatir la corrupción, la impunidad y privilegiar la democracia. Con esto, el gobernador chiapaneco reafirma su compromiso con la Federación, y da muestra del apoyo de ésta hacia Chiapas, estado propicio para iniciar la Cuarta Transformación del país en la vida política y social…..Continuamos….. Rosa Isabel Bonilla Hidalgo, Presidenta del Poder Legislativo, trae una apretada agenda de trabajo que tiene el respaldo de las y los diputados locales de todos los partidos, porque el objetivo es trabajar por el bienestar de los chiapanecos. Ayer se celebró otra más de las Sesiones Extraordinarias donde se acordó convocar para el próximo viernes, al Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Receso, del Primer Año de Ejercicio Constitucional…..Seguimos….Al interior de los partidos políticos no existe democracia. Las imposiciones se han convertido en una costumbre en las elecciones internas y también cuando se deciden las candidaturas a los espacios de elección popular. Las franquicias de los institutos son para que las administren las o los amigos cómodos, sumisos, es una concesión que dan los integrantes de los Comités Ejecutivos Nacionales a los Comités Estatales y los que se consideran con más presencia para ser dirigentes, al no ser tomados en cuenta deciden abandonar las filas de ese partido. Los intereses políticos son más fuertes que la ideología. El dirigente del PRI-Chiapas, Julián Nazar Morales sigue tratando de convocar a los líderes municipales y a las cabezas de los sectores del tricolor, pero su liderazgo ha fenecido, la militancia merma constantemente. El priismo en nuestra entidad no puede resurgir con los mismos que lo han extinguido. Lo mismo sucede ahora con el Partido Acción Nacional en nuestra entidad, cuando se prepara la elección para dirigente estatal en Marzo de este año. Casualmente el único que cumplió con los requisitos para ser el aspirante a ocupar la presidencia del CDE, es el ex diputado local, ex diputado federal, y en tres ocasiones dirigente del PAN-Chiapas, Carlos Alberto Palomeque Archila. Mientras el tonalteco se apresta para recibir las oficinas de Acción Nacional en la capital chiapaneca, se anuncia una nueva desbandada de las filas del partido albiazul encabezada por el actual Regidor de la comuna tuxtleca, Francisco Rojas Toledo. Con una trayectoria de más de 30 años dentro de las filas panistas, ex alcalde, ex diputado federal, ex candidato a gobernador y ex candidato a la Presidencia Municipal coneja, renuncia a su militancia panista. El argumento que da Paco Rojas es la manipulación que se dio dentro del panismo para evitar fuera candidato a ocupar el CDE de Acción Nacional, esto forma parte de la corrupción que existe dentro de las oficinas de ese partido. La falta de transparencia sigue causando estragos, el debilitamiento del PAN-Chiapas va en aumento. Del PRD, PVEM no hay mucho que comentar, a esos ya se los comió el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). Este año habrá elecciones para dos gubernaturas que son Baja California y Puebla, además 86 diputaciones en los Congresos de Baja California, Quintana Roo y Tamaulipas, y 55 presidencias municipales en Aguascalientes, Baja California y Durango, donde es terreno panista. Pero los resultados pueden ser sorpresivos, MORENA ya está en la cima del poder e irá con puro peso pesado a ganar las gubernaturas y la mayoría de las Curules, para llegar bien posesionado a las elecciones intermedias……Terminamos…..No causa ninguna sorpresa que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), informe que cinco organizaciones han solicitado ante ese órgano electoral su intención de registro para convertirse en partidos políticos. “Porque Creemos en Nosotros A.C.”, “Todos Avancemos por Chiapas AC.”, “Asociación Pluriétnica Intercultural Estatal A.C.”, “Avanzamos Contigo para una Vida Mejor A.C.” y “Pensemos en Chiapas A.C.”, son las organizaciones ciudadanas que ya presentaron la documentación correspondiente que sirve como soporte para convertirse en nuevos partidos locales. De ser aprobadas esas solicitudes por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, las nuevas cinco empresas se sumarán al PAN, PRI, PT, MORENA, PRD, PVEM, Partido Convergencia y Mover a Chiapas, (el IEPC canceló el registro de los partidos políticos Movimiento Ciudadano y Encuentro Social, por no reunir los requisitos necesarios). El presupuesto que recibirán los ocho partidos este año, será de 129 millones 281 mil 41 pesos con 89 centavos. El Consejero Electoral, Manuel Jiménez Dorantes, Presidente de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, explicó que “la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del IEPC tendrá un plazo de diez días hábiles para revisar las documentación que presentaron las organizaciones. En caso de ser aceptadas, las organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener su registro como partido político local, puedan continuar con la celebración de asambleas distritales o municipales, según corresponda”. Lo que tenemos que destacar es que para el 2020, el total de las prerrogativas será muy superior al actual que es de más de 121 millones de pesos. La democracia a pesar de los recortes presupuestales sigue siendo cara….

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx