8 de Septiembre de 2017

ENTIEMPORALMX

LA FERIA

Sr. López

Las barbas a remojar

Tío Emilio era gritón, mandón y muy macho. Tapatío de los años treinta del siglo pasado, pregonaba a los cuatro vientos que se diera por muerto aquél que viera con “malos ojos” a sus hijas… pero hay cosas que vencen al acero. En su caso fue su hija mayor, la prima Fina (la torcieron en la pila bautismal poniéndole Delfina). Si mi tío decía blanco, ella decía negro. Si no daba permiso de cualquier cosa, a alguna de sus otras tres hijas, ella siempre se los conseguía. Bueno, hasta su mamá -tía Lola- recurría a su intermediación.

Ya grandes todos y bien muertos los tíos, Fina contó a este menda que una vez, se topó con su papá en afamado motel de Guadalajara, ella entrando en coche ajeno, y él saliendo con señora ajena… y de ahí pa’l real.

Lo del “pase automático” del actual procurador General, Raúl Cervantes, a Fiscal General con nueve años de duración en el cargo, dio lugar en los últimos días a gracioso sainete en tres actos:

Primer acto: el Congreso aprueba en diciembre de 2013 la reforma constitucional que creó la Fiscalía General, publicada en febrero de 2014; y en diciembre de 2014, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Orgánica de la Fiscalía, en la que el Procurador General en funciones automáticamente pasaba a ser Fiscal (96 de 100 diputados panistas lo aprobaron).

Segundo acto: un coro de ONGs se oponen al “pase automático”; el presidente nacional del PAN, don Anaya, se une al coro aunque en su momento votó a favor de ello, alegando que la minuta de la iniciativa de esa Ley Orgánica, era “muy compleja” y que dentro de ella iba “un dardo envenenado” (el pase automático); el Presidente de la República envía a la Cámara de Senadores, el 29 de noviembre de 2016, una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica, para que NO haya “pase automático”.

Intermedio: los senadores panistas proponen a dos señoras de su partido a presidir la Mesa Directiva de esa Cámara; el PRI no está de acuerdo, se vota y aprueba, dejar al senador panista Ernesto Cordero, al frente del circo (Anaya sufre, no es de él); la prensa papalotea información sobre una supuesta fortuna mal habida de don Anaya y familia; Anaya mueve a los panistas en la Cámara de Diputados y con el respaldo de otros partidos, bloquea la instalación e inicio de sesiones de esa Cámara, hasta que se cancele el “pase automático” y se olviden de su asunto (fin del intermedio).

Tercer acto (gran final): la Cámara de Diputados se instala, los priistas se comprometen a quitar el “pase automático”.

¿Qué tiene de particular un desfiguro legislativo más en este país?… realmente no debería llamar la atención, es lo ordinario (y a veces se legisla a billetazos, también). Pero en este caso en particular hay algo notable (si de dardos envenenados se habla): intervino un señor de nombre Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos… mmm. Y lueguito se destrabó el asunto, los priistas aceptaron, se instaló la Cámara de Diputados, y supuestamente, la de Senadores quedó muy formalita en modificar la Ley para cancelar el “pase automático”, conforme a la iniciativa de Peña Nieto, en que estuvieron sentados poco más de nueve meses. (Rarito).

Don Jarab declaró el miércoles 6 de este septiembre, que se debe hacer una reforma constitucional para garantizar “la independencia, imparcialidad, profesionalismo, objetividad y rendición de cuentas (de la Fiscalía), como han demandado diversos actores políticos y sociales”. Con la confianza que da tener un cargo en la ONU (y estar hablando a un país dócil), agregó que “el fiscal debe ser designado con base en sus méritos, cualidades, y emanar de una consulta abierta, transparente, participativa e incluyente” (o sea, él nos dice cómo). Remató diciendo que “sería un error muy grave” nomás discutir sobre quién será el Fiscal, pues: “Esta transformación es histórica y abre una ventana de oportunidades a México. No nos queda ninguna duda de que se necesita una transformación profunda, no sólo cosmética”. ¡Vaya!

Se le recuerda al respetable que la ONU, en diciembre de 2006 firmó un acuerdo con el gobierno de Guatemala, para crear un órgano autónomo, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), con la finalidad de dar apoyo al Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y en general a las instituciones oficiales de Guatemala, para investigar delitos cometidos por cuerpos ilegales de seguridad y desmantelarlos. Y nada más. Pero la CICIG aparte de eso, se puso a hacer auditorías, revisar financiamiento de campañas políticas, fraudes fiscales, tráfico de influencias, delitos ambientales; y metieron a la cárcel al expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Ingrid Baldetti Elías.

La CICIG, destapó los escándalos de corrupción que cimbraron a Guatemala a un mes de las elecciones generales de septiembre de 2015. Dicen algunos de allá de Centroamérica, que la CICIG es un órgano creado e impulsado por los gobiernos de los EUA y de la Unión Europea (será porque financian abiertamente a la CICIG).

Según esos malpensados, se trata de garantizar la estabilidad política y la seguridad de las inversiones locales y extranjeras. Qué feo pensar así.

Meterle a México una Comisión así (CICIM), es difícil. Nuestro gobierno no va a firmar ese tipo de acuerdo con la ONU… bueno, pero con ONGs haciendo presión y con el apoyo del presidente del PAN, la cosa cambia: basta con poner al Titular de la Fiscalía que ya es un órgano autónomo.

Ya lo dijo don Jarab, el Fiscal debe “emanar de una consulta abierta, transparente, participativa e incluyente”, no nombrado por el Senado, como manda la Ley.

No escaparían a las consecuencias, ninguno de los que están empollando esto. ¿Por qué cede Presidencia, qué le saben?… ¿por qué el PAN va contra lo que aprobó, qué le saben?… algo huele mal. Tal vez sea pura apariencia y al rato resulte que tenían listo el contraveneno. Si no: que vayan poniendo las barbas a remojar.

ENTIEMPORALMX

Ensalada de grillos

Ciro Castillo

La mecha está prendida

¡Listos! ¡Fuera! Hoy comienza oficialmente el proceso electoral federal. Para estas fechas, dentro de un año ya sabremos quién dirigirá los destinos de México durante el siguiente sexenio. Tendremos Presidente electo y Presidente saliente.

La mecha está prendida. Se antoja uno de los comicios más competidos en el país, con un Andrés Manuel López Obrador que, hasta ahora, será el rival a vencer.

Al menos 9 partidos políticos tomarán parte en esta contienda en la que también podrían participar, como nunca, varios independientes.

De acuerdo con datos de Itzel Grajales que hoy se publican en NOTICIAS, 87.1 millones de ciudadanos tendrán la oportunidad de votar; claro, el enemigo a a derrotar será otra vez el abstencionismo.

Se instalarán unas 155 mil casillas en las que participarán como funcionarios, 12 millones de mexicanos.

El INE, quien tendrá el reto de ganarse la credibilidad de la población, se ha declarado listo para encarar este proceso que concluirá el 1 de julio, el cual, en el caso de estados como Chiapas, coincidirá con la elección de alcaldes, diputados locales y Gobernador.

Veremos, todo parece indicar, coaliciones impensables como la del PAN y PRD, más el Movimiento Ciudadano.

También, podría haber, como nunca se imaginó en el PRI, un gallo externo, porque al interior del partido en el poder no han logrado cuajar una figura lo suficientemente creíble y con arrastre como para enfrentar al líder de Morena, quien a pesar de que a estas alturas cabalga solo, va bastante adelantadito.

LA CNTE Y EL OCASO SEXENAL

Peores cosas se pueden ver en el ocaso de un sexenio, cuando todo mundo se le sube a las barbas al Presidente o Gobernador que se va. Los sectores sociales y la gente, en general, están ya pensando en quién viene y les importa poco quién se va.

Eso pareció ocurrir ayer en el estado de Oaxaca, donde los siempre intransigentes integrantes de la Sección 22 del SNTE, afiliados a la CNTE, le aventaron cohetones a los helicópteros que trasladaban a una comitiva en la que viajaba el presidente, Enrique Peña Nieto, quien, para acabar de echar a perder el verso, llevaba de invitados especiales a inversionistas chinos.

“Al momento de descender en los campos habilitados al lado del Centro de Cultural y de Convenciones Oaxaca, que inaugurará el Presidente, los manifestantes encendieron varios cohetones que lanzaron y explotaron”, reportó ayer la agencia El Universal, después del incidente.

Unos de los cohetones alcanzó al helicóptero número cuatro de la comitiva. En el aparato viajaban reporteros y personal de logística, quienes tragaron humo y se llevaron el susto de su vida. El artefacto abrió un hoyo a la nave y se metió al interior para provocar momentos de alarma.

La cosa no pasó a mayores; sin embargo, es la muestra del tipo de personajes que integran la Sección 22 de Oaxaca, además de los tiempos de finales de sexenio cuando ya todos quieren cantar “Las golondrinas” al Presidente que se va.

NO ES PARA TANTO, DIJO LA CNTE

Mientras Enrique Peña Nieto condenó los hechos y tuvo que “mandar a ramear” a sus invitados y reporteros, la Sección 22 intentó minimizar el incidente.

El vocero, Wilbert Santiago Valdivieso, reconoció que integrantes de la disidencia magisterial lanzaron cohetones a los helicópteros del gobierno de la República con la intención de “desacreditar” la visita del presidente Enrique Peña Nieto a la entidad; sin embargo, negó que el artefacto que golpeó una nave tuviera capacidad para provocarle una caída.

El gobierno está haciendo “un teatro” a partir del hecho, para desacreditar al movimiento magisterial, arguyó.

“En esa circunstancia, estamos revisando los videos porque el Estado genera un teatro para desacreditar a nuestros compañeros y principalmente, señalarlos. Eso es lo que estamos revisando en este momento”, dijo.

RECORDANDO A CHIAPA

Algo parecido, aunque con orígenes diferentes, ocurrió no hace muchas semanas cuando el presidente, Enrique Peña Nieto, estuvo en el municipio de Chiapa de Corzo, aquí en Chiapas.

Los pobladores causaron desmanes para protestar por la llegada del mandatario federal, quien cerrará su sexenio con los peores niveles de popularidad. Insistimos: la mecha está prendida para lo que viene…

Escriba a:

cirocastillo@hotmail.com

Síganos en:

www.noticiasnvi.com

ENTIEMPORALMX

Café Avenida / Gabriela Figueroa

El Heraldo de Chiapas

Ante cerca de cinco mil militantes, el nuevo presidente dijo comprometerse a un trabajo de unidad en el partido donde en tiempos presentes serán cuidadosos de formar cuadros nuevos y comprometidos con el partido y con el servicio a la sociedad chiapaneca, lo anterior en la toma de protesta de Julián Nazar Morales como nuevo dirigente del Partido Revolucionario Institucional en el Estado y de la secretaria general del partido Flor Ángel Jiménez para el periodo 2017-2021.

RELEVO INSTITUCIONAL.

Ante un saturado recinto abarrotado de rojos de corazón, que se dejaron venir de todas partes del territorio chiapaneco, se llevó a cabo la Asamblea de Consejeros Políticos Estatales del Partido Revolucionario Institucional quien otorgo la constancia de mayoría y ratificación de sus cargos a Nazar Morales y Ángel Jiménez.

Sin la obligada presencia de su dirigente Nacional Enrique Ochoa Reza, acuerparon a Julián Nazar además de la militancia tricolor, el Senador Roberto Albores Gleason, el Presidente Municipal de Tapachula Neftalí del Toro Guzmán, la Señora Arely Madrid Tovilla, Sami David, los diputados locales Judith Torres Vera, Hugo Pérez Anzueto, Willy Ochoa y Marcos Valanzi Buzali.

También asistieron invitados especiales como Claudia Ruiz Massieu, Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, así mismo el notario y ex presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Gerardo Pensamiento Maldonado, la consejera y líder priísta María del Socorro Vázquez y sorprendentemente hizo acto de presencia el alcalde Capitalino Fernando Castellanos Cal y Mayor.

MENSAJE DE ALBORES GLEASON.

Roberto Albores Gleason agradeció a las y los priistas que sudaron la camiseta y desgastaron el caite con él durante su dirigencia y reafirmó que desde su trinchera en el Senado de la República seguirá trabajando por la trasformación de Chiapas, así mismo reconoció la labor del presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Dr. Enrique Ochoa Reza, por el apoyo siempre hacia las priistas y los priistas de Chiapas, y por acompañar la unidad del Partido Revolucionario Institucional en el cambio de dirigencias y de la secretaría Claudia Ruiz Massieu por su presencia en Chiapas durante la toma de protesta del nuevo Comité Directivo, al tiempo que afirmó que el priismo chiapaneco está listo para ganar en 2018.

Oficio Político.- El que anda paseando hasta Indonesia es el Diputado Diego Valera Fuentes, quien acudió a ese país como representante del gobierno mexicano al “Foro Parlamentario Mundial sobre el Desarrollo Sustentable” donde sigue trabajando por un México y Chiapas realmente sustentable y en aras de un verdadero desarrollo… Este jueves la Universidad Intercultural de Chiapas se queda sin rector, previo al proceso electoral, presenta su renuncia Roberto Morales Ortega… Gran revuelo causo la llegada al aniversario del Partido Mover a Chiapas del Alcalde capitalino Fernando Castellanos Cal y Mayor quien fue de lo más ovacionado llevándose los aplausos de la multitud al ser mencionado por el líder Enoc Hernández Cruz… Ayer por la noche se develó el Mural del maestro Robertoni Gómez en el Parque de los Héroes, por el poeta Oscar Oliva y el Director de Coneculta Lic. Juan Carlos Cal y Mayor Franco, teniendo como invitado especiales a Sami David David.

Finalmente: ““En los frentes amplios no existe un lugar para las imposiciones porque justo, se construyen desde el consenso y la pluralidad”, lo dijo Diego Valera Fuentes. Recuerde No es Nada Personal. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.com

ENTIEMPORALMX

En la Mira

Héctor Estrada

Consumado el relevo priista a modo

Con la notoria ausencia de José Antonio Aguilar Bodegas, finalmente este jueves se consumó el tan postergado relevo en la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado de Chiapas, mediante un evento protocolario a modo que sólo confirmó lo que ya parece “muy cantado”: la casi inminente designación de Roberto Albores Gleason como candidato al gobierno de Chiapas por la coalición PRI-Verde.

La llegada de Julián Nazar Morales a la dirigencia estatal del PRI se das tras casi dos años de confrontaciones entre el equipo de Albores Gleason y viejas figuras del priismo chiapaneco como el propio Julián Nazar. La gestión de Albores Jr. habría concluido oficialmente el 9 de agosto de 2015; sin embargo, su periodo se ha extendido más de lo previsto, hasta que los tiempos electorales fueron los indicados para su salida.

La toma de protesta de Nazar Morales no es de ninguna manera un triunfo de los opositores. Es resultado de una larga negociación política tutelada por la dirigencia nacional del partido para acabar con los jaloneos y crear un ambiente de aparente unidad partidista en torno a la figura de Albores Gleason como inevitable abanderado priista al gobierno de Chiapas.

Por eso no sorprende que el evento de toma de protesta pareciera armado para que fuera Albores Jr. el protagonista de los aplausos. El evento fue organizado y ejecutado por el equipo de logística del propio Albores Gleason. Julián Nazar tomó protesta entre la mayor de las informalidades e intrascendencias, para dar paso después a los verdaderamente importante: la llegada de Claudia Ruiz Massieu, en representación de Enrique Ochoa Reza, para acuerpar a su “gallo” en Chiapas.

La nueva dirigencia de Nazar Morales tiene ya trazada su primera encomienda de la dirigencia nacional. Se le ha asignado la tarea de unificar al priismo fraccionado y preparar al partido para enfrentar el proceso electoral que justo comienza este viernes 8 de septiembre. Las fechas tan justas no son fortuitas ni coincidencias.

La ausencia de José Antonio Aguilar Bodegas no fue más que un berrinche ante la nueva derrota en su carrera política. Pero no quiere decir que el aún secretario del Campo haya sido excluido o relegado de las negociaciones finales. A Aguilar Bodegas también se le han prometido tajadas del botín completo, pero el sabor a una nueva derrota sexenal pesa duro sobre sus hombros. Finalmente, las cosas no salieron otra vez como las había planeado o deseado.

El escenario dentro del Partido Revolucionario Institucional en Chiapas cada vez parece más claro. Las definiciones sólo esperan a ser oficializadas para terminar de una vez por todas con las suspicacias. El propio Manuel Velasco Coello ha mostrado en múltiples ocasiones la línea indicada por las cúpulas nacionales. La alianza PRI-PVEM se va a consumar y el candidato estás más que enfilado.

No es gratuito el permanente acompañamiento de personajes como Fernando Castellanos Cal y Mayor, Carlos Penagos, Enoc Hernández y hasta el propio Manuel Velasco que, por deslinde o guardar las apariencias, parece haber dejado sólo a Eduardo Ramírez en sus esfuerzos por fabricar su propia candidatura estatal desde cualquier otro frente que le abra las puertas.

A menos de dos meses de comenzar con las definiciones finales, las aspiraciones parecen haberse concentrado en tres frentes potenciales: el de la coalición liderada por el PRI con un candidato ya muy ventilado; el encabezado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con dos contendientes y la posibilidad de alguna sorpresa; y el abanderado por el nuevo Frente Nacional Ciudadano (PRI-PAN-MC) donde Ramírez Aguilar podría tener el principal campo de oportunidad… así las cosas.

ENTIEMPORALMX

Chismorreo Político

Armando Chacón

Inicia el proceso electoral 2017-2018

Comenzamos…….Hoy inicia formalmente el Instituto de Nacional de Elecciones (INE), el proceso electoral 2017-2018 que deberá concluir el 1 de Julio del año próximo. En la gran jornada electoral federal que se realizará el domingo primero de Julio, donde la ciudadanía de todo el país a través del voto elegirá al Presidente de la República, 128 Senadores de los cuales 32 serán por representación proporcional y 500 diputados federales (300 serán elegidos por voto y 200 serán plurinominales). Ese mismo día se realizarán las elecciones locales, donde los chiapanecos elegiremos al próximo gobernador del Estado, 41 diputados locales (aún no eliminan la Curul del diputado migrante) de los cuales 24 serán electos por el voto y 17 serán plurinominales; así también se elegirán a 125 alcaldes. En las elecciones federales contenderán 9 partidos políticos: PRI, PAN, PRD, PVEM, PT, MC, PANAL, PES y MORENA. En Chiapas los institutos políticos que tienen registro ante el IEPC son: PRI, PAN, PRD, PVEM, Partido Chiapas Unido, Partido Podemos Mover a Chiapas y MORENA….Continuamos….En Guadalajara, se llevó a cabo la Reunión Nacional de Coordinación entre Autoridades Electorales, reunión en la que participaron representantes de instituciones electorales administrativas, judiciales y de procuración de justicia de todo el país. El Fiscal Electoral de Chiapas, Hugo Gómez Estrada, acudió a esa reunión donde acordaron garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho en el proceso 2017-2018. Por su parte el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, ante el inicio del Proceso Electoral exigió a todos los servidores públicos que se conduzcan conforme a Derecho, respetando los plazos y las reglas que definen las leyes, reglamentos y acuerdos en materia electoral y recalcó que los que tengan legítimas aspiraciones para contender por algún cargo de elección popular, deberán expresarlo en su momento, no antes porque se aplicarán sanciones a las y los que no acaten las disposiciones que marcan el INE y el IEPC. El Secretario General de Gobierno advirtió claramente que aquellas o aquellos que tengan que dejar sus puestos, tienen la obligación de entregar cuentas claras, porque la transparencia y la rendición de cuentas es una obligación de los servidores públicos. La democracia no debe ser pretexto para pleitos entre los contendientes, el respeto a los oponentes políticos debe imperar, para que de esa manera se fortalezca la democracia y sea una garantía de paz social y gobernabilidad, señaló Juan Carlos Gómez Aranda……Seguimos….La presencia del gobernador Manuel Velasco Coello en el Segundo Informe del edil de Tuxtla, Fernando Castellanos, causó toda serie de especulaciones ya que el mandatario chiapaneco es la primera ocasión que acude a un informe municipal. En verdad que sí fue un “espaldarazo” el que recibió Castellanos de parte del mandatario, clara muestra de la amistad y la confianza que le tiene…..Terminamos…..Sin protagonismos la Presidenta del Comité del Barrio de Santo Domingo, Karina Valdez Balderrama, está trabajando para llevar todos los domingos esparcimiento no solo a los vecinos de ese barrio, sino a todos los que quieran convivir sanamente con la familia. Karina Valdez pone el mejor de sus esfuerzos para que el Parque Benito Juárez se vea lleno de familias tuxtlecas y se diviertan viendo y cantando con los artistas que domingo a domingo se presentan en ese lugar. Karina es organizadora, promotora, supervisora, conductora e impulsora de talentos, en la verbenas populares que se realizan los domingos en el Parque que se encuentra a un costado de la iglesia de Santo Domingo, pero también se ha responsabilizado de organizar los viernes el programa Noche en tu Barrio, que tiene como objetivo el rescatar nuestras costumbres. Este domingo 10 de Septiembre, en el Parque Juárez se presentarán payasos para divertir a las niñas y los niños y para los jóvenes y mayores el tecladista Manuel Alarcón y desde Cochabamba, Bolivia, viene el cantautor Andy Morales, estos artistas participan sin cobrar ya que se han unido al interés de Karina Valdez, para rescatar el Parque que considera un patrimonio de todos los colonos de ese barrio……..Nos seguiremos leyendo aquí en el mejor periódico de Chiapas, El Heraldo

Te recomendamos visitar nuestra sección de las notas más leídas AQUÍ

Vista nuestra home page AQUÍ

RECUERDA: Síguenos en nuestros perfiles de redes sociales, aquí todo el día generamos información oportuna y en tiempo real:

>TWITTER: @entiemporealmx

>PIN DE BLACKBERRY: 2B46B819

>WHATSAPP: 9616587405

Este número de WhatsApp NO tiene relación con la nota y pertenece al portal de ETRNoticias.mx