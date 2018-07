Linotipeando / Marco Antonio Cabrera Alfaro

POR LEGÍTIMAS QUE SEAN LAS EXPRESIONES DE INCONFORMIDAD, NADA JUSTIFICA QUE SE VIOLENTE EL ORDEN: CULEBRO

El secretario de Gobierno Mario Carlos Culebro, señaló vía celular a este columnista, Que tal compadrito gusto saludarte como viste la elección, bueno secretario, la verdad sin comentarios, respondí, mira hermano Cabrera quiero decirte que nuestro gobernador dio una muestra de respeto, transparencia y sobre todo dio paso a la democracia, nos dijo al mismo tiempo de anunciar, La contienda electoral terminó partidos políticos y candidatos deben aceptar la decisión de la ciudadanía para elegir a sus nuevas autoridades, bueno le dijimos eso es lo correcto lo que debería de hacerse en teoría y quien no lo haga hay que aplicarle la ley. Culebro Velasco, más adelante agrego, Por más legítimas que sean las expresiones de inconformidad, nada justifica que se violente la Ley, mucho menos que se afecte los derechos y libertades de la población, afirmó el Secretario General de Gobierno, por eso hace unos días -dijo- en nombre de tu amigo Manuel Velasco Coello, nuestro gobernador hemos condenado los recientes hechos de violencia ocurridos en los municipios de Ocozocoautla, Tila, La Concordia, Tapilula y Venustiano Carranza, entre otros, te digo amigo que es inaceptable que estén involucrados simpatizantes de partidos políticos, a quienes tenemos que aplicarles la ley, sean quienes sean se aplicará todo el peso de la Ley. Nosotros como gobierno, -subrayo- hacemos un exhorto a las dirigencias de los institutos políticos a que las diferencias que se han suscitado en diversos municipios, se diriman ante las autoridades competentes, ya que ninguna causa justifica atentar contra la tranquilidad y el patrimonio de los chiapanecos. Mira compadrito teneos que entender que entender y asimilar que la contienda electoral ya concluyó, por lo que se encuentra en proceso la calificación de la jornada electoral y es de suma importancia que los partidos políticos, sus candidatos y sobre todo sus simpatizantes, privilegien la paz social y acepten con madurez y civilidad la decisión que ha expresado la ciudadanía para elegir a quienes serán sus nuevas autoridades. Más adelante el responsable de la política interna asevero con voz firme compadre te repito que, “Por legítimas que sean las expresiones de inconformidad, nada justifica que se violente la Ley, mucho menos que se afecte los derechos y libertades de la población”. Al último el funcionario estatal nos indicó, tu sabes compadrito que todos estamos obligados a respetar la Ley, por lo que debe ser el diálogo y no la confrontación el mecanismo que permita resolver las diferencias entre los chiapanecos, por lo que no habrá impunidad y se castigará con severidad a los responsables de estos reprobables actos. Bueno mi secretario muchas gracias por tus atenciones y hay que esperar que sigue…sin comentarios

LOS CHIAPANECOS LE APOSTAMOS A LA DEMOCRACIA Y GANAMOS: MVC

Tras destacar el Gobernador Manuel Velasco Coello la abundante participación ciudadana histórica en las urnas en las elecciones del pasado domingo 1º de julio, en vio un mensaje de felicitación y reconocimiento al gobernador electo Rutilio Escandón Cadenas por su inobjetable y transparente triunfo en la elección. El número uno, como se le conoce al gobernador chiapaneco enuncio, “Mi mayor reconocimiento a todas y todos los ciudadanos que alcanzaron un récord de participación en las elecciones donde fue electo como nuevo Gobernador de Chiapas, el licenciado Rutilio Escandón Cadenas”, así mismo el popular Güero Velasco, reconoció que las tendencias electorales tanto del Conteo Rápido como del PREP del Instituto Estatal y de Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, dan una clara ventaja al candidato de la Coalición “Juntos Haremos Historia” y marcan una participación ciudadana cercana al 68 por ciento. En ese sentido el joven gobernante destaco, quiero desearle a mi amigo Rutilio Escandón Cadenas, éxitos en esta encomienda que logro ganar a pulso y que tenga un buen Gobierno por el bien de los chiapanecos, porque si le va bien al nuevo Gobierno, le irá bien a Chiapas”, manifestó en un mensaje. Lo que sí quiero dejar bien en claro -dijo- que el Gobernador electo, mi amigo Rutilio Escandón Cadenas y su equipo de trabajo tendrán de él y de su administración toda la disposición para llevar a cabo El Gobernador de Chiapas hizo un reconocimiento especial al trabajo de mujeres y hombres que participaron como funcionarios de casilla y representantes de los partidos a políticos. Así mismo en ese mismo tenor el Güero Velasco, pondero la gran labor de organización tanto del Instituto Nacional Electoral (INE) como del IEPC local y remarco vamos a llevar a cabo una transición ordenada, exitosa y en santa paz y quiero también dejar muy en claro a todos los miembros de la sociedad chiapaneca sentencio, en las elecciones pasadas, le ganador es Chiapas y el gran derrotado fue el abstencionismo gracias a la histórica jornada electoral que hicieron los ciudadanos chiapanecos”, de igual forma adujo el joven gobernante que, lo anterior es una clara muestra que los chiapanecos hemos apostado a la democracia para definir el rumbo de nuestra entidad. Al finalizar acoto, La contienda política ha quedado atrás, así lo expresó el gobernador Manuel Velasco Coello, quien al mismo tiempo hizo un llamado a los mexicanos a la reconciliación nacional. “Es momento de reconciliación y unidad nacional”, dijo el mandatario estatal, las campañas electorales han concluido, por lo que indicó que si bien pudo haber pasión en los comicios, hoy se debe ver el futuro hermanado todos los mexicanos…ver para comentar

YA NI LLORAR ES BUENO, SE PERDIÓ, NI MODOS…

Tienen razón Manuel Velasco Coello, y Mario Carlos Culebro y Manuel Velasco Coello, secretario de gobierno y gobernador de esta entidad, respectivamente cuando dicen que la contienda electoral quedo atrás, es muy fácil decir eso, pero los que tomaron parte en esa elección están que no los calienta el sol, porque invirtieron su paguita pensando que iban a ganar, empero, el tiro les salió por la culata, unos hablan de efecto AMLO, otros de la estrategia de 6 de 6, y otros más le atribuyen a su derrota el fraude, lo que sea y como sea perdieron, ahí están los resultados a la vista de todos y el numero uno y el dos nada de culpa tienen porque al final de cunetas todos tuvieron oportunidad de hacer lo que a su alcance estuviera, si bien es cierto que el Peje es un figura que atrae, también es cierto que hubieron lugares en donde se vio la mano negra y por eso los bailaron pero como dijo la Tía Nisha de Huehuetan, ya ni llorar es bueno, inconsistencia, compra de votos, relleno d urnas, efector Peje, 6 de 6, lo que sea, no supieron manejar su lesión los ex candidatos del verde y demás partidos, ahora hay que asimilar la derrota y seguir su vida cotidiana, pero por favor, buscar culpables a estas alturas no tiene caso, lo que si el IEPC debería respetar la voluntad del pueblo donde MORENA no logro su objetivo casos como el de Mapastepec, Donde Amando Espinoza del Partido Chiapas Unidos logro ganar la lección por un margen de por le menos 160 votos, ahí el IEPC debe respetar, porque de lo contrario no estaría actuando con justicia, empero, cada quien con su cada cual, solo les decimos que han quedado muchos resentidos, con odio y rencor hacia tú ya sabes quién…sin comentarios

PEÑA NIETO ACTUÓ CON RESPONSABILIDAD: AMLO

Luego de culminar su primera reunión con el presidente Enrique Peña Nieto, el presidente electo de nuestro país Andrés Manuel López Obrador, dio un mensaje político a la nación donde señalo que en el pasado proceso electoral del 1º de julio el presidente Peña Nieto fue muy respetuoso al no tomar parte, al no meter las manos para empañar el proceso electoral, porque en otros años, subrayo- el país ha padecido de ese intervencionismo faccioso que no corresponde a sistemas políticos democráticos. Pausadamente, característico en el Peje, adujo, tengo que reconocer que en este proceso electoral el presidente Peña actuó con respeto y las elecciones fueron en lo general libres y limpias, López Obrador, también informo a los medios de comunicación que entre los temas que también abordó con Peña, fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y la reforma energética.

También tocaron el presupuesto de 2019 y la seguridad. De igual forma el presidente lectora adujo que acordaron con Peña Nieto, iniciar el proceso de transición una vez que el Tribunal Electoral emita el fallo y nombre presidente electo. Porque mientras no exista el reconocimiento legal, acoto, López Obrador, no podrían establecer una relación institucional, por eso les digo, “Seremos respetuoso de las formas, porque la forma es fondo. No hay que precipitarse”…ver para comentar

LETRAS MAYÚSCULAS NEGRITAS…

Hay que reconocer que, merecidamente logro ganar, contra viento y mareas demostrando un auténtico liderazgo el Jaguar Negro, el famoso ERA, quien inició una guerra de rebeldía contra la federación que lo menosprecio, al grado de renunciar a lo que fue su partido el hoy agonizante y moribundo Verde Ecologista, los pocos que lo siguieron tienen su recompensa Juna Pablo Montes de Oca entre otros, enhorabuena para ambos…sin comentarios… amigo lector por hoy hasta aquí la dejamos, ya saben que en: linotipeando6310@hotmail.com estamos recibiendo todos sus comentarios, mentadas, aunque esas mentadas no sean de mentas precisamente, tips, opiniones y datos, no recibimos anónimos porque eso es de cobardes, por eso escribimos esta columna con nuestro nombre dando la cara siempre…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK

