LA FERIA

Sr. López

Que Dios se los pague.

Contaban de una tía (Elena) que este junta palabras no conoció, que allá en la Toluca de los años 30s del siglo pasado, recién casada enviudó y después supo que estaba embarazada. Que como se casó sin permiso de su papá (eran los tiempos), el viejo no fue a la boda, ni al funeral del fugaz yerno, ni al bautizo de su nieta (Elenita), ni quiso ayudar a su hija. Como era un político influyente y ricote de entonces, le hicieron segunda todos en la familia y dejaron sola a la chamaca recién parida. Con lo poquito que su mamá pudo darle (a escondidas del papá), se mantuvo a flote, se puso a vender atole y tamales en un zaguán, luego comidas en un tablón en plena calle, hasta que acabó siendo rica sirviendo banquetes de postín (pero muy rica). También contaban de esa tía Elena que cuando alguno de la familia la buscaba o le pedía apoyo económico, contestaba: -¿Y dónde estabas cuando vendía yo atole en un zaguán? –¡híjole!, pero tenía razón.

El terremoto fue el jueves 7 de septiembre a las 23:49 horas. Remeció medio país pero los daños se concentran en Oaxaca y Chiapas. Hay cerca de cien fallecidos, miles de casas dañadas y muchísimos damnificados. Van más de mil réplicas.

El mundo se estremece ante la magnitud del sismo y sus consecuencias:

El portavoz del secretario general de la ONU, anunció su disposición de proporcionar ayuda a México.

La Unión Europea por conducto de la Comisión Europea de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, anuncia que “está lista para ayudar a México en estos momentos de necesidad”.

El secretario de Estado de los EUA, Rex Tillerson, declaró que “está dispuesto a ayudar a nuestros vecinos de México en este momento difícil” y manifestó sus “condolencias por las pérdidas humanas y la devastación causada por el terremoto en México y el huracán Katia”.

Desde Venezuela, Nicolás Maduro ofreció “todo el apoyo”. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, envió un mensaje al nuestro: “cuente con nosotros”. El presidente de Bolivia, Evo Morales, manda recado: están listos para ayudar. El de españa, Mariano Rajoy, en un telegrama nos hace saber que sienten la desgracia como propia. Justin Trudeau, nos dice “Canadá está listo para ayudar”. Desde Chile, Michelle Bachelet ofrece su colaboración “en lo que necesiten”. Y más, muchos más, de todas partes y el “hashtag” #PrayForMexico (recen por México), es tendencia mundial y Facebook activó su herramienta “Safety Check”, como herramienta para ofrecer ayuda a los miles de afectados.

Bueno, se agradece.

Por lo pronto y hasta ahorita parece que no hace falta molestar al vecindario global… pero no por mérito de nuestros diputados federales que ofrecieron donar un día -UNO- de dieta para los damnificados, lo que sumaría (si lo dan), poco menos de 5 millones (cada diputado gana al mes arribita de 160 mil pesos; si donaran una quincena de sueldo, serían 40 millones… no, ellos van a dar un día nomás); bueno, entonces, que donaran su “apoyo para despensa” -¡oh!, sí, la patria les paga el súper-: serían 16.7 millones. ¡No!: un día. Y los senadores abrieron una cuenta bancara para recibir donativos de todos nosotros… de veras.

También extraña el silencio de algunos que tienen capacidad de convocatoria y que sobradamente han probado que saben organizar a la gente, el Pejehová por ejemplo, quien desde España, donde estaba el viernes, hizo un minuto de silencio por los damnificados (¡ah… bueno!); uno hubiera imaginado que convocaría a sus huestes a organizar brigadas de rescate, con orden de ponerse de inmediato a las órdenes de nuestro ejército; que haría un llamado a todos los partidos políticos a donar el 10% de sus participaciones, que este año el suyo -de él- recibe de parte de todos nosotros, 400 millones; el PRI, 1,034; el PAN, 791; el PRD, 477; y entre todos se embolsan 4,138 millones de pesos; el 10% serían 413.8 que de algo servirían.

Hay otros que no han abierto el pico. Los líderes de la CNTE que se pintan solos para mover gente, deberían estar decretando una tregua indefinida en su lucha y poniendo cuadrillas de maestros a coordinarse con nuestros militares, para lo que se ofrezca. El subcomediante Marcos ya podría soltar alguna de sus geniales ocurrencias; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por fin serviría de algo si donara un 10% de los 1,262 millones que este año tiene para sus muy petacones sueldos; la Suprema Corte… esa no, esa que no se quite nada de sueldo (andan arriba de 330 mil mensuales), pero que dieran nada más el importe de su partida de “alimentación”, que son 15 milloncitos (inapetentes no son).

Ya en estas, bien podría el Presidente de la república decretar por sus puros calzones, un 10% de decremento a los sueldos de los 1,396 mandos superiores de su gobierno (sin la Defensa Nacional ni Marina), que este año suman la bonita cantidad de un billón 824 millones 969 mil 310 pesos (sueldos de directores generales para arriba), lo que daría algo más de 100 mil millones… para hacerle a cada damnificado su casa blanca.

Por cierto: Banorte anunció que durante tres semanas va a donar un peso (UNO), por cada peso que la gente done en una cuenta de ellos (al que dé mil le dan recibo ¡deducible de impuestos!). Un peso… la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, reportó que en 2016, los bancos ganaron 107 mil millones, nada más BBVA Bancomer tuvo de utilidad neta 33,311 millones. Y no van a dar ni el peso de Banorte.

Por eso, porque ya sabemos cómo son, la gente se pone a llevar comida y pañales a los centros de acopio; no debería hacer falta, no hace falta, no es dinero lo escaso en este país, sino otra cosa que no queremos ver: somos un país invertebrado, fracturado, por eso es la inmensa desigualdad, por eso la reconstrucción es la reposición del estatus anterior: la miseria.

Nada más piense: en 2016, la cadena de tiendas Walmart -solo en México- tuvo utilidades netas por 33,352 millones de pesos (91 millones por día)… una despensa por favor, por favorcito, y que Dios se los pague.

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

Cuando la pose sale sobrando

Un hombre se hizo famoso la misma noche del terremoto de 8.2 grados Richter que sacudió a Oaxaca y a Chiapas. Se trata de Ángel Sánchez Santiago.

El herrero, quien labora en la casa de sus suegros, “rescató” una bandera y la sembró entre los escombros del palacio municipal de Juchitán, Oaxaca, uno de los lugares más afectados por el temblor que, dicen, ha sido uno de los más potentes en los últimos 100 años.

“La noticia le llegó el viernes como a las siete de la noche. Estaba de visita en casa de su papá. ¡Ya eres famoso! Estás en todos los noticieros de la televisión de Estados Unidos por tu acto de heroísmo, le dijo por teléfono su hermano Adán, desde San Diego, California, donde reside desde hace 25 años”, dice la crónica de El Universal, una de las tantas que han relatado la historia de este hombre.

—”¿Cómo?”, preguntó Ángel Sánchez Santiago— Prosigue la crónica, en la cual se relata que este juchiteco en ningún momento se propuso volverse famoso esa noche en la que todos creímos que sería una tragedia igual o peor a la del terremoto de 1985, fecha que estamos por recordar.

No fue necesaria la pose para que Don Ángel Sánchez, quien ha concedido varias entrevistas con mucha paciencia, se convirtiera en una especie de héroe ciudadano en momentos de crisis.

Dice que ni siquiera supo que alguien estaba guardando en video el momento que, en poco tiempo se convirtió en viral, en otro fenómeno más de las llamadas “redes sociales”.

“Cuando terminó de temblar y vi que toda mi familia estaba bien en el patio de la casa, tomé la decisión de visitar a mis hijas Angelita y Teresa, que ya están casadas. En el camino comprendí la magnitud de la tragedia. Me encontré con casas desplomadas, la gente llorando. En un callejón una mujer lloraba y gritaba: ¡Mi mamá murió!”, contó a El Universal.

“Muchos ‘dicen que fue un acto heroico, pero lo único que hice fue levantarla del suelo. Tomé la bandera con mucho cariño y al voltear me encontré un palo de madera, la até en sus dos extremos y la sembré entre los escombros porque pensé que mi bandera mexicana no puede estar tirada en el suelo y tampoco mi pueblo puede estar de rodillas frente a esta desgracia” relató el hombre que ha aparecido en muchos noticieros de televisión, desde el día que comenzó el recuento de los daños de un terremoto que ha tenido más de mil réplicas.

Don Ángel Sánchez nos confirma que, cuando se quiere ayudar por ayudar, no hay poses, no hay un interés por sobresalir, por protagonizar. Es un buen ejemplo que deberíamos todos seguir, en particular, la clase política que se desvive por quedar bien, especialmente en tiempos electoreros.

CALLAN A AURELIO NUÑO EN OAXACA

Dicen que la burra no era arisca, la hicieron. Eso parece estar pasando en esta etapa de crisis por el terremoto que tuvo como epicentro las costas frente a Chiapas y Oaxaca.

La gente está “al tentar” y no confía de todo aquel que ofrece ayuda. Supone que no todos están dispuestos a solidarizarse por el gusto de hacerlo, sino por un interés.

Ayer en Oaxaca, un grupo de juchitecos, mientras el secretario de Educación, Aurelio Nuño, intentaba dar un discurso con motivo del inicio de la reconstrucción de una escuela (el Centro Escolar de Juchitán), le mandaron callar.

Le alzaron la voz y comenzaron a exigir un censo real, casa por casa. El titular de Educación pidió que le dejaran hablar, pero los ciudadanos enardecidos simplemente no entendían razones.

Tuvo que intervenir el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, para calmar las aguas y pedir la palabra para Aurelio Nuño, quien es un personaje no muy querido en México, especialmente desde su impulso a la llamada “Reforma Educativa”.

El reclamo de los juchitecos a Aurelio Nuño es pequeño; sin embargo, es un claro ejemplo de que la población ya no está dispuesta a quedarse callada y que, como siempre ocurre, le tomen el pelo o le den atole con el dedo. Ya está, también, cansada de tanta pose. Cuando de verdad se quiere ayudar, no hace falta.

Escriba a:

cirocastillo@hotmail.com

Síganos en:

www.noticiasnvi.com

Café Avenida

Gabriela Figueroa

En un afán de reposicionarse políticamente, Rafael Alberto Camargo Vidal, exsecretario de Obras Públicas durante el Gobierno de Pablo Salazar y vinculado a unos de los fraudes más grandes en la historia del Sureste nacional, ha iniciado una serie de críticas a las acciones de Gobierno aprovechando la coyuntura de la tragedia nacional por el reciente sismo que ha provocado más de 90 muertes en el país.

A RÍO REVUELTO.

Este oportunismo político fue denunciado por habitantes de diversas regiones de la entidad, particularmente de la zona Norte del estado quienes dijeron cuando Camargo Vidal despachó como secretario de Obras, en una revancha política, desatendió las necesidades de los chiapanecos que no le habían dado el voto cuando intentó y fracasó acceder a una diputación federal.

En una denuncia pública, en voz de Ramiro Estrada, señalaron que el funcionario está atacando en redes sociales las acciones de Gobierno, pero también está mintiendo generando desconfianza ente la ciudadanía que de momento necesita ayuda, no divisionismo. “Nos abandonó a comunidades del Ejido Nueva Nicapa, en Pichucalco cuando se cayó el puente que lo comunica con la cabecera municipal. Nosotros lo conocemos, cuando llegó a Ixtapangajoya fue borracho y grosero a hacer campaña, por eso lo corrimos a pedradas y de ahí nos agarró coraje”, recordaron.

OPORTUNISMO POLÍTICO.

Finalmente explicaron que recientemente denunció que el edificio de la actual Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones tenía fisuras que ponían en riesgo a los trabajadores, a lo que las propias autoridades lo llamaron a constatar que estaba equivocado, según dictaminó un estudio técnico, pero cobardemente se negó; eso lo desnuda como un oportunista, puntualizaron.

Cabe recordar que en su momento, Rafael Alberto Camargo intentó acceder a una diputación federal, sin embargo perdió en las urnas, por lo que en negociaciones políticas fue posicionado como Secretario de Obras en uno de los pasajes más oscuros del Sureste Nacional.

Y es que una vez en la Secretaría de Obras abiertamente señaló que no realizaría obras en las regiones donde no votaron por él, cuando aspiraba un escaño legislativo. Posteriormente, en la ejecución del Ejercicio Presupuestal fue sindicado de desvío de recursos en diversas obras, así como irregularidades en la remodelación del Estadio de Futbol Víctor Manuel Reina.

NEGOCIOS TURBIOS.

Además fue señalado por haber instalado estratégicamente como Director de Contratos y Concurso a Víctor Manuel Ovilla, por medio de quien se asignaron obra a empresas fraudulentas como VIMA.

La misma estrategia habría aplicado con su secretaria particular “Julianita” con quien a través de empresa Roca Construcciones obtuvieron diferentes contratos, manejando el recurso de FOSEG a discrecionalidad, adjudicándose contratos como: Bodega de Seguridad Pública en Tuxtla Gutiérrez, Juzgado de Cintalapa, DIF en acciones varias, además, a través del IMSS obtuvo contratos de la clínica 33 del IMSS en Tuxtla Gutiérrez ubicada sobre el Libramiento Norte, que no fue concluida y la obra fue cancelada por incumplimiento.

Finalmente fue cesado del cargo de secretario de obras por sindicarlo de desvío de recursos por el Huracán Stan, la remodelación del Estadio Víctor Manuel Reyna y acciones diversas en detrimento de los chiapanecos.

Finalmente: “Lo que es cierto es que en México, tenemos grandes capacidades para salir adelante”, lo dijo Miguel Ángel Osorio Chong. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

Í N D I C E . . .

Ruperto Portela Alvarado.

+ Terremotos, el enojo de la tierra.…

+ Funcionarios en busca de impunidad…

+ Comentarios al Margen…

GEA, LA QUE TIENE VIDA, CALOR Y MOVIMIENTO.

+ LO QUE LA MADRE TIERRA DA; NO LO OFRECE NADIE…

Los cantos de los pájaros callaron y el arrullo del viento y el mar, se hicieron en silencio; las piedras crujieron de dolor; la tierra y la naturaleza lloran, se espantan de la maldad del ser humano.

La adormilada tierra que descansaba su milenario sueño, hoy despierta de nuevo, sobresaltada porque la humanidad le molesta con su desprecio, con su desdén por mantenerla sana y su falta de respeto a GEA, la Madre que nos engendró.

Esta noche, GEA se levanta de manera abrupta con el estruendo y rugir de sus entrañas; llora y sus lágrimas inundan su rostro marchito por la modernidad, la industria; la avaricia que corrompe la mente y el corazón de quienes somos sus hijos pero que la hemos ido asesinando lentamente.

Cada vez más, la tierra derrama sus lágrimas, grita, llora y sopla su desaliento por el daño que le estamos haciendo. Se queja y mueve el universo porque la incredulidad de sus hijos, no les permiten saber, no quieren saber que GEA tiene alma, vida y corazón. Siente, resiente nuestro maltrato; tiene como nosotros, calor, frío y movimiento. Está viva.

Le dicen castigo de Dios a sus bruscos movimientos, a sus lágrimas que nos inundan y a sus bostezos que son huracanes que arrasan con montes, llanuras y vidas. Quizá sea una venganza, pero la de los “Anchos Pechos” que amamanta a los que somos de su creación, no tiene rencor, más bien su reacción es una defensa a sí misma o un acto reflejo del daño que le hemos infringido. Que le hemos ocasionado por nuestra irracionalidad y menosprecio a la tierra, a la naturaleza; a nosotros mismos que nos estamos destruyendo.

Por eso se abre la tierra, se inundan los llanuras, se desgarran las laderas y la Madre GEA tiempla de dolor. En su menstruación, su cambio climático; la menopausia o quizá una andropausia. Cualquiera que sea la razón, por la que la hemos provocado su destrucción, se resistirse a morir.

Todo es un caos. Ya no hay respeto por la tierra que nos da de comer; para vivir contra las inclemencias del tiempo, del clima, de las lluvias, de los terremotos. El medio ambiente es un discurso y la salud de nuestra Madre GEA está en un hospital sin medicinas, sin médicos. La tenemos anestesiada para conservarla el mayor tiempo posible, sin saber, sin entender que ya está en terapia intensiva.

Las reacciones de la tierra, de las que hemos sido testigos, nos llaman a la máxima alerta, porque si de esta salimos boyantes, puede ser que en las próximas manifestaciones de huracanes, inundaciones, terremotos y contaminación general, ¡ya no la contemos!.

Es esta una reflexión por las consecuencias del sismo de 8.2 grados Richter del pasado jueves 07 de septiembre de 2017 a las 11:49 horas, cuyas experiencias de terremotos como el del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México; el temblor de octubre de 1972 en Puebla; los huracanes de 1979 y 2005 –Herminia y Stan– en Chiapas, entre otros sucesos funestos, que no debemos olvidar, que debe ser una llamada a la conciencia para que nos preocupemos por el medio ambiente, la naturaleza y la vida de la tierra, Nuestra Madre GEA…

BLINDAJES, CON CARGOS DE ELECCIÓN…

El asunto de quienes andan movidísimos por alcanzar la candidatura al Gobierno del Estado de Chiapas está demasiado comentado y las conjeturas van en muchos sentidos, inclusive de que unos y otros que parecen ser los “tentados por la mano del que mece la cuna”, al final de cuentas solo lograrán premios de consolación. Y es un hecho porque solo uno de esos o dos si es que aplican la “Operación Ganar, Ganar” y se la juegan desde dos frentes, tendrán la oportunidad de sentarse en la “Silla del Tucán”.

Lo digo porque hay la perspectiva de que el PRI irá en amasiato –otra vez—con el Verde Ecologista más uno o los dos partidos de la oficialidad: “Podemos Mover a Chiapas” y “Chiapas Unidos”. Pero nadie puede descartar que uno de estos dos “parásitos” del erario público estatal, vaya en la farsa de elección con la “Alianza Ciudadana por México” del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, donde colocarán a más de dos o tres de los funcionarios incondicionales para “cubrir las espaldas” y/o, blindarse con un cargo de elección popular, como ya los mencioné en la columna de ayer.

Pero es tan obvia la razón por la que quieren acceder algunos funcionarios de este gobierno verde que no madura, que hasta el “Comandante Condorito”, JORGE LUIS LLAVEN ABARCA, Secretario de Seguridad Pública en el Estado, anda haciendo campaña en su natal Suchiapa, para ser candidato y alcalde de esa municipalidad.

Primero creó la Asociación Civil, “Súmate a una nueva ERA” que inmediatamente se ve por donde quiere entrar a la candidatura y luego en un ágape por motivo de su cumpleaños, convocó a todo el pueblo para congraciarse con ellos. Por cierto, su cuñada, NORMA PATRICIA GRAJALES POLA, es la presidente municipal de Suchiapa; esposa de su hermano RANULFO LLAVEN ABARCA, regidor 2º del mismo ayuntamiento, quien es el que verdaderamente manda y ordena en el cabildo.

LLAVEN ABARCA, como Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Chiapas, ha sido acusado reiteradamente de actos y conductas de corrupción, en sus diferentes modalidades, que es característica de este gobierno verde, sin que “alguien” haga caso a las denuncias; y así quiere ser alcalde de Suchiapa en relevo de su cuñada NORMA PATRICIA GRAJALES POLA.

Y como la corrupción en la SSyPC es irrefutable, también el Subsecretario MANUEL CALVO MARTÍNEZ se anda placeando por el municipio de Jiquipilas, donde quiere ser candidato a presidente municipal, en relevo de la cuestionada alcaldesa, ANA LAURA ROMERO BASURTO, protegida del Secretario de Obras Públicas y Comunicaciones, JORGE ALBERTO BETANCOURT ESPONDA.

No es un secreto que tanto el titular de la SSyPC, JORGE LUIS LLAVEN ABARCA y el Subsecretario MANUEL CALVO MARTÍNEZ, están metidos en un berenjenal de corrupción y por eso les urge un cargo de elección popular para blindarse, como las alcaldía de Suchiapa y Jiquipilas, respectivamente, que las pueden lograr con todo el dinero que han sustraído de las finanzas de esa dependencia y la extorsión a sus subordinados. Lo más vergonzoso es que podrían tener el aval y confianza de su jefe, el gobernador MANUEL VELASCO COELLO, a quien sirven sin lealtad al presupuesto destinado a la seguridad pública ciudadana.

Por supuesto que estos no son los únicos ni tampoco los mencionados en comentarios anteriores, pero poco a poco irán saliendo a flote los aspirantes, como toda la suciedad que se ha acumulado en la administración estatal del GÜERO VELASCO…

COMENTARIOS AL MARGEN…

CARLOS PENAGOS, ASPIRANTE A ALCALDE…

Entiendo que el diputado y presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXVI Legislatura del Estado de Chiapas, CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS aspire a ser candidato y luego alcalde de Tuxtla Gutiérrez. Está en todo su derecho y nadie tiene por qué cuestionar sus deseos políticos. Y bien, como todos, está haciendo la lucha para cumplir su objetivo y de alguna manera, tiene las puertas abiertas, desde la plataforma donde se encuentra.

Hay que considerar que PENAGOS ya ha sido dos veces diputado local y en una de ellas la ganó por elección directa, que pudiera ser su carta de presentación ante el “graderío” para el que actúa y que muchas veces le aplaude sus acciones. Es cierto, un sector social le cuestiona, pero eso es normal y hasta sustancioso porque, como una vez le dije a OSCAR OCHOA ZEPEDA, “tantos halagos empalagan” y hacen que el actor pierda piso.

PENAGOS VARGAS, seguramente “no es monedita de oro”, pero se ha arriesgado en los momentos difíciles, dando la cara, como cuando un grupo de periodistas se manifestó dentro de la sala de sesiones en contra de la diputada MARÍA DE JESÚS OLVERA MEJÍA y en defensa del compañero SILVANO BAUTISTA IBARÍAS. Y en esa sintonía se ha aliado a los empleados del Congreso del Estado, que no me dejarán mentir y también con sectores varios de la sociedad tuxtleca.

Los otros señalamientos que se le hacen al diputado PENAGOS, sin lugar a dudas, pueden tener razón o simplemente distanciamiento con su proyecto político que también es válido, porque cada cabeza es un mundo y cada cristiano un pensamiento. Entonces pues, quien tendrá la última palabra en el sí o no fuese candidato y por consecuencia alcalde de Tuxtla, CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS, será el electorado y su estrategia para obtener el voto ciudadano. Se las dejo de tarea…

Chismorreo Político

Armando Chacón

Exhiben ineficacia de Ortega Farrera

Comenzamos…….El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, realizó una gira por Chiapas. El Primer Mandatario de la Nación acompañado de sus más cercanos colaboradores, primeramente en una reunión en Chiapa de Corzo, conoció el informe que le presentó el gobernador Manuel Velasco, sobre la evaluación de daños que ocasionó el sismo de más fuerte que se haya registrado en la entidad, después recorrió los lugares más afectados. En la bahía de Paredón, municipio de Tonalá, el Presidente Peña Nieto dijo a los damnificados que no permitieran por ningún motivo que alguien lucre con su necesidad, más ahora que se requiere del apoyo de todos los mexicanos ante la tragedia ocurrida. El Jefe del Poder Ejecutivo Federal explicó que se trazaron tres objetivos: en primer lugar priorizar los servicios de salud, con atención médica en todo momento, vendrán médicos y enfermeras de todo el país a las comunidades dañadas; en segundo lugar, conocer la magnitud de los daños mediante un levantamiento censal de las afectaciones, por ello los titulares del Gobierno Federal, conjuntamente con autoridades estatales, están desplegados en la entidad, por regiones y en tercer lugar, iniciar la labor de reconstrucción, garantizando comunidades más fortalecidas en su infraestructura en beneficio de la población chiapaneca. Lo que dijo el Presidente de la República en Paredón lo comprendería el inepto secretario de Salud, Francisco Ortega Farrera?. La vida y la salud de las personas es una prioridad pero Ortega Farrera tiene un cerebro tan pequeño que no lo comprende, este irresponsable titular de una de las dependencias más importantes de Chiapas, no ha tenido tiempo para ir a conocer en qué condiciones se encuentran los hospitales de la entidad. En Paredón, lugar donde estuvo Enrique Peña Nieto, tiene tiempo que la clínica está cerrada, que no tiene ningún medicamento y que una doctora da consulta debajo de una lona . Todo eso los pobladores se lo comunicaron al Presidente de la República, los habitantes de esa comunidad tienen la necesidad de desplazar a sus enfermos hasta Tonalá para que puedan recibir atención médica. Vergonzoso que tenga que ocurrir una tragedia para que se conozca la realidad que se vive en las comunidades. El ineficaz de Francisco Ortega Farrera, trae una larga cola, sus negros antecedentes desde que era delegado del Seguro Popular en Chiapas, ahora que es Secretario de Salud, se confirma que es un funcionario que no le interesa servir a la población, que existe mucha opacidad en la aplicación de los recursos que ha manejado tanto en el Seguro Popular como en la SS. Los pobladores de Paredón lo exhibieron ante el Presidente Enrique Peña Nieto, el problema es que este pésimo secretario mantiene engañado al gobernador Manuel Velasco Coello, otros muchos también. Pero Francisco Ortega Farrera, que se ha distinguido por ser un insensato, irresponsable, mitómano, desvergonzado, por esa razón el Presidente de México enviará a médicos y enfermeras de otras partes de la Republica para hacer el trabajo que debería hacer el aún Secretario de Salud y sus colaboradores….Continuamos….La población en general está exigiendo a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que del presupuesto que destinará a los partidos políticos a través del Instituto Nacional Electoral (INE), para las prerrogativas se descuente el 50 por ciento y ese recurso que se destine a las zonas que fueron afectadas por el sismo del pasado jueves. La reconstrucción es una prioridad, por eso la exigencia de la ciudadanía para que a los 9 partidos políticos que existen en México, se les recorten los apoyos que a través de las prerrogativas se les asignan. La reconstrucción de las viviendas, escuelas, hospitales, caminos, puentes, carreteras, la vida misma de los damnificados, debe ser una prioridad. El pueblo lo está exigiendo. “Vox populi, Vox Dei”…….Terminamos….Otro insolente es Francisco Alvarado, actual Delegado de la Cruz Roja en Chiapas, que se fue con sus amigos a disfrutar de las playas y del sol de Puerto Arista, en lugar de estar coordinando las emergencias que ocasionó el sismo y el acopio de las despensas que los tuxtlecos estaban llevando a la benemérita institución. Tal es el descaro que subió a las redes sociales fotos de los momentos en que estaba disfrutando una deliciosa bebida dentro de una alberca rodeado de sus amigos. Alvarado es tachado de cínico…Nos seguiremos leyendo aquí

LINOTIPEANDO…

Por Marco Antonio Cabrera Alfaro

¡QUE POCA MADRE!, NADA LES PARECE A LA MUCADA, LANZAN CRITICAS DESTRUCTIVAS POR BRINDAR AYUDA

Tal parece que a la gente con nada se le tiene contenta y siempre andan criticando lo que humanamente y sobre todo con mucho corazón hacen algunas autoridades, por citar solo un ejemplo hace unos días la esposa del gobernador Manuel Velasco Coello, recorrió la zona de desastre provocada por el sismo de 8.2 grados y resulta que ahora la actriz de fama internacional ya es satanizada por los eternos enemigos del desarrollo y progreso, notas destructivas a nivel nacional, memes y una serie de vituperios se han dado solo por simple hecho de que el matrimonio compuesto por MNUEL VELASCO Y Anahí, se han propuesto ayudar a los damnificados de ese sismo que dejo desgracias en varios hogares, como todo ser humano y como bien lo dijo en su elocución la actriz Anahí, lejos de todo lo que se esté dando, ella es mujer y tiene hogar e hijos y se unía a la pena de los familiares de los fallecidos por el sismo, ha, pero eso basto para que se le viniera una hondonada de críticas destructivas de mala fe, con dolo y sin sustento alguno más el de estar tratando de dañar una imagen impecable, llamándolo el show del sismo, Estoy aquí como amiga, como ser humano, como una persona civil que les está pidiendo ayuda para toda esta gente, manifestaba la actriz esposa del gobernador al llevar a cabo un recorrido por los albergues y la zona de desastre, de igual forma déjame decirte amigo lector que La esposa del actual gobernador de uno de los estados más afectados por el sismo del pasado 7 se septiembre recurrió a sus redes para pedir solidaridad y apoyo para las familias afectadas. Si esto que hace la actriz esposa del gobernador es para satanizarla y hacerle críticas destructivas que jodidos estamos, que es lo que quieren que ha pues la señora, lejos de ayudar con comentarios solicitando ayuda ara los damnificados se busca dañar una imagen de un joven gobernante y su esposa que su único delito ha sido estar cerca de la gente en todo momento, que poca madre señores, , el único delito por lo que son criticados y señalados con índice de fuego Manuel Velasco, gobernador del estado ha recorrido la zona de desastre en los municipios más afectados por el sismo y que con responsabilidad su esposa Anahí ha querido acompañarlo. No se vale. Pero bueno cada quien con su cada cual. Hay que entender que los últimos días han sido los más difíciles para los chiapanecos, pues el sismo más fuerte en el último siglo fue causante de muertes, heridos, desastre y desasosiego y que es importante señalar que sus gobernador no los ha dejado solos y esto cuenta y que siga contando, dijera Peña Nieto, en su slogan de quinto informe de gobierno… No se puede con la pinche Mucada…sin comentarios

MANUEL VELASCO, NO DEJA SOLO A LOS CHIAPANECOS: ERA

Por su parte déjame comentarte amigo lector que, nos informan desde el fuerte del diputado, Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura del Congreso del estado, junto con su equ8po de trabajo, simpatizantes y colaboradores, realizaron una visita a la comunidad de Tierra y Libertad para entregarle ayuda humanitaria a los afectados que dejo el sismo de 82 grados en la escala de Ritcher , ahí el legislador local enuncio ante los habitantes de ese núcleo poblacional. “Hoy nos visita el amigo de todos los jiquipiltecos, Eduardo Ramírez, diputado presidente del Congreso del estado, quien nos ha escuchado y nos ha traído ayudada humanitaria para los damnificados de este ejido”, menciono la mandataria municipal durante el acto en el que se informó que Tierra y Libertad es una de las comunidades más grande del municipio y que fue dañada por el sismo de magnitud 8.2 grados Ritcher del pasado Jueves. Con un dejo de tristeza y con el rostro desencajado el líder cameral agregó. “Estoy triste, mi corazón se siente muy golpeado por lo que está pasando, pero los invito a abrir ese corazón y ser solidarios con nuestros hermanos afectados y trabajar de la mano para sacar adelante a Tierra y Libertad”, como yo que hoy estoy aquí abriendo mi corazón para decirles que no están solos, que sus gobernador y sus diputados están con ustedes y la ayuda humanitaria llegare en tiempo y forma, a es o me comprometo, remarco Ramírez Aguilar al mismo tiempo urgió a los afectados tener paciencia y toda vez que se trabaja fuertemente y se cuenta con el respaldo de nuestro gobernador Manuel Velasco Coello, que es u gobierno que siempre ha estado cerca de ustedes, cerca de la gente y que con esta desgracia que hoy sufrimos los chiapanecos está muy preocupado por los jiquipiltecos y por eso hoy les vengo a refrendar la estima que le tiene al pueblo de Jiquipilas. Seguidamente el líder del congreso subrayo, “Vamos a seguir trabajando muy duro, muy fuerte en acciones contundentes y muy responsables para sacar adelante a Tierra y Libertad y a todo Jiquipilas, porque Tierra y Libertad está de pie, Jiquipilas está de pie y lo vamos a demostrar una vez más”. Sabemos que son poco más de 83 municipios afectados –dijo- y más de 50 mil viviendas con daños en todo el estado, por lo que acudió a acompañar a la Presidenta Municipal para realizar la entrega de ayuda humanitaria del ejido Tierra y Libertad. Por eso amigos y amigas yo les pido que tengamos paciencia porque, tanto sus, gobernador, como este humilde legislador –remarco- “Hemos pedido al gobierno federal y al gobierno del estado todo el apoyo de ellos para la rehabilitación sea rápida”. Más adelante con esa tristeza que se dejaba notar en su rostro, el líder del congreso enfatizó, Jiquipilas tiene todo nuestro apoyo y nunca estarán solos, y así se los ha demostrado Manuel Velasco Coello, vamos para adelante todos unidos gobierno y sociedad saldremos salir avante, solo les pido, acoto, que nos tengan paciencia…ver para comentar

TORPE, MEDIOCRE Y MOCOSO DE FOMENTO ECONOMICO DEBE SER CESADO…

El burro de fomento económico en la calle debería estar, es un torpe, mediocre e imberbe que no sabe lo que balbucea, ese mocoso, en realidad el número uno los debe cesar, correr, eliminar de la dirección de FOFOE y es que esa jaladota que dijo para los familiares de los fallecidos en el sismo esta como de burla, que poca manera de chamaco, esta no la puede perdonar el gobernador, y así este bien recomendado por el hermano, el mocoso debe ser cesado, imagínense, lanzar un discurso como el que dijo el mocoso chamaco, (que dicho sea de paso fue corrido cuando estuco con Manuel Sobrino en la Secretaria del trabajo según se dice, sin conceder y que por el tráficos de influencias de su hermanito, logro colarse en la secretaría de Economía, dicen que hasta el mismo hermano no lo soporta, cierto o falso esta cañón, pero, difícilmente lo pueden correr), “Todos los que aparecen en esta lista tienen ya su ataúd, su apoyo del acta de defunción, su café, su pan, su carpa para que sea un dolor menor y un mensaje del gobernador, que está al pendiente de ellos”… este tipo de mensajes sarcásticos y de mal buen gusto deja mal parado no solo a la secretaria de fomento económico sino al mismo gobierno del estado, y la otra cagada que se da el mocoso es una reunión con palaperos o pescadores donde les dijo que dicen, le falta litio en la testa, digo, para decir esas estupideces, …sin comentarios

LETRAS MAYUSCULAS NEGRITAS

AQUÍ EN LA CAPITAL CHIAPANECA…

La presidenta del Sistema DIF Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Martha Muñoz de Castellanos, recorrió las colonias capitalinas para entregar ayuda humanitaria a las familias damnificadas, esto con el objetivo de continuar atendiendo a la población afectada por el sismo del pasado 7 de septiembre, la esposa del alcalde Fernando Castellanos Cal y Mayor, secretaria del Sistema Municipal de Protección Civil, Elizabeth Hernández Borges, entregó paquetes con colchas, cobijas, medicamentos y víveres. De igual forma la primera dama capitalina, la llevó brigadas médicas, las cuales atendieron principalmente a niñas, niños y adultos mayores…ver para comentar

PEÑA NIETO Y VELASCO COELLO…

De igual forma te comento amigo lector que, para supervisar la atención a la población afectada por el sismo, evaluar daños y reforzar las acciones del Gobierno de la República en la entidad, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, arribó a Chiapas y acompañado del gobernador Manuel Velasco Coello e integrantes de su Gabinete Legal, el Presidente recorrió la bahía Paredón en el municipio de Tonalá, donde escuchó a la gente que resultó dañado su patrimonio y refrendó el respaldo total de su gobierno y del Gobierno del Estado. Más tarde el mandatario de la nación encabezó una reunión de evaluación de daños y dirigió un mensaje a la Nación, ahí señalo que, “Lo más importante es que la población está de pie, está con ánimo, está con entereza. Tengamos presente que somos una sola Nación, somos una familia, somos la familia mexicana. Y cuando algún miembro de esa familia, como lo son Chiapas y Oaxaca, enfrentan momentos de desgracia, es tiempo de tender una mano de ayuda, apoyo y respaldo; cada quien en su capacidad, en su forma de hacerlo, éste es el momento de mostrar o demostrarnos, ante el mundo, como una familia unida y solidaria”…sin comentarios… Hasta aquí llegamos hoy y les decimos hasta mañana primero dios ya saben que en linotiperando6310@hotmail.com estamos recibiendo sus comentarios, sugerencias, mentadas, aunque no se sean de mentas, CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN, TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK

