1 de Septiembre de 2017

La Feria

Sr. López

Pleito perdido

Hay momentos en los que resta sólo decir algo bien dicho para salvar la facha, ponerle estilo y dejar que pase lo que haya de pasar. Las hay trepidantes: “Sé que ha venido a matarme. ¡Póngase sereno y apunte bien! ¡Va a matar a un hombre!”, dijo el Che Guevara al nervioso soldado que entró a su celda a eso, a matarlo (bueno, sería cierto solo si el soldado hubiera salido a contarlo, vaya usted a saber, pero es lo de menos: hay inventos que son mejores que la verdad). Beethoven en artículo de muerte, exclamó: “Aplaudan amigos, la comedia ha terminado”… bueno es mejor que no decir nada o exclamar ¡demanden al médico! A este menda le gusta -si del momento de morir se trata- lo que le contestó Voltaire al cura que le fue a decir que renunciara a Satanás: “Mi buen hombre, este no es momento de hacer enemigos”.

Acomoda la de Beethoven (“La comedia ha terminado”):

México ofrece ayuda al estado de Texas por lo del huracán, el Trump le agradece la oferta… a Justin Trudeau, Primer Ministro del Canadá; y se filtra a prensa que hoy puede ser el día en que el Trump cancele el programa DACA que permite a cerca de 800 mil estudiantes, llegados a los EUA siendo menores de edad -hijos de inmigrantes ilegales- continuar allá sus estudios. No da las gracias, pero endurece su política racista (que eso es, porque apunta a los latinos, los árabes, los que no sean blanquitos, para que me entienda).

En cambio, dirá un ingenuo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, en conferencia de prensa de antier, dijo que sí aceptará la ayuda que el gobierno de México ofreció el fin de semana y que “su vecino del sur enviará vehículos, barcos y víveres”… sí, pero un “gracias” no hubiera estado de más… bueno pero, la embajadora del tío Sam en México, la señora Roberta Jacobson, sí dijo que muchas gracias, el 29 de agosto; ahí tiene y lo que es más:

El jefe del Departamento de Estado yanqui, Rex Tillerson, al recibir el domingo pasado en la Casa Blanca a nuestro canciller, Luis Videgaray, también agradeció, y hasta dijo: -“Es muy generoso de parte de México ofrecer su ayuda en momentos tan difíciles para nuestros ciudadanos en Texas y ahora también en Louisiana” –y nuestro Canciller, respondió: -“Somos vecinos y somos amigos, y eso es lo que los amigos hacen”… mmm: sí somos vecinos, pero no, no somos amigos.

El gobernador de Texas, el tal Abbott, es un declarado enemigo de los migrantes latinoamericanos. Es el primer Gobernador de los EUA en apoyar la revancha propuesta por Trump contra las “ciudades santuarios”, y el 1º de febrero de este año, les empezó a quitar fondos estatales; también es Texas el estado en que se aprobó la ley SB4 contra los inmigrantes que permite a los agentes de policía decidir “en forma individual y por sus sentimientos personales, si deben pedir papeles a una persona detenida por cualquier razón” (o sea, por su color de piel, de pelo, de ojos… si parece latinoamericano, pues).

Texas y Abbott no están solos, medidas similares antiinmigrantes están promoviendo o aplicando en Arizona, Arkansas, Pennsylvania, Michigan, Utah, Indiana, Georgia, Alabama y Carolina de Sur; aunque también sea cierto que al menos 20 estados de ese país han rechazado abiertamente cualquier apoyo a las locuras del Trump y los que piensan como él (es un decir).

Pero que son nuestros amigos, es llevar muy lejos el optimismo: no lo son. El pasado 29 de junio la Cámara de Representantes del Congreso yanqui, aprobó la Ley Davis-Oliver, que es un paquete de medidas antiinmigrantes que fija castigos mayores -sic-, contra indocumentados reincidentes y corta los fondos a las “ciudades santuario” (las que se oponen a andar correteando gente por su color de pellejo), que rechacen cooperar con autoridades federales. Ley que, por cierto, incluye formar la “Fuerza de Deportación”, que para abrir boca autoriza contratación de 12,500 agentes federales de inmigración armados. Qué amistosos.

Nuestras autoridades apenas hicieron bien en ofrecer (y dar) ayuda a la gente de Texas que está en remojo. Son gente.

A lo que nuestras autoridades no tienen derecho es a hablar a nombre de 130 millones de mexicanos y decir al gobierno yanqui que somos amigos. No somos amigos del gobierno yanqui. Nunca lo hemos sido, ni nos quieren de amigos. Es un cuento casi burla que empezó con el “Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos Mexicanos”, que es el nombre oficial de los papeles que México firmó (invadido por el ejército yanqui), cediendo más de la mitad de nuestro territorio… tratado de paz, amistad… no, no somos amigos. Los actuales hechos lo prueban (y los anteriores también, que el muro ni siquiera es idea del Trump, que lo empezó el “amigo” Bill Clinton en 1994; lo siguió construyendo otro “amigo”, el Bush hijo; y el otro “amigo”, Obama, invirtió un dineral en “vallas virtuales”, pero vallas al fin).

Otra cosa muy diferente es la gente. Hay de todo. Y otra cosa que es todavía más diferente es la realidad: en territorio yanqui ya viven 55.2 millones de personas de origen latinoamericano (dato del Pew Research Center, publicado por la BBC el 15 de marzo de 2016), 17% del total de habitantes de los EUA (¡17%!), y de ese total, al menos 25.4 millones están registrados para votar en las elecciones de allá (o sea, legalitos). El 63% de los “latinos” son de origen mexicano.

Pero con un detalle: el índice de fecundidad en los EUA es del 1.84%, inferior al mínimo que mantiene estable la pirámide poblacional que, los que dicen que saben, dicen que es el 2.1% (para que no mueran más de los que nacen)… nada más que el índice de fertilidad de la población “latina” es el 2.4% (130.4% superior al promedio del país). ¡Ajúa!

La Oficina del Censo del gobierno yanqui proyecta que los blancos (no hispanos) ya no serán la mayoría de la población dentro de 27 años. Los blancos sajones envejecen. Los Latinos se reproducen, se reproducen, se reproducen…

El Trump y secuaces, por tan noble vía, tienen el pleito perdido.

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

INE, “canillas” de gelatina

Se supone que el gran reto de las autoridades electorales (llámese Instituto Nacional Electoral y organismos electorales de los estados, IEPC en Chiapas) es recobrar la credibilidad de la población mexicana.

Cada que se aproxima una elección surge entre los habitantes una vieja sospecha de que, como en el box, todo está arreglado para que haya determinado ganador.

Después de la última elección presidencial, el entonces IFE, fue duramente cuestionado porque Andrés Manuel López Obrador nunca aceptó la derrota y le declaró la guerra a las instituciones. Él alegó fraude y mucha gente le creyó.

Se dijo entonces que el reto del renovado Instituto Nacional Electoral, producto de la Reforma Electoral de 2014, sería recobrar la confianza de los mexicanos en las autoridades electorales. Tantito peor en Chiapas, donde los ex integrantes del anterior IEPC cometieron una serie de pifias que casi los puso con un pie en la cárcel.

INE AL TEPJF: NO ME AYUDES COMPADRE

Pese a toda esta necesidad de credibilidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pegó tremendo golpe a las canillas del INE en los últimos días.

Con votación dividida, echó abajo los lineamientos de “cancha pareja” emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE), quien, aparentemente pretendía regular toda la propaganda electoral que muchas veces se presenta disfrazada.

El Tribunal argumentó que el INE se excedió en sus atribuciones e invadió facultades del Poder Legislativo.

Regular la propaganda electoral, propaganda gubernamental e informes de labores de los funcionarios públicos constituye una facultad exclusiva del Congreso, determinaron los magistrados, quienes echaron para abajo la regla emitida por el INE el 20 de julio pasado.

El INE pretendía, como han defendido personajes como Luis Carlos Ugalde, ex presidente del desaparecido IFE, controlar los excesos de funcionarios públicos que se publicitan antes e incluso durante los procesos electorales.

Hay analistas que consideran que no tendría por qué regularse que los funcionarios “hagan campaña” estando en sus cargos, sino más bien, vigilar de dónde provienen los recursos que utilizan para tales acciones.

Según información de El Universal, cinco de siete magistrados avalaron los argumentos presentados por los partidos PRI, PRD, PVEM, MC y PES. Por otro lado, desecharon otros recursos que habían promovido gobiernos estatales, incluso algunas televisoras, quienes habrían perdido jugosas ganancias con la medida del INE.

Así que a partir del 8 de septiembre, cuando ya comience el proceso electoral del próximo año, sálvese quien pueda. Se calcula que en los tiempos oficiales se lanzarán más de 30 millones de spots en radio y televisión, a los cuales habrá que sumar todo los que “compren” los partidos políticos, precandidatos y luego candidatos.

Súmele, todavía peor, que estaremos repletos de anuncios espectaculares y anuncios en redes sociales y en infinidad de páginas de Internet.

¿REDUCIR LA LANA A LOS PARTIDOS?

Un diputado independiente de Jalisco, de apellido Kumamoto, por cierto, dicen que de sangre chiapaneca, ha metido en predicamentos a los partidos políticos porque podría lograr que sus prerrogativas sean reducidas hasta en un 50 por ciento.

Hace unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la llamada ley #SinVotoNoHayDinero o ley Kumamoto que fue publicada por el Congreso de Jalisco el 2 de junio pasado.

Con la legislación se regula, por primera vez en un estado de la República, la forma en que se otorgan recursos públicos a los partidos políticos cuando es año electoral o no lo es; sin embargo, esto también abre la puerta a que otros estados sigan el “buen ejemplo”.

La modificación, a propuesta del diputado independiente Pedro Kumamoto, establece que durante años no electorales, el cálculo de los recursos que recibirán los partidos políticos se realizará multiplicando el número de electores en el padrón por 20% del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

En la Constitución Federal se indica que el monto que otorga el Instituto Nacional Electoral a los partidos se calcula multiplicando a los electores del padrón por 65% de la UMA. Veremos y diremos…

Café Avenida

Gabriela Figueroa

Despedimos al octavo mes del año, con la noticia de que Gloria Luna Ruiz, presento su renuncia irrevocable al cargo que ostentaba como Secretaria Municipal de la alcaldía capitalina.

RENUNCIA IRREVOCABLE.

En lo que fue su último evento público como Secretaria General del Ayuntamiento en la reinauguración del Mercado San Juan de esta Ciudad, aprovecho para despedirse de los locatarios quienes siempre le brindaron su confianza.

Así mismo después de dicho acto y debido a la expedita salida del ayuntamiento, mediante redes sociales dio suficientes explicaciones del porqué del hecho que se suscitó tan sorpresivamente.

ADIÓS A GLORIA LUNA.

En tan solo dos minutos con veinte segundos Gloria Luna Ruiz determino: “Hola amigos, hoy tome una decisión muy importante que quiero compartirles, acabo de presentar mi renuncia, al cargo de secretaria general de ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, con carácter de irrevocable, muchos de ustedes recordarán que hace algunas semanas, el IEPC, me aplico una sanción, por el grave pecado de haber concedido una entrevista, a partir de esa sanción, me quedó claro, que soy muy incómoda para algunos, y por eso, el día de hoy he decidido, dejar el cargo, me voy y me voy muy contenta, por haber conocido las entrañas de la administración municipal, de saber que existen grandes amenazas y debilidades, pero también áreas de oportunidad y fortalezas, de haber recorrido sin descanso muchas colonias y de haber convivido y estado con las personas en el lugar en que lo necesitaban, agradezco a todas las personas desde dentro y fuera del ayuntamiento que me ofrecieron su amistad, también a mis compañeros de trabajo, que sin descanso y con paciencia dedicaron todo su esfuerzo y todo su talento para hacer un buen trabajo, pero sobretodo, a los miles y miles de personas que durante el golpeteo político al que fui sometida, me ofrecieron su solidaridad y cariño, quiero decirles una cosa; esto no termina aquí al contrario, me siento con gran vigor con mucha fuerza para seguir trabajando por ese gran Tuxtla que anhelamos, una ciudad capital, que este a la altura de las grandes ciudades del país, nada ni nadie, me va a detener y de hoy en adelante quiero decirles que seguiré pendiente de todos ustedes, que estaré en las redes sociales, que estaré en el teléfono, pero sobretodo personalmente como me ha gustado estar.”

Seguramente tendremos noticas pronto, ya que su salida obedece a que será la candidata de su partido Acción Nacional al Ayuntamiento Tuxtleco en el proceso electoral venidero, y como ella misma dijo “esto no termina aquí”, por lo que seguramente seguirá trabajando por el Tuxtla que anhela, ya que no se va por la puerta de atrás si no por un mejor proyecto para Tuxtla.

ENTRA AL QUITE

Y precisamente cuando faltan 16 meses para que culmine la administración municipal, la que desempeñara el cargo de Secretaria Municipal, aprobado por el cabildo en pleno es Magda Elizabeth Jan Argüello a quien el presidente municipal Fernando Castellanos Cal y Mayor, le tomó protesta de ley y debido a su vasta experiencia se espera continuar con el trabajo que se realiza desde la Secretaría General, la cual hasta ahora ha logrado gestionar diversos programas, así como apoyar y representar al presidente municipal en sus funciones.

Finalmente: “Propuse una reforma al artículo 123 constitucional para incorporar a todos los policías municipales del país al régimen de seguridad social del ISSSTE” lo dijo Emilio Salazar Farías. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

Chismorreo Político

Armando Chacón

Hoy entregarán el V Informe de Gobierno de EPN

Comenzamos…….El Segundo Informe del Presidente del Poder Legislativo de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, realizado el pasado miércoles en el Centro de Convenciones de la capital chiapaneca, sirvió para que el también dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), demostrara que con sus acciones se ha ganado la confianza de todos los sectores de la sociedad. De toda la geografía chiapaneca llegaron empresarios, políticos, organizaciones sociales, editores y comunicadores para escuchar el informe que rindió de una manera amena, sin poses y sin necesidad de leer un guion. En este importante evento y como en todos los actos de Eduardo Ramírez Aguilar, lo que se destaca es el contacto que tiene con la gente, no tuvo que recurrir a un pódium para llamar la atención de los que estaban presentes, fue una tarima tipo pasarela, la que le utilizó para explicar, sin muchos argumentos, las acciones que ha realizado en el Congreso del Estado. Una realidad es que actualmente todos los sectores sociales han presentado propuestas, sus necesidades, sus inquietudes y han sido escuchados y tomados en cuenta por el Presidente del Poder Legislativo, por eso las leyes que han sido aprobadas son para beneficio ciudadano. Reformas tan importantes como la Ley de Adquisiciones que como afirmó Ramírez Aguilar, “lo que el gobierno gaste, aquí se quede”, lo que significa que ya no deben de venir empresarios de la construcción y prestadores de servicios de otros lugares y llevarse los recursos que deberían de servir para mejorar la economía chiapaneca; dijo también que “Estoy convencido que el problema del país no es la corrupción, sino la impunidad”. Otro tema importante que tocó ERA es la iniciativa de tener Gobiernos de Coalición, para poder tener un Estado más democrático, se tiene que abrir paso a la pluralidad y al equilibrio de las fuerzas políticas; la Ley en materia de genero para que el gabinete del próximo sexenio este compuesto equitativamente, 50 por ciento mujeres y la otra mitad hombres; la nueva Ley de turismo; las Reformas en materia de seguridad que están consideradas en las Reformas a nuestra Constitución se debe a que fueron escuchadas y tomadas en cuenta las voces ciudadanas, porque ahora “Chiapas habla”, dijo el Presidente del Poder Legislativo y concluyó: “Si el cambio empieza con uno mismo, tendremos una sociedad diferente”. ….Continuamos……Hoy inicia el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, el último tramo de su administración y el más difícil, el sexto año, la recta final. Sus propios amigos, la mayoría de sus colaboradores, los que lo han ensalzado desde que era gobernador del Estado de México, lo comenzarán a dejar solo y se irán a elogiar al que será el candidato oficial a ocupar la residencia de Los Pinos. Hoy el Secretario de Gobernación, Osorio Chong, entregará en San Lázaro los libros donde está plasmado el estado actual que guarda la administración pública federal, mañana el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en Palacio Nacional acompañado de gobernadores, de líderes de partidos políticos, de empresarios, de organizaciones, de sus colaboradores, de embajadores, de legisladores de las Cámaras baja y alta, de invitados especiales, pronunciará un mensaje a la nación, ese mensaje hay que entenderlo muy bien, porque tendrá varios destinatarios….Terminamos…Rutilio Escandón Cadenas afirma que los espectaculares donde aparece su imagen, no los mandó a elaborar, esas de repente aparecieron en lugares visibles coincidiendo con el informe que presentó ante el pleno del Congreso del Estado. Las denuncias ciudadanas fueron las que alertaron al Presidente del Poder Judicial y envió a que se quitaran y destruyeran, esto significa dice Escandón Cadenas, “que existe una campaña dolosa y mal intencionada en mi contra”. Esa publicidad que ha sido colocada por las noches, no solamente está afectando la imagen de Rutilio, sino también la imagen del Poder Judicial. De esa manera no se fortalece la democracia……

Comentario Zeta

Por Carlos Z. Cadena

En Chiapas se pide que se denuncie la corrupción en Oficialías del Registro Civil que exijan “Mochadas”.

La Directora del Registro Civil en Chiapas, Flor de María Coello, desde Tapachula, exhortó a la población a denunciar de manera formal a funcionarios de la dependencia que soliciten “mochadas” para realizar trámites, esto ante las constantes denuncias publicadas en redes sociales contra los encargados de las oficialías en los municipios del Soconusco

Y es que existen denuncias contra oficialías de Unión Juárez, Cacahoatán y Suchiate, quienes se evidencia por cobro excesivo en trámites, por lo que pidió que la denuncia sea formal y ante la dirección estatal del registro civil en Chiapas, ya que no se pueden guiar de un reporte en redes sociales, el cual carece de pruebas para realizar la investigación y sancionar.

Entrevistada por la agencia Intermedios, que quien sea afectado por algún abuso o mala práctica de los oficiales del registro civil en general debe enviar su queja formal, donde expongan el trámite que fueron a hacer, así como los cobros que les hacen y agregar copia de su credencial de elector para que se pueda actuar con inmediatez.

“Hoy no tenemos pruebas contundentes para actuar, pues no es nada más que me llaman de forma anónima o que suban la queja en el Facebook, así ni la fiscalía de justicia podría hacer algo, deben tener denuncia de una persona que señale directamente el abuso”, abundó.

Detalló que ha instruido a cada uno de sus representantes de oficialías, que se conduzcan con respeto a la población pero sobre todo con honestidad, pues en caso de que de manera formal se tenga la queja se actuara conforme a derecho y no se solapará a nadie.

La ciudadanización del poder Legislativo en Chiapas: Eduardo Ramírez

El Presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, ante miles de personas, rindió su Segundo Informe de Actividades, en donde destacó que el gran líder y protagonista de este trabajo legislativo fue la ciudadanía chiapaneca. Ramírez, decidió que en esta Legislatura Chiapas hablara; es decir darle voz a la gente para que plantara no sólo sus necesidades y preocupaciones, sino también sus aspiraciones y sus sueños, de tal manera que todos se vieran reflejados en este nuevo Marco Jurídico, ahora, más ciudadano.

Por ello en esta Legislatura se llevaron a cabo un sinnúmero de foros ciudadanos, ejercicio democrático celebrado en cada región del estado, con la finalidad de empoderar a los sectores y hacerlos parte en la creación y modificación de nuestras leyes. De todo este trabajo legislativo destacó la iniciativa de los Gobiernos de Coalición, lo que significa abrir paso a la pluralidad y al equilibrio de fuerzas políticas, en la toma de desiciones del Gobierno entrante, para hacer un Estado más democrático.

Otra de las acciones importantes –dijo Ramírez- fue la implementación en Chiapas del Sistema Estatal Anticorrupción, que garantiza a los ciudadanos ser vigias del uso de los recursos públicos. “Estoy convencido que el problema del país no es la corrupción, sino la impunidad”.

Eduardo Ramírez hizo suya la causa de muchos empresarios, quienes reclamaban que el gasto público no fuera a parar a empresas foráneas, por ello impulsó la reforma a la Ley de Adquisiciones acuñando el lema “que lo aquí se gaste, aquí se quede”. En torno a una de las preocupaciones de la ciudadanía, como es el empleo, habló de La Ley de Zonas Económicas Especiales, la cual otorgará estímulos fiscales a empresas, lo que originará mayores inversiones, generación de empleos y por ende mayor derrama económica en el estado.

Así también, en este tenor, La ley de Obra Pública, aún pendiente por votarse en el Congreso Local, la cual garantizará que los recursos en materia de infraestructura sean para las empresas chiapanecas.

Convencido en el orden y la legalidad, Ramírez presentó reformas al Código Penal del Estado de Chiapas, donde se agravan al doble las penas en aquellos delitos que afectan a la población como el robo a transeúnte y a casa habitación.

Como mensaje final, Ramírez manifestó que cree en un cambio, pero no del poder, de las instituciones o de los partidos; sino cree en el cambio que viene de abajo, de la sociedad, de los ciudadanos. Así las cosas.

En Tapachula, ciudadanos exigen al INE, sanciones enérgicas por actos anticipados de Campaña.

En un escenario sin precedente en Tapachula, y enarbolando la transparencia y el “Piso Parejo” para el próximo escenario electoral, sectores sociales marcharon de manera pacífica hacia las oficinas la 12 junta distrital del Instituto Nacional Electoral (INE), para exigir sanciones enérgicas para los políticos ante los actos anticipados de campaña que realizan, tanto en eventos masivos como la colocación de espectaculares por todos los municipios.

En representación de los manifestantes y dirigente del coordinadora de organizaciones transportistas de la costa, soconusco y frontera, Juan Carlos Domínguez Cancino afirmó que el INE no debe ser omiso ante la violación de las leyes electorales del país, ya que la mayoría de los políticos se han adelantado a los tiempos estipulados, con el fin de publicitar su imagen. Dijo que los informes legislativos y eventos oficiales no son más que una simulación y un engaño para la sociedad, ya que como se acercan el año electoral buscan ocupar otros cargos, por ello la autoridad deben actuar y sancionar ante las millonarias cantidades que derrochan para publicitarse.

Aunque no realizó señalamientos directos, señaló que es notorio la existencia de legisladores que quieren gobernar la entidad, sin que hayan justificado primeramente su trabajo de gestión pero sobre todo mejorar la situación económica debido a que el país atraviesa por una difícil crisis financiera por lo que en términos generales la sociedad se está cansada de mentira.

Detalló que los diputados de Tapachula, como Samuel Chacón Morales, Viridiana Figueroa, Rubén Peñaloza, Isabel Villers, Alejandra Cruz Toledo, Rosalinda Orozco Villatoro, no han hecho nada por sus representados, situación que molesta a los ciudadanos, y que sin duda serán castigados si quieren contender por un puesto.

Finalizó diciendo “Los diputados saben del trabajo que han hecho y que quizá ha sido mucho, pero es solo para ellos, es decir beneficios personales y familiares más no para el pueblo que ya está harto de sus mentiras, por lo que pedimos al árbitro electoral intervenga e imponga sanciones”.

Estrategias policiales contra Marasavatruchas.- A través de la mesa de seguridad “Soconusco” y por instrucción del gobernador del estado, se refuerzan las acciones y operativos contra las pandillas, principalmente en los municipios considerados focos rojos en esta región, como son Tapachula, Huixtla y Suchiate. El Subsecretario de Gobierno en el Soconusco, Alfredo Lugardo López, afirmó que se ha podido disminuir considerablemente la inseguridad en la región, ya que a través de las mesas de trabajo se pudieron diseñar estrategias que permitirán combatir a la delincuencia común. Dijo que con las detenciones que se han logrado en materia de pandillerismo en los tres municipios con mayor presencia o relación con la mara salvatrucha, se ha logrado disminuir los índices delictivos, toda que estos grupos tienen conexión en el robo a transeúntes, a casa habitación y a negocios. Así las cosas.

