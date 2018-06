Linotipeando / Marco Antonio Cabrera Alfaro

DERROTAS, Y FRACASOS ELECTORALES SE LE AUGURAN AL PRI EN ALGUNOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

Allá en mi pueblo no sestaban comentando que existe una fuerte división entre los rojos y los verdes, porque mientras los rojos andan solos haciendo campaña a favor de sus candidato al gobierno de Chiapas, Roberto Albores, los verdes también hacen lo propio y hacen campaña pidiendo el voto a favor de sus candidato Fernando Castellanos. Pero esa no es solo la lucha que se libra entre los rojos y los verdes, sino aunado a ello se trenzan en una guerra tenaz por las secretarias, ya que resulta que el candidato a la alcaldía un joven paniaguado se ha deja quitar la mayor parte de las secretarias la cual ha sido pelada por la dizque dirigente del partido verde una tal Chayo que actualmente funge como sindico, aunque sea una analfabeta. Los rojos pidieron sus cuotas o espacio si se les fue negado, de ahí que existe una gran rivalidad y eso está siendo bien aprovechado por el abanderado Oscar Gurria Penagos, que hoy en día lleva una clara ventaja contra el candidato del PRI-Verde. Para nadie es un secreto la derrota del priato y los verdecianos en le próximo 1º de julio, e cuanto a la presidencia de Tapachula respecta, todo debido a que eligieron un pésimo candidato que sabe de política lo que este servidor sabe de astrología, la estulticia del abanderado que eligió el priato y los verdes los va a llevar al fracaso electoral, aunado a ello las pugnas internas que se están dando a diario es casi seguro que la derrota este anunciada antes de tiempo, además no es un secreto el que esa plaza este ya denegada con el Peje, es decir, al chamaco zamorano lo venderán y a qué precio, se dice que 9 diputaciones federales serán para los verdes, medio congreso del estado y unas tres alcaldías se las darán a MORENA, entre las que sobresale la de Tapachula, pero todo esto es simples conjeturas, que no están alejadas de una realidad…sin comentarios

SIGNA ALBORES COMPROMISOS A FAVOR DE LA NIÑEZ…

Tras llevar a cabo la firma de un pacto a favor de la infancia Roberto Albores, candidato al gobierno de Chiapas, propuso poner alto a políticas públicas que sean capaz o tendientes a enfrentar la pobreza, la desnutrición, la discapacidad, la violencia y la falta de atención médica para las niñas y niños chiapanecos. El abanderado del priato y panal al gobierno estatal signo los compromisos a favor del bienestar y el desarrollo de la infancia chiapaneca y se comprometió a que su gobierno trabaje con todos los sectores sociales para alcanzar las metas planteadas en el pacto, al tiempo que anunció evaluará dos veces al año el desempeño de los programas. En ese sentido el candidato a gobernador externo, “Es necesario hacer un replanteamiento total de cómo se está trabajando en el estado, las políticas públicas no se están implementando de manera adecuada, el presupuesto público no está llegando a este tipo de programas que son fundamentales para la transformación de nuestra niñez y de nuestros jóvenes”…ver para comentar

EDIL CAPITALINO PRESENTA NUEVA FUNCIONARIA…

El recién desempacado como alcalde sustituto de la capital del estado Carlos Molano, se informó hizo la presentación oficial de la nueva coordinadora de política fiscal del ayuntamiento capitalino la cual recayó en Diana Schlie Guzmán, al presentarla ante el personal de la Coordinación de Política Fiscal el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, los convoco a ofrecer resultados para los ciudadanos además de ofrecer un servicio de calidad. Así mismo el alcalde Molano por su parte señalo que dio la instrucción a la coordinadora, así como a su equipo para que trabajen en coordinación y de forma efectiva para entregar buenos resultados a las tuxtlecas y tuxtlecos en esta etapa de cierre de administración. Es por eso que, señaló, “Nuestro mayor esfuerzo debe ser para beneficio de los ciudadanos, el Ayuntamiento debe ser referencia de soluciones; esta etapa de cierre debe dejar al tuxtleco, la seguridad de que el gobierno municipal está ahí para ofrecerle servicios de calidad”, apuntó Carlos Molano. Cabe dar a conocer que la nueva funcionaria Diana Schlie Guzmán, es contadora pública, realizó sus estudios profesionales en el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, diplomada en administración tributaria en el ITAM, así como en comercio exterior y habilidades gerenciales por la Universidad Virtual Tributaria y de Comercio Exterior del SAT…Sin comentarios

LA FUERZA VERDE DE CHIAPAS, YA NADIE LA FRENA: ZENTENO

Con apenas a escasos 17 días de campaña de nuestro candidato al gobierno de Chiapas Fernando Castellanos, su periplo cada día que pasa va en ascenso, aseguro el líder del partido verde en Chiapas Eduardo Zenteno Núñez, al mismo tiempo señalo que, es decir, la aceptación de la gente hacia Fernando Castellanos va en aumento, y de acuerdo a las empresas encuestadoras nuestro candidato. a 17 días que faltan para que se lleven a cabo las elecciones ya casi logra remontar a sus adversarios que iniciaron campaña hace un mes, y como dice el dicho Caballo que alcanza gana, y esto según seguidores de Castellanos lo coloca a un paso del triunfo este 1º de Julio cuando habrán de llevarse a cabo las elecciones. A escasos 17 días de la jornada electoral, la campaña del candidato a Gobernador Fernando Castellanos Cal y Mayor, continúa en ascenso en todo el estado, afirmó el dirigente del partido verde ecologista Eduardo Zenteno, quien al mismo tiempo subrayo, es realmente impresionante el crecimiento de Fernando Castellanos Cal y Mayor y faltan 17 días de campaña, y Con un mes de diferencia en campaña y con 15 días de caminar, con los 17 días que nos quedan vamos a llegar a los 40 puntos por encima de los adversarios, nuestro candidato esta imparable, y les digo que esta elección también vamos a Ganar…Ver para comentar

EX LÍDER DEL PRI SE SUMA AL PROYECTO DE FERCAST…

Al acudir a la inauguración de la casa de campaña de “La Fuerza de Chiapas” en San Cristóbal de las Casas, donde fue El candidato de la fuerza por Chiapas Fernando Castellanos, tras designar como Coordinador Regional a Roberto Morales Ortega, señalo que desde ese espacio se atenderá a los diversos sectores de Los Altos de Chiapas que quieran sumarse al proyecto de su futuro gobernador. De igual forma Castellanos Cal y Mayor pondero la llegada de Sergio Lobato García, exalcalde, exdiputado local y federal, además expresidente del Comité Directivo Estatal del PRI, quien se suma a su al proyecto. Ahí en ese emotivo evento en San Cristóbal de las Casas el candidato del verde Ecologista seguro, “Más allá de las diferencias ideológicas de carácter personal que pudieran existir entre los seres humanos, hay una coincidencia que se llama Chiapas y esa está por encima de todas las barreras. Por eso les digo -afirmo- “es la hora de la unidad de todas y de todos los chiapanecos”…sin comentarios

RECIBE EL TORITO A ASESOR ASIÁTICO…

Neftalí del Toro Guzmán alcalde de Tapachula informo a este columnista que hace unos escasos días sostuvo un encuentro con el Asesor Internacional del Grupo de Amistad Corea de Sur- México, Hwan Hyeuck Lee, el propósito es extender lazos de amistad entre Tapachula y el país asiático. El edil costeño agrego que Tapachula es una ciudad estratégica para el desarrollo comercial, es un punto internacional y fronterizo “Hablamos de la detonación de la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas, Salud, vinculación cultural, entre otros temas”. En su turno el asesor asiático Internacional del Grupo de Amistad Corea de Sur- México, Hwan Hyeuck Lee señaló que se busca realizar jornadas de salud para los habitantes de Tapachula, por parte de médicos coreanos y el apoyo será gratuito; en materia de cultura, realizar eventos culturales talleres de cine, exposición de pintura, entre otros. Al finalizar el visitante acoto, “Regresaremos a Tapachula en próximas fechas, para conocer cuáles son los servicios médicos que más requiere la población, ha sido una reunión muy satisfactoria con el presidente municipal”…ver para comentar

LETRAS MAYÚSCULAS NEGRITAS…

Carlos Penagos Vargas, candidato a la alcaldía capitalino presentó este miércoles, en conferencia de prensa, a las y los ciudadanos candidatos para integrar el H. Cabildo. Así, el a Sindicatura propietaria lo acompaña Adriana Guillén Hernández, y como suplente Marisol Jiménez de la Mora; mientras que Gustavo Cervantes Rosales, Mercedes Nolberida León, Sergio Antonio Rayo Cruz, Berenice Guadalupe Quero Santiago, Iván Robert Sánchez Camacho y María Esperanza Borges Moguel, le acompañan como primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto regidores propietarios; como suplentes en ese mismo orden, van Mario Eduardo De León Castillejos, Lucía Karina Orantes Pérez y David Alvarado Martínez…sin comentarios… luego de anunciar la ampliación para el registro de aspirantes a ingresar a la universidad, a diversas licenciaturas en Tuxtla Gutiérrez y algunas Subsedes Regionales, el rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), Rodolfo Calvo Fonseca señalo que será hasta el 25 de junio cuando se cierre dicha fase del proceso de Admisión 2018. Dijo que esta determinación está avalada por la Comisión Institucional de Admisión de la propia universidad. Por ultimo Calvo Fonseca aseguró que la Universidad ofrece carreras de calidad educativa certificadas por organismos evaluadores nacionales, dispone de infraestructura física y equipamiento, así como de programas adicionales que apoyan la formación integral del estudiantado…bueno pero por hoy hasta aquí la dejamos amigos, no leeremos en la próxima entrega de esta sus gustada columna, no se les olvide que en linotipeando6310@hotmail.com estamos para recibir todos sus comentarios, tips, y demás cosas…”Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos”…OK

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx