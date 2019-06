Comentario Zeta / Carlos Z. Cadena

Apoyo total al Presidente López Obrador, ante la negativa postura del gobierno Estadounidense.

Gobernadores de todos los partidos políticos, Senadores y diputados federales, servidores públicos de diversas ideologías, empresarios y ciudadanos mexicanos, manifestaron unánimemente su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador ante la reciente amenaza arancelaria de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. En Chiapas el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, refirmó también su solidaridad con la política del Presidente López Obrador, y confirmó su total apoyo a la política internacional del gobierno federal.

Ante este escenario que se dio este jueves, donde se hace una amenaza comercial en contra de México, por parte del Presidente Donald Trump, el canciller Marcelo Ebrard viajó a Washington para tratar el incremento de aranceles a México con funcionarios de Estados Unidos. En Twitter informó que el miércoles próximo se reunirá con una delegación de ese país, encabezada por Mike Pompeo.

“Les informo que la cumbre para resolver el diferendo de EU con nuestro país será el miércoles en Washington. Mike Pompeo encabeza delegación norteamericana”, escribió.

“Hay disposición de diálogo. Seremos firmes y defenderemos la dignidad de México”, agregó. Previamente, indicó que habló por teléfono con el asesor y yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, y con Pompeo. (Reforma).

“Por abordar vuelo a Washington vía Houston, acabo de tener llamada con Jared Kushner y con Mike Pompeo. Se inicia proceso de negociación. Escuché interés y respeto a la carta del presidente López Obrador. Avanzamos”, posteó. El canciller publicó una foto en la sala de espera del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero no informó si acudiría solo o con otros funcionarios. Pompeo y Kushner están fuera de Estados Unidos, el primero realiza una gira por Europa y el segundo está en África.

Periódicos Estadounidense hablan sobre la carta de México, y la negociación del miércoles.

En su edición del The Washington Post, el influyente diario Norteamericano, también este fin de semana dijo textualmente: Los representantes de México y Estados Unidos se reunirán el próximo miércoles en Washington D.C para resolver el diferendo tras el anuncio de Donald Trump de posibles tarifas a productos mexicanos. El canciller Marcelo Ebrard Casaubon sostuvo que hay disposición de diálogo y la delegación mexicana será firme, “defenderemos la dignidad de México”. A través de su cuenta de Twitter @m_ebrard, indicó que él encabezará a la delegación mexicana, mientras que Mike Pompeo estará al frente de la estadunidense.

Previamente el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores había dialogado por teléfono con Jared Kushner y Mike Pompeo, ello previo a su viaje a Estados Unidos para negociar con Trump sobre las nuevas medidas arancelarias que impuso a México. En fin.

El gobernador reconoce al Presidente de México por privilegiar el diálogo ante la confrontación*

Desde Puerto Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, dijo que la confrontación únicamente trae pérdida a los pueblos de los países amigos, vecinos y hermanos, y por ello, reconozco ampliamente al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por privilegiar la razón, el diálogo, la justicia y el respeto a los derechos humanos, ante el trato injusto que nuestro país ha recibido por parte del representante del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos,

“Desde aquí le decimos al presidente de la República que no está solo, y le enviamos nuestra solidaridad en la defensa de la dignidad de la humanidad. En Chiapas, las autoridades de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes del Estado, trabajamos como un solo frente en la defensa de las garantías del derecho legítimo del pueblo”, apuntó al tiempo de desear éxito a la delegación mexicana que se reunirá con funcionarios estadounidenses. Así las cosas.

En Chiapas los servidores públicos estamos obligados a dar resultados a la gente: Congreso del Estado.

La diputada presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y de Vigilancia al Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Congreso del Estado, Carolina Elizabeth Sohle Gómez, informó que como parte de los trabajos que encabeza en dicha comisión se están realizando acciones coordinadas con la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Bienestar y la Auditoría Superior del Estado, para fortalecer e implementar procesos confiables de seguimiento, fiscalización y fortalecimiento institucional, que además coadyuven al combate a la corrupción.

Sohle Gómez, resaltó la importancia de que todas las instituciones públicas implementen o fortalezcan sus procesos de planeación, programación y presupuesto del gasto, para el ejercicio eficiente, eficaz y óptimo de los recursos, apegados a los principios de austeridad, racionalidad, honradez, transparencia y rendición de cuentas.

Asimismo, la también vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, señaló que igual importancia reviste llevar a cabo evaluaciones a los resultados emanados de la implementación de políticas públicas, programas, proyectos y acciones, para medir sus resultados y pertinencia.

“Todos sabemos que lo que no se puede medir no se puede controlar y si no lo controlas no lo puedes dirigir, mejorar o conocer a fondo. Estamos obligados todos los servidores públicos a ofrecer resultados, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, han sido enfáticos en que nosotros no podemos fallarle a la gente, en especial a los sectores más desprotegidos y que por años fueron olvidados por sus gobiernos”, sostuvo.

En ese sentido, Carolina Sohle reconoció que en Chiapas se está realizando un buen trabajo, prueba de ello son los diferentes foros, conversatorios, congresos y espacios de discusión y análisis que se han organizado y se siguen llevando a cabo en torno a los planes Nacional y Estatal de Desarrollo. Así las cosas.

Ley autista en Chiapas: Diputada.-

Buena noticia la que dio la Presidenta de la Comisión de Salubridad y Asistencia, diputada María Elena Villatoro Culebro, durante la realización de la segunda reunión de la Mesa de Trabajo para la Implementación de la Ley para la Atención de Personas con Trastornos del Espectro Autista para el Estado de Chiapas. En la reunión, a la cual asistieron funcionarios de salud y educación, así como padres de familia que cuentan con hijos con este problema de salud; se presentaron propuestas para enriquecer la ley, a fin de lograr objetivos claros en un proceso de justicia social para los menores.

Villatoro Culebro, expuso ante los presentes, que es necesario seguir presentando propuestas, que eleven la calidad de la ley, esto es un gesto de amor a los niños, pero también de respeto a los derechos de los mismos, el cual incluye a los padres de familia que se sienten afectados por la enfermedad de sus hijos.

No solo se tiene que atender el aspecto de salud, sino también de educación, de no discriminación, un trabajo en conjunto que permita dar lo mejor de sí, para con ellos, por eso la necesidad de tener la evaluación y diagnóstico eficaz y psicológico. Así las cosas. En fin.

