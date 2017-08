ENTIEMPOREALMX

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en el estado de Chiapas tiene una gran labor pendiente en cuanto a que todo mundo anda desatado con “su promoción personalizada desmedida” con motivo de sus informes de actividades en lo que va del últimos días en todo el territorio Chiapaneco.

MEDIDAS PRECAUTORIAS A MEOL.

Fue así como el consejero presidente de dicha Comisión Permanente de Quejas y Denuncias de este organismo, Alex Walter Díaz García, exhorto a todos los actores políticos que si es de su interés participar en las próximas contiendas electorales deben conducirse en un marco de legalidad y civilidad hasta en tanto inicien los tiempos establecidos en el proceso electoral.

En un primer momento se aprobaron medidas cautelares en su contra derivadas de quejas relacionadas a la supuesta promoción de su imagen a través de la difusión de una revista en espectaculares, por lo que se ordenó el retiro de dicha publicidad a la diputada federal María Elena Orantes López y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Rutilio Cruz Escandón Cadenas, aunque también se estudiaron los casos de Zoé Alejandro Robledo Aburto y Oscar Gurría Penagos, Eduardo Ramírez Aguilar; Carlos Arturo Penagos Vargas, Luis Armando Melgar Bravo y Emilio Salazar Farías, entre otros.

TURNAN DENUNCIA A FISCALÍA.

Ahora bien dicha comisión de Quejas, argumento respecto a la denuncia presentada en contra del Presidente Municipal de San Fernando, Chiapas Ing. Raúl Martínez Paniagua y del Jefe de Departamento de Recursos Humanos del citado Ayuntamiento Lic. Julio Cesar Rubio Gómez, por la supuesta coacción realizada a servidores públicos de esa autoridad municipal, para asistir a un evento el domingo 8 de julio de este año, el evento alusivo a la asamblea municipal del Partido Mover a Chiapas al frente de Enoc Hernández Cruz, dicha comisión se declaró incompetente al respecto turnando la denuncia a la Fiscalía de Delitos Electorales, de la Fiscalía General del Estado, ya que se advierte la posible comisión de delitos electorales, de conformidad con el artículo 11, fracción I, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales que a la letra dice: “Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que: I. Coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición”

MORENISTAS EN LA MIRA.

Y como todos se fueron al baile, también los tres Mosqueteros Zoé Alejandro Robledo Aburto, Rutilio Escandón Cadenas y Oscar Gurría Penagos están bajo sospecha y esclarecerán antes de admitir la queja los hechos en su contra y en contra del Movimiento de Regeneración Nacional, por presuntos actos anticipados de campaña, al celebrar un evento el domingo 30 de julio por el que elegiría a un Comité Organizacional para la elección de 2018 del citado instituto político por lo que se ordenó a la Dirección Jurídica ampliar la investigación preliminar para contar con mayores elementos para decidir sobre la admisión o desechamiento de la denuncia.

JAGUAR NEGRO CASO PENDIENTE.

El que tampoco se salvo fue a decir del consejero, fue el Presidente de la Mesa directiva del Congreso del Estado y Dirigente del Partido Verde Ecologista de México, quien también tiene varias quejas en su contra por su participación en eventos de la Fundación “Jaguar Negro” de la cual antes de admitir la queja, se instruyó a investigar la constitución de esa Fundación y que eventos ha llevado a cabo para que en su caso admitan la queja, adopten medidas cautelares o en su caso desechen conforme a derecho.

TÍO RUTI NO TIENE REMEDIO.

En todo el estado ha puesto espectaculares, taxis, combis, bardas, pasos peatonales y todo pagado por el Tribunal Superior de Justicia, no es para nadie desconocido que debido a su urgente posicionamiento de su imagen ante la posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador, le dé la candidatura al gobierno de Chiapas este anda más que desesperado por ello inundo el estado con su imagen, a costa del erario público, teniendo al Poder Judicial del Estado como tarima para su promoción personal desmedida.

Por ello se admitió la queja presentada en contra de Rutilio Escandón Cadenas, por actos anticipados de campaña y promoción personalizada, la cual se admitió ordenándose ampliar la investigación preliminar a la Dirección Jurídica, teniendo como resultado la evidente publicidad de Escandón Cadenas, en espectaculares con su nombre e imagen y con el lema “Justicia para todos”, y el logotipo del Poder Judicial del Estado, además de que también se localizó en la página web oficial del Poder Judicial del Estado, un apartado respectivo a comunicación social donde se localizan videos con el lema “Expresión Judicial” y de ellos se advierte que al finalizar se cita o redirecciona a una página personal con el nombre de Rutilio Escandón Cadenas, donde también “en dicha página web personal se menciona las cuentas personales de redes sociales del denunciado denominada “amigos de Rutilio”, finalmente en la página personal www.rutilioescandon.org.mx se citan los videos de “expresión judicial”, debido a todas y cada una de estas pruebas presentadas y debidamente fundamentadas el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en el estado de Chiapas dictó la medida cautelar para que el funcionario en cita, retire los videos de la página del poder judicial que redireccionan a su página personal, así como el retiro de su página personal y proceda al retiro de la publicidad de su informe de labores.

SÍ SE PUEDE.

Hay que poner sus barbas en remojo, esto no acaba aquí, al contrario todo comienza asegurándoles que el instituto al frente de Oswaldo Chacón Rojas, desempeñara el mejor papel en este proceso electoral 2018, la tarea es maratónica pero no imposible.

LA NACIONAL.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó el recuento de los votos en 2.98 por ciento del total de las casillas que se instalaron el pasado 4 de junio para la elección de gobernador del Estado de México.

La Sala Superior resolvió los 61 juicios de revisión constitucional que interpusieron Morena, PAN, PRD y PT, en los que solicitaron un nuevo escrutinio y cómputo de las casillas, de los cuales desestimó ordenar el recuento en 16 mil 523 casillas.

El proyecto de resolución que aprobaron por unanimidad los magistrados electorales estableció que en dichas casillas no se actualizó ningún supuesto que de acuerdo con la legislación electoral del Estado de México avale un nuevo escrutinio de los sufragios. Sin embargo, el TEPJF avaló el recuento en 556 casillas que corresponden a 31 distritos electorales y representan 2.98 por ciento de las 18 mil 605 casillas que se instalaron en toda la entidad durante la pasada jornada electoral.

SEMANA INGLESA.- LUNES: el Senador Melgar, informó de sus 5 años siendo portavoz de los chiapanecos en el Senado de la Republica, además reconoció el gran trabajo de MVC, que con poco ha hecho mucho por sacar adelante a Chiapas. MELGAR agradeció la respuesta y confianza de los diversos sectores en todas la regiones del estado que asistieron al polyforum Chiapas, donde aseguró que hoy nos toca construir un Chiapas Productivo, con responsabilidad social y ambiental, por el bien de las generaciones venideras. También asistieron a este evento, el presidente del Congreso Eduardo Ramírez y el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, entre otros presidentes municipales, además de diputados locales, y la familia del legislador tapachulteco. En un recuento de acciones MELGAR destacó la importancia de rescatar los recursos naturales para garantizar un futuro productivo, y presento su proyecto denominado “Plan Chiapas”, “esta iniciativa busca dar un trato justo a los chiapanecos con la federación, impulsando la reducción de tarifas en los cobros que hoy hace la CFE” finalizó MELGAR. MARTES: La diputada Isabel Villers Aispuro, rindió su Informe de Actividades Legislativas ante el Lic. Mario Uvence Rojas, secretario de Turismo y representante del gobernador Manuel Velasco Coello, así como del alcalde de Tapachula Dr. Neftalí Armando del Toro Guzmán; del diputado Rubén Peñalosa Gonzáles, representante del presidente de la Mesa Directiva del Congreso estatal diputado Eduardo Ramírez Aguilar y de la diputada Patricia Conde Ruiz, Villers aispuro hizo un recuento de su trabajo en el seno de la LXVI Legislatura. Al destacar que con la nueva Ley de Turismo que posee Chiapas, se cuenta ya con los instrumentos normativos para desarrollar la actividad turística de calidad y competitividad, la legisladora que preside la Comisión de Turismo y Cooperación Internacional, destacó que es de gran importancia la generación de empleos y la derrama económica que recibe Chiapas con el rubro turístico. Ante numerosos empresarios del ramo que se dieron cita en el evento, Villers Aispuro fue enfática al señalar que aún falta mucho por hacer, y por ello convocó a los prestadores de servicios turísticos, a la sociedad y a las autoridades de todos los niveles, para conjuntar esfuerzos y voluntades para consolidar a Chiapas como una potencia turística a nivel nacional e internacional. Cabe destacar que recientemente, la diputada Isabel Villers Aispuro fue nombrada por el Consejo Directivo Nacional de la Conferencia Permanente de Congresos Locales (COPECOL), como vicepresidenta de la Comisión Temática de Turismo Alternativo de dicho organismo parlamentario que aglutina a todos los Congresos estatales del país. MIERCOLES: El magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas durante el acto protocolario en el que entregó al Congreso del Estado de Chiapas su Quinto Informe de Actividades al frente del Poder Judicial del Estado. En sesión protocolaria y en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 73 de la Constitución del Estado de Chiapas, Escandón Cadenas entregó su Quinto Informe de Actividades al diputado Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Mesa Directiva en el Congreso local, en presencia también del secretario de gobierno Juan Carlos Gómez Aranda, quien acudió al acto en representación del Gobernador Manuel Velasco Coello. Ante los presidentes municipales de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, Fernando Castellanos Cal y Mayor y Neftalí Del Toro Guzmán, así como del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Juan Oscar Trinidad; Carlos Eugenio Ruiz Hernández, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas; de autoridades militares, y organizaciones empresariales, el magistrado presidente del Poder Judicial reconoció el esfuerzo compartido con las y los diputados de la LXVI Legislatura, ya que gracias a su apoyo –dijo- “ se consolidó el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Chiapas”. JUEVES: El gobernador del Estado inauguró la Plaza Ámbar Fashion Mall la cual tiene un monto total de inversión aproximada de 1,500 mdp empleos totales generados más de 8 mil, más de 1,000 directos y más de 7,000 indirectos. Superficie total del terreno de 8.2 has. Las empresas ancla son Liverpool, Cinemex, H&M, Forever 21. Cinemex que contará con 13 salas, 4 platino y 9 tradicionales. La plaza contará con diversos giros dentro de los cuales destacan Moda, Accesorios, Postres, Cafeterías, Servicios, Tecnología, Belleza, Salud, Restaurantes y entretenimiento. Es importante recalcar que son 16 empresas que invierten por primera vez en el estado como son: Sfera, Tommy Hilfiger, Cuidado con el Perro, Tous, Juguetibici, Celio, H&M, Old Navy, American Eagle, Adolfo Domínguez, Calzedonia, El Galeón, Sexy Jeans, Moyo, Happyland. La Plaza Cuenta Con Una Empresa Que Tributa En Chiapas, Cacao Nativa, con una inversión de 4 MDP, es el 7o establecimiento en el estado. El área gourmet tendrá 10 empresas: Food Court, además 6 restaurantes que se encuentran en el área de la terraza, Wingstop, La Estación, Toks, Chil´S, Angus, Italianni´S. En el cierre del mes de octubre de este año estará listo el hotel Fiesta Inn que contará con 130 habitaciones. La plaza tendrá un total de 114 locales y 2,797 cajones de estacionamiento. VIERNES: La dirigencia del Partido Podemos Mover a Chiapas encabezada por su líder Enoc Hernández Cruz, se reunió este viernes con los consejeros, directivos y socios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez. Durante este encuentro convocado por la ex diputada local Silvia Arely Díaz Santiago, fluyó un importante intercambio de comentarios y propuestas entre la representación política y la propia de los comerciantes organizados. Este encuentro con empresarios que recibió el saludo de Oscar Gabriel Corzo Tovilla, presidente de la Canaco y de la vice presidenta Laura García Ochoa; es el tercero que realiza en los últimos 15 días el dirigente de Podemos Mover a Chiapas, los dos anteriores se registraron en Villaflores y Palenque.

VA DE ANÉCDOTA.- Una de Nazar…

Para recordar que contra viento y marea, estando en su pleno apogeo el gobierno de Pablo Salazar, el PRI ganó 21 de los 24 distritos electorales de ese entonces (hasta eso se llegó a decir que ganó la totalidad de los distritos sólo que tuvieron que manipularlo al interior del PRI para que llegaran tres plurinominales; Julian, Germán y Blanca Ruth).

Fue precisamente Julián Nazar quien se convirtió en el líder de esa elección dando una paliza a Pablo Salazar, quien viéndose perdido ordenó crear la Comisión de Régimen Interno (CRI), como máximo órgano al interior del Congreso, quitando poder al PRI.

Así que ya saben, si al llamado talibán le toca dirigir la elección en el PRI, como toda chucha cuerera, les va a hacer un chamaco.

Pascual Cruz Galdámez

LINTERNA LITERARIA.- La pluma.

La pluma no escribirá más, la tinta se ha secado.

En el tintero solo lágrimas encontrarás, no hay inspiración que la llene, que la moje, no la hay.

La luna, tus ojos, el rojo de tus labios, no la motivan a escribir,

no me llevan a nada, a vivir, a morir y no sentir, a nada.

Detengo la mirada, busco una hoja de papel, que terror, la ausencia, no tengo que escribir.

Mis ojos están en blanco, que contrariedad y mi alma negra, seca, como la tinta, en el tintero, seca, negra, seca.

No hay vida, no hay inspiración, las fuerzas inútiles de mi mano se aferran a escribir,

es inútil no existe impulso, no hay motivo de vivir.

De pronto, un soplo último, solo unas manos cierran con dureza esa página en blanco, desempuña esas tenazas que se aferran a existir,

cierra una boca que intento proclamar un último poema,

no se pudo escribir, no hay tinta… mis pensamiento no escribirán más.

Fabián Ch’in.

OFICIO POLITICO.- El Diputado Hugo Pérez Moreno, sostuvo reunión con la Diputada María de Jesús Olvera Mejía y líderes obreros de la Sección 23 del Sindicato Nacional de Harineros y Panificadores incorporados a la CTM para acordar un trabajo permanente desde la LXVI Legislatura y procurar mejores condiciones laborales para todos los sindicalizados… además acompaño al señor Gobernador, Manuel Velasco Coello a la entrega de unidades médicas CDI – IMSS Prospera, en la cual saludé al Delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en Chiapas que preside Luis Ignacio Avendaño Bermúdez y en compañía de la Diputada María de Jesús Olvera Mejia acordamos gestionar programas que detonarán en favor de la ciudadanía… Este viernes se levantó la huelga en Cobach, anteponen el diálogo y la concertación, después de un intenso diálogo llegan acuerdos entre la dirigencia sindical y la dirección general para el restablecimiento de clases de 100 mil alumnos del COBACH, donde Jorge Enrique Hernández Bielma blinda y da seguridad al acceso a la educación de la comunidad estudiantil… Al conmemorarse el centenario del natalicio de Don Miguel Álvarez del Toro, fundador del zoológico que lleva su nombre en Tuxtla Gutiérrez, familiares y amigos le rindieron un merecido homenaje encabezado por su hijo Federico Álvarez del Toro, el cual llevó el título “Los hombres mueren, las leyendas son eternas” los asistentes recordaron a través de anécdotas las facetas de este gran ambientalista que luchó por la conservación del patrimonio natural de los chiapanecos…La Universidad Intercultural de Chiapas (Unich) y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), realizaron la firma de Convenio de Colaboración Institucional para el Desarrollo de Acciones que Fortalezcan la Cultura de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas, donde el rector de la Unich, Roberto Arturo Morales Ortega, señaló que para este instituto educativo es fundamental marcar el mejor de los precedentes en materia de transparencia y la comisionada Ana Eliza López Coello, precisó la importancia de que la ciudadanía tenga conocimiento del tema de transparencia y protección de datos personales… Estudiantes de diferentes cuatrimestres de la Universidad Politécnica de Chiapas participaron en el evento “Literature Stroll”, con la finalidad de fortalecer el aprendizaje y práctica del idioma Inglés a través de la cultura….En intensa gira de trabajo por los municipios de la frontera sur, el gobernador Manuel Velasco Coello hizo entrega de útiles, mochilas y uniformes gratuitos a estudiantes de educación básica, como un apoyo al bolsillo de madres y padres de familia, en Tapachula entregó mil 200 paquetes a alumnas y alumnos de la Secundaria General Cuauhtémoc, al tiempo de exhortarlos a poner todo el empeño a su estudios para lograr con éxito una carrera universitaria que les permita cumplir sus sueños…Durante una reunión de trabajo con el Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, la presidenta de la Comisión Especial de Salud Mental y Drogas de la Cámara de Diputados, Leticia Amparano Gámez, reconoció que Chiapas cuenta con un modelo ejemplar para prevenir y atender las adicciones donde aplaudió el compromiso del Gobierno de Chiapas al contar con un modelo de prevención y atención a las adicciones como CENTRA… El Ayuntamiento Municipal que preside Ana Laura Romero, Basurto en coordinación con el DIF Municipal, realizaron la entrega de paquetes alimentarios como parte de los apoyos del programa Maternidad Segura, que fueron gestionados a través del Sistema DIF Chiapas y otorgados a mujeres del ejido Nueva Jerusalén para beneficiarlas en su estado actual de gestación y lactancia… El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a través del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, invitó a las y los capitalinos a disfrutar, sin costo, El Recital con el Grupo Literario Décima Musa, en el Foro Hundido de la Calzada de los Hombres Ilustres, a partir de las siete de la noche de este sábado 26 de julio.

FINALMENTE: “Busco la unidad de los priistas en Chiapas y en eso hay gente del tricolor que sabe que no miento porque soy un hombre de palabra” LO DIJO Julián Nazar Morales. NOS VEMOS EN EL PROXIMO CAFÉ AVENIDA, EN EL MISMO LUGAR Y CON LA MISMA GENTE SIN OLVIDAR QUE NO ES NADA PERSONAL. Envíenos sus comentarios a CAFETOMANA2014@outlook.cm

LOS QUE AYUDAN

El martes de esta semana que está por concluir se conmemoró, una vez más, a los bomberos en nuestro país, y no podía dejar pasar la oportunidad de dedicarles unas palabras que, aunque tardías, son vigentes todos los días.

Una de las actividades más nobles que existen, pues más allá de los médicos que salvan vidas y que muchas veces son héroes, lo mismo que los policías (los buenos), desafortunadamente hay veces que para los galenos primero es la lana y luego la solución, y en cuanto a mis cuates los policías se han hecho de tal fama (ganada a pulso en muchas ocasiones) que llega a quedar en segundo término las veces que exponen su vida por salvar la de alguien más.

Los bomberos entonces se convierten en héroes de carne y hueso, quién no ha querido ser uno de ellos, subir a esos grandes y rojos camiones, deslizarse por el tubo de emergencia, prender las sirenas, rescatar niños, ancianos, gatos de los árboles (nunca le he preguntado a uno cuántos felinos ha salvado).

Lo malo es que la realidad dista mucho de eso cuando vemos las precarias condiciones bajo las que trabajan la mayoría, aunado a injustas condiciones laborales y a un pobre salario, y es entonces que queda en evidencia cuánto se les “valora”. Un bombero en México gana en promedio alrededor de 8 mil pesos mensuales ¿le recuerdo cuánto gana un diputado? Y esos no hacen por nuestra vida nada.

En nuestro país existen 676 cuerpos de bomberos (con un total de 14 mil 251 bomberos aproximadamente), de los cuales 318 son Asociaciones Civiles surgidas de iniciativas ciudadanas y privadas. Esto quiere decir que sólo poco menos de la mitad del total de los cuerpos de bomberos están a cargo de una entidad de gobierno, aunque sus condiciones laborales no difieren mucho, pero además hay más de cuatro mil voluntarios, es decir un 31 por ciento no recibe un salario; a más o menos tres mil 970 se les paga a través de particulares, mientras que sólo cinco mil 757 pertenecen a la nómina estatal o municipal.

Bajo esas condiciones es lógico que no se dan abasto, y muchas veces una sola estación se encarga de cubrir hasta 4 o 5 municipios, a veces deben apoyar en un total de 100 kilómetros a la redonda e increíblemente lo hacen. ¿Qué sería de nosotros sin los bomberos? Salvan patrimonio, naturaleza… vidas, nomás eso, y no sólo luchando contra el fuego, también en las inundaciones y hasta en el tráfico.

Así que he ahí un pendiente más, y no sé si el que sean parte de un presupuesto ayude en algo, pero entonces que se creen los mecanismos necesarios para que tengan todo lo que necesitan: uniformes, seguros de vida decentes, prestaciones, que en caso de que fallezcan su familia no pase penurias, herramientas, en fin, es un servicio lo que prestan y uno muy importante, así que ya sería hora de que se les considerara no sólo con aplausos, vivas y felicitaciones, nuestros guardianes merecen mucho más que eso.

Cambiando de chuleta le comento que se inauguró la Unidad Médica Rural, Absalón Castellanos, en el municipio de Las Margaritas. El Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social Mikel Arriola, visitó Chiapas para este evento. Una unidad que cuenta con una inversión de 6.2 mdp, entre obra y equipamiento, y pertenece a la cuarta clínica rural concluida del programa de obra del 2013 al 2018, del régimen IMSS Prospera.

Además cuenta con un Centro de Atención Rural al Adolescente, y fue realizada al amparo del Convenio de Colaboración con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En este mismo marco se llevó a cabo un encuentro regional con parteras voluntarias rurales en el municipio de Comitán, para entregar un reconocimiento perteneciente al certamen “Premio Nacional de Acciones Comunitarias en Salud Pública del Programa IMSS-Prospera”, ya que en Chiapas se cuenta con el mayor número parteras rurales en todos el país con 2,745.

La visita del Mikel Arriola se concluyó con el banderazo de salida a 8 Unidades Móviles Médicas para fortalecer los servicios de salud en zonas marginadas.

Esas son las cosas que ayudan, cuando se apuesta por las cosas que sirven directamente a la comunidad, me da gusto que se atienda a la salud, que haya más servicios, unidades médicas, que se salven las vidas de los que la tienen más difícil, de los que no cuentan con un seguro de gastos médicos mayores ni se atienden las gripas en el extranjero.

Ahora hay que apoyar también a los bomberos, no sé quién, porque ese es el punto, todo es “voluntario”, pero los que desde ya andan queriendo quedar bien con quien sea, acuérdense que existen personas en verdad altruistas, que arriesgan su vida por los demás, y busquen mejores condiciones para ellos y sus familias, y luego cumplan, claro, si no pa’ qué, no tiene caso que prometan y todo siga igual.

*IMSS, otro uno, en Tapachula

*LAM. Propaganda disfrazada

*PRI. La estafeta, su desafío

UN NUEVO hospital del IMSS para Chiapas, ahora en Tapachula, amarró el Güero-Lek con el mismísimo mandamás del Seguro Social, Mikel Arriola.

ESE NOSOCOMIO, proyectado para una magnitud de 120 camas, cubrirá todita la zona fronteriza del estado junto con el nuevo Hospital Regional que también allá se construye y estará listo en no más de seis meses.

LA OBRA comienza este octubre próximo, en menos de dos meses, para ser entregado antes de que acabe el actual sexenio.

NI DUDAR que la del Güero-Lek pasará a la historia como la gestión del nuevo milenio que más hospitales habrá construido y puesto en operación, pese a la tijera presupuestal que nos ha tocado vivir.

[BASTE MENCIONAR otro nosocomio de tal tamaño como lo es el del ISSSTE acá en Tuxtla, uno de los únicamente tres que se habrán construido en el sexenio de EPN.]

EL FONDO de estas obras impulsadas por el Güero-Lek revela un profundo compromiso total con la salud de l@s chiapanec@s.

Propagandista(s)

EL COMPA Luis Armando Melgar mueve sus hilos con editorialistas nacionales, que están al servicio de la empresa en la que trabaja, para que hablen desmesuradas bondades a su favor.

POR EJEMPLO, resulta muchísima coincidencia que el analista Eduardo Ruiz Healy se aviente, primero, una letanía de descalificaciones y ataques en contra de los potenciales adversarios del tapachulteco.

Y SEGUNDO, desaseadamente burdo y sospechosista, que Ruiz Healy haga sin recato alguno propaganda encubierta a favor de Luis Armando.

LO QUE AL EDITORIALISTA lo delata, de pilón, es que dice tener “encuestas confidenciales que obran en mi poder”, sin proporcionar mayores detalles que hagan creíble, precisamente, sus fuentes informativas.

NO ES PROBLEMA que Luis Armando sea parcial (todos lo son); la verdadera bronca es que para echarse (auto)porras es preciso hacerlo creíble, con datos duros y análisis de coyuntura de a de veras.

ESOS DISLATES serían entendibles en un político de rancho pero no en un hombre maduro como LAM, a menos que ya no vea oportunidad de colarse, o se sienta en franca desventaja, para dar la pelea (y ganar) en la alianza PRI-PVEM.

LO QUE SE ADVIERTE en el senador Luis Armando Melgar, con sus propagandistas embozados, es que sus voceros nacionales nomás no lo están ayudando.

AL TIEMPO.

PRI, el desafío

LA VIRULENTA reacción al destape de Julián Nazar para la dirigencia estatal del PRI –en fórmula con un embajadora de RAG–, revela el tamaño del desafío para el cambio de estafeta en el edificio de Santo Domingo.

LOS OTROS grupos deberían ocuparse no en crear videos descalificatorios o infamatorios sino lograr acuerdos y mostrar el músculo que necesitan para enfrentarse a una eventual cargada.

VENTAJA es que el PRI incómodo esté lejos de asumir la línea y el dedazo de antaño, pues la verdad es que no han sabido ser ni hacer oposición, empezando por el propio PRI pues no es sino hasta ahora que combaten al grupo de Rocko.

CALLADITOS, sumisos, aceptando cualquier hueso que cacharon, no se rebelaron porque nomás no les convenía.

SI LA OTRORA impensable alianza Nazar-RAG es tan “deplorable” y “antidemocrática”, los tricolores disidentes tienen margen de maniobra política para demostrarle al delegado especial, el mexiquense Carlos Iriarte, que pueden plantear fórmulas combativas (y, en una de ésas, hasta ganadoras).

EL VERDADERO desafío de la estafeta tricolor es que el grupo priísta que se imponga, sin importar cuál y quiénes, es entender que ni el PRI ni ningún otro partido político podrá enfrentar la venidera elección en el aislamiento.

YA VEREMOS, dijo el choroco.

CACHIVACHES: DOÑA Goyita Luna tirará la toalla en breve, como síndica municipal de Tuxtla, para irse a pelear la candidatura a la alcaldía de Tuxtla, en la competencia interna que vivirá el blanquiazul a partir del entrante mes de Septiembre… EL HOMBRE invisible, Juan Pablo Montes de Oca, sigue fiel a su fama pues nomás no se ve su trabajo político como (en teoría) Número Dos del Partido Verde; a ver si ya supera el mote de Don Quejitas y se pone a sudar la camiseta cuando más se necesita… EL MOVIDITO Fabián Estrada, dirigente municipal del tucán, podría dar la sorpresota para ocupar un espacio político que significaría un verdadero desafío, el mayor de su vida; a ver cómo le va…

